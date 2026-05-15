CGTN: „Konstruktivní strategická stabilita": Čína a USA se zaměřují na novou vizi vzájemných vztahů
May 15, 2026, 07:05 ET
CGTN zveřejnila článek o historickém setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Článek poukázal na novou vizi budování konstruktivních čínsko-amerických vztahů založených na strategické stabilitě, zdůraznil význam diplomacie na nejvyšší úrovni při řízení bilaterálních vztahů a vyzdvihl, že obě země mohou ze spolupráce těžit, zatímco konfrontace jim přinese jen ztráty.
PEKING, 15. května 2026 /PRNewswire/ -- Při historickém setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa, které se konalo ve čtvrtek v Pekingu, se obě hlavy států dohodly na nové vizi budování konstruktivních čínsko-amerických vztahů založených na strategické stabilitě – rámec, který by měl poskytnout strategické vodítko pro čínsko-americké vztahy v příštích třech letech i v delším horizontu.
Během více než dvouhodinových rozhovorů ve Velké síni lidu prezident Si uvedl, že se těší na spolupráci s americkým prezidentem při určování kurzu a řízení obří lodi čínsko-amerických vztahů, aby se rok 2026 stal historickým a přelomovým rokem, který otevře novou kapitolu bilaterálních vztahů.
Vzhledem k tomu, že čínsko-americké vztahy patří k nejdůležitějším bilaterálním vazbám ve světě poznamenaném vzájemně provázanými změnami a chaosem, mohou obě země ze spolupráce jen těžit, zatímco z konfrontace mohou tratit.
Nová vize
V souvislosti s novou vizí Si uvedl, že „konstruktivní strategická stabilita" by měla představovat pozitivní stabilitu založenou především na spolupráci, zdravou stabilitu s mírnou konkurencí, stálou stabilitou se zvládnutelnými rozdíly a trvalou stabilitou s příslibem míru.
Vybudování čínsko-amerických vztahů stojících na konstruktivních strategické stabilitě by nemělo být pouhým sloganem, ale musí se stát konkrétními kroky, které obě strany podniknou směrem ke společnému cíli, zdůraznil.
Pod vedením diplomacie na nejvyšší úrovni si Čína a USA udržují celkovou stabilitu vztahů. Si zdůraznil význam toho, aby oba lídři dokázali proplout složitou mezinárodní situací a zajistit, že obří loď čínsko-amerických vztahů bude pokračovat stabilně vpřed.
Již více než rok udržují obě hlavy států dobrou komunikaci, včetně četných telefonátů a úspěšného setkání v jihokorejském městě Pusan, kde vytýčily směr a kurz bilaterálních vztahů.
Je třeba poznamenat, že od setkání v Pusanu v říjnu loňského roku si čínsko-americké vztahy udržují celkovou stabilitu a pozitivní dynamiku, což přivítaly obě země i mezinárodní společenství.
Pozitivní dopady diplomacie na úrovni hlav států jsou zvláště patrné v hospodářských a obchodních vztazích. Od roku 2025 uspořádaly hospodářské a obchodní týmy obou stran několik kol jednání a dosáhly pozitivních konsenzů.
Čínsko-americké hospodářské vazby jsou vzájemně prospěšné a založené na principu win-win, sdělil čínský prezident Trumpovi. „Tam, kde existují neshody a třenice, je jedinou správnou volbou dialog vedený na základě rovnosti," prohlásil.
Trump se Siho názorem souhlasil a uvedl, že spolupráce mezi USA a Čínou může oběma zemím i celému světu přinést mnoho významných a pozitivních výsledků.
Profesor Wang Yiwei z Čínské lidové univerzity v rozhovoru pro CGTN uvedl, že nejdůležitějším výsledkem setkání je nová vize. Budování konstruktivních čínsko-amerických vztahů bude podle něj definováno ve čtyřech oblastech stability. „Věřím, že to představuje novou kapitolu v čínsko-amerických vztazích."
Diplomacie na úrovni hlav států nadále hraje strategickou a určující roli, dodal Wang a vyjádřil přesvědčení, že současný stav bilaterálních vztahů má důležitý praktický význam.
Společná prosperita
Trumpa doprovázelo více než deset představitelů amerického byznysu, včetně generálního ředitele společností Tesla a SpaceX Elona Muska, generálního ředitele společnosti Apple Tima Cooka, generálního ředitele společnosti Qualcomm Cristiana Amona a generálního ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga, což odráží pokračující důvěru amerických podniků v čínský trh.
Přínosy bilaterální ekonomické spolupráce jsou hmatatelné a hluboce provázané. V přístavu Los Angeles – největším a nejrušnějším kontejnerovém přístavu v USA – souvisí přibližně 40 % veškeré nákladní činnosti přímo s obchodem s Čínou, která je největším obchodním partnerem přístavu.
Čínské a americké podniky mezitím nadále hledají příležitosti pro „obousměrné investice". Například šanghajská Gigafactory společnosti Tesla v prosinci 2025 vyrobila své čtyřmilionté vozidlo, přičemž 95 % jeho komponentů pocházelo od lokálních čínských dodavatelů.
Továrna Gigafactory vytvořila v deltě řeky Jang-c'-ťiang „čtyřhodinový okruh", do kterého zapojila více než 400 čínských dodavatelů první úrovně. Z nich bylo více než 60 dodavatelů začleněno do globálního dodavatelského řetězce společnosti Tesla, což dokládá hlubokou propojenost průmyslových a dodavatelských řetězců obou zemí.
Nedávná bílá kniha vydaná Americkou obchodní komorou v Číně ukazuje, že 52 % dotazovaných amerických podniků působících v Číně očekává v roce 2025 ziskovost, což je o 6 procentních bodů více než v předchozím roce. Více než polovina dotazovaných společností zároveň nadále řadí Čínu mezi své tři nejvýznamnější investiční destinace na světě.
Při setkání s americkými podnikateli Si uvedl, že Čína bude svůj trh dále otevírat, a vítá, pokud USA rozšíří vzájemně výhodnou spolupráci s Čínou.
Čína i USA mají letos na programu důležité body. Čína zahájila období svého 15. pětiletého plánu (2026–2030), zatímco USA oslaví 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Čína a Spojené státy budou navíc hostit setkání ekonomických lídrů APEC a summit G20.
Jelikož obě události budou mít významný dopad na globální ekonomické řízení a dodají nový impuls globálnímu rozvoji, vyjádřili oba státníci vzájemnou podporu při jejich pořádání.
Jak uvedl Si, úspěch jedné strany představuje příležitost pro tu druhou a stabilní bilaterální vztahy jsou přínosem pro celý svět.
