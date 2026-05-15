CGTN: «Конструктивная стратегическая стабильность»: Китай и США видят новое видение связей

Агентство CGTN опубликовало статью о знаковой встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Подчеркивая новое видение построения конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности, в статье отмечается важность дипломатии глав государств в управлении двусторонними отношениями и обращается внимание на то, что обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации.

ПЕКИН, 15 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- На знаковой встрече президента Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине в четверг главы двух государств согласовали новое видение построения конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности — рамки, которые, как ожидается, обеспечат стратегическое руководство китайско-американскими отношениями в течение следующих трех лет и далее.

Во время двухчасовых переговоров в Большом зале народных собраний Си сказал, что он с нетерпением ожидает совместной работы с президентом США, чтобы установить курс и управлять гигантским кораблем китайско-американских отношений, чтобы сделать 2026 год историческим, знаковым годом, который откроет новую главу в двусторонних отношениях.

Поскольку китайско-американские отношения являются одними из самых важных двусторонних связей в мире, чреватом переплетенными изменениями и хаосом, обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации.

Новое видение

Развивая новое видение, Си сказал, что «конструктивная стратегическая стабильность» должна быть положительной стабильностью с сотрудничеством в качестве основы, прочной стабильностью с умеренной конкуренцией, постоянной стабильностью с управляемыми различиями и прочной стабильностью с обещаниями мира.

Построение конструктивных китайско-американских отношений стратегической стабильности должно быть не просто лозунгом, а конкретными действиями, предпринимаемыми обеими сторонами для достижения одной и той же цели, подчеркнул он.

Руководствуясь дипломатией глав государств, Китай и США сохранили общую стабильность. Си Цзиньпин подчеркнул важность для двух лидеров ориентироваться в сложном международном ландшафте и обеспечить устойчивое продвижение вперед гигантского корабля китайско-американских отношений.

Уже более года главы двух государств поддерживают хорошую связь, включая многочисленные телефонные звонки и успешную встречу в городе Пусан в Республике Корея, определяя направление и курс двусторонних отношений.

Примечательно, что после встречи в Пусане в октябре прошлого года китайско-американские отношения сохранили общую стабильность и позитивный импульс, что широко приветствовалось обеими странами и международным сообществом.

Положительные эффекты дипломатии глав государств особенно заметны в торгово-экономических отношениях. С 2025 года экономическая и торговая команды с обеих сторон провели несколько раундов консультаций и достигли положительных консенсусов.

Китайско-американские экономические связи являются взаимовыгодными и взаимовыгодными по своей природе, сказал Си Трампу. «Там, где существуют разногласия и трения, единственно правильным выбором является равноправная консультация».

Повторяя точку зрения Си, Трамп сказал, что сотрудничество между США и Китаем может принести много больших и хороших вещей как для стран, так и для всего мира.

Ван Ивэй (Wang Yiwei), профессор Китайского народного университета, сказал CGTN, что самым важным результатом встречи является новое видение. По его словам, построение конструктивных китайско-американских отношений будет определяться четырьмя областями стабильности. «Я считаю, что это знаменует собой новую главу в китайско-американских отношениях».

Дипломатия глав государств продолжает играть стратегическую направляющую роль, добавил Ван, выразив убеждение, что нынешнее состояние двусторонних отношений имеет важное практическое значение.

Общее процветание

Более десятка американских бизнес-лидеров, включая генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), генерального директора Apple Тима Кука (Tim Cook), генерального директора Qualcomm Криштиану Амона (Cristiano Amon) и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), сопровождали Трампа, что отражает сохраняющееся доверие американского бизнеса к китайскому рынку.

Выгоды двустороннего экономического сотрудничества ощутимы и глубоко взаимосвязаны. В порту Лос-Анджелеса — крупнейшем и самом загруженном контейнерном порту США — примерно 40% всей грузовой деятельности напрямую связано с торговлей с Китаем, который является крупнейшим торговым партнером порта.

Между тем, китайские и американские предприятия продолжают использовать возможности «двусторонних инвестиций». Например, шанхайская гигафабрика Tesla выпустила свой 4-миллионный автомобиль в декабре 2025 года, причем 95% его компонентов были произведены в Китае.

Гигафабрика установила «4-часовой круг» через дельту реки Янцзы, объединив более 400 китайских поставщиков первого уровня. Среди них более 60 из этих поставщиков были интегрированы в глобальную цепочку поставок Tesla, что иллюстрирует глубокую интеграцию промышленных цепочек и цепочек поставок между двумя странами.

Недавний доклад, опубликованній Американской торговой палатой в Китае, показывает, что 52% опрошенных финансируемых США предприятий в Китае, как ожидается, будут прибыльными в 2025 году, что на 6 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году, в то время как более половины опрошенных компаний продолжали причислять Китай к трем основным глобальным инвестиционным направлениям.

Во время встречи с американскими предпринимателями Си Цзиньпин сказал, что двери Китая будут открываться только шире, приветствуя США в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

В этом году и Китай, и США имеют важные пункты в своих повестках дня. Китай приступил к осуществлению своего 15-го пятилетнего плана (2026–2030 годы). США будут отмечать 250-летие своей независимости. Между тем, Китай и США, соответственно, примут у себя встречу экономических лидеров АТЭС и саммит G20.

Поскольку оба события оказывают значительное влияние на глобальное экономическое управление и придадут импульс глобальному развитию, главы двух государств выразили взаимную поддержку.

Как сказал Си, успех одного — это возможность для другого, а стабильные двусторонние отношения — это хорошо для мира.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

https://news.cgtn.com/news/2026-05-14/-Constructive-strategic-stability-China-US-eye-new-vision-for-ties-1N8BqABl5fy/p.html