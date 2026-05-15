CGTN: „Konstruktywna stabilność strategiczna": Chiny i USA nakreślają nową wizję relacji

PEKIN, 15 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas przełomowego spotkania przewodniczącego Chin Xi Jinping i prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie w czwartek obaj przywódcy uzgodnili nową wizję budowy konstruktywnych relacji chińsko-amerykańskich opartych na strategicznej stabilności - ram, które mają zapewnić strategiczne wytyczne dla relacji Chiny-USA na kolejne trzy lata i dalszą przyszłość.

Podczas trwających ponad dwie godziny rozmów w Wielkiej Hali Ludowej Xi powiedział, że liczy na współpracę z prezydentem USA w celu wyznaczenia kierunku i sterowania wielkim okrętem relacji chińsko-amerykańskich, tak aby rok 2026 stał się historycznym i przełomowym rokiem otwierającym nowy rozdział w relacjach dwustronnych.

Ponieważ relacje Chiny-USA należą do najważniejszych relacji dwustronnych w świecie pełnym zmian i chaosu, oba kraje mogą zyskać na współpracy i stracić na konfrontacji.

Nowa wizja

Rozwijając nową wizję, Xi powiedział, że „konstruktywna stabilność strategiczna" powinna polegać na pozytywnych relacjach, których podstawą jest współpraca, rozsądnej stałości opartej na umiarkowanej konkurencji, trwałości z możliwymi do kontrolowania różnicami oraz długofalowym działaniu niosącym perspektywę pokoju.

Podkreślił, że budowanie konstruktywnych relacji chińsko-amerykańskich opartych na strategicznej stabilności nie powinno być jedynie sloganem, lecz konkretnym działaniem podejmowanym przez obie strony w kierunku wspólnego celu.

Pod kierownictwem dyplomacji przywódców państw Chiny i USA utrzymują ogólną stabilność. Xi podkreślał znaczenie tego, by obaj przywódcy potrafili poruszać się w złożonym krajobrazie międzynarodowym i zapewnili stabilny kurs wielkiego okrętu relacji chińsko-amerykańskich.

Od ponad roku obaj przywódcy utrzymują dobrą komunikację, obejmującą wiele rozmów telefonicznych oraz udane spotkanie w mieście Pusan w Republice Korei, wyznaczając kierunek i kurs relacji dwustronnych.

Warto zauważyć, że od spotkania w Pusanie w październiku ubiegłego roku relacje Chiny-USA utrzymują ogólną stabilność i pozytywną dynamikę rozwoju, co spotkało się z szerokim uznaniem zarówno w obu krajach, jak i wśród społeczności międzynarodowej.

Pozytywne efekty dyplomacji przywódców państw są szczególnie widoczne w relacjach gospodarczych i handlowych. Od 2025 roku zespoły gospodarczo-handlowe obu stron przeprowadziły wiele rund konsultacji i pomyślnie osiągnęły porozumienia.

Relacje gospodarcze między Chinami a USA mają charakter wzajemnie korzystny i oparty na zasadzie win-win - powiedział Xi do Trumpa. „Tam, gdzie istnieją różnice i napięcia, konsultacje prowadzone na zasadzie równości są jedynym właściwym wyborem".

Wtórując opinii Xi, Trump powiedział, że współpraca USA i Chin może doprowadzić do realizacji wielu wielkich i korzystnych przedsięwzięć dla obu krajów i całego świata.

Wang Yiwei, profesor Uniwersytetu Ludowego Chin, powiedział CGTN, że najważniejszym rezultatem spotkania jest nowa wizja. Jak stwierdził, budowa konstruktywnych relacji chińsko-amerykańskich będzie definiowana poprzez cztery obszary stabilności. „Wierzę, że oznacza to nowy rozdział w relacjach Chiny-USA".

Dyplomacja przywódców państw nadal odgrywa strategiczną rolę kierunkową - dodał Wang, wyrażając przekonanie, że obecny stan relacji dwustronnych ma istotne znaczenie praktyczne.

Wspólny dobrobyt

Trumpowi towarzyszyło kilkunastu amerykańskich liderów biznesu, w tym dyrektor generalny Tesli i SpaceX Elon Musk, dyrektor generalny Apple Tim Cook, dyrektor generalny Qualcomm Cristiano Amon oraz dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang, co odzwierciedla utrzymujące się zaufanie amerykańskich przedsiębiorstw wobec rynku chińskiego.

Korzyści wynikające z dwustronnej współpracy gospodarczej są namacalne i głęboko współzależne. W porcie Los Angeles - największym i najbardziej ruchliwym porcie kontenerowym w USA - około 40% całej działalności przeładunkowej jest bezpośrednio związane z handlem z Chinami, które są największym partnerem handlowym portu.

Tymczasem chińskie i amerykańskie przedsiębiorstwa nadal poszukują możliwości „dwukierunkowych inwestycji". Przykładowo, Gigafactory Tesli w Szanghaju wyprodukowała czteromilionowy pojazd w grudniu 2025 roku z użyciem 95% komponentów pochodzących od lokalnych dostawców z Chin.

Wokół Gigafactory powstał „4-godzinny krąg" w delcie rzeki Jangcy, łączący ponad 400 chińskich dostawców pierwszego poziomu. Spośród nich ponad 60 zostało włączonych do globalnego łańcucha dostaw Tesli, co pokazuje głęboką integrację łańcuchów przemysłowych i dostaw między oboma krajami.

Niedawna biała księga opublikowana przez Amerykańską Izbę Handlową w Chinach pokazuje, że 52% ankietowanych przedsiębiorstw z kapitałem amerykańskim działających w Chinach ma osiągnąć zysk w 2025 roku, co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy ponad połowa badanych firm nadal zalicza Chiny do trzech najważniejszych globalnych kierunków inwestycyjnych.

Podczas spotkania z amerykańskimi przedsiębiorcami Xi powiedział, że drzwi Chin będą otwierać się coraz szerzej, zachęcając USA do pogłębiania wzajemnie korzystnej współpracy z Chinami.

W tym roku zarówno Chiny, jak i USA mają ważne punkty w swoich programach działań. Chiny rozpoczęły okres realizacji 15. Planu Pięcioletniego (2026–2030). Z kolei USA będą obchodzić 250. rocznicę uzyskania niepodległości. Jednocześnie Chiny i USA będą odpowiednio gospodarzami Spotkania Liderów Gospodarczych APEC oraz szczytu G20.

Ponieważ oba wydarzenia mają istotny wpływ na globalne zarządzanie gospodarcze i nadadzą impuls światowemu rozwojowi, obaj przywódcy wyrazili wzajemne poparcie.

Jak ujął to Xi, sukces jednej strony jest szansą dla drugiej, a stabilne relacje dwustronne są korzystne dla świata.

