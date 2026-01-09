Astronergy Luncurkan ASTRO N7 Pro dengan Performa Berstandar Profesional

ASTRO N7 Pro didukung teknologi sel surya TOPCon 5.0+ terbaru dari Astronergy. Sel surya ini mengintegrasikan berbagai teknologi unggulan seperti ASP, PF, dan SNOP. Desain quarter-cut menjadi salah satu peningkatan penting pada produk tersebut. Berkat teknologi sel quarter-cut, arus internal sel berkurang sehingga power loss juga menurun. Selain itu, tata letak sel quarter-cut secara efektif menurunkan suhu puncak hot spot dan power loss. Dengan demikian, keandalan panel surya dan keamanan sistem menjadi lebih optimal.

Dalam praktiknya, ASTRO N7 Pro memiliki daya tahan tinggi terhadap bayangan parsial. Keunikan desain sirkuit panel surya ini mampu mengurangi dampak bayangan sehingga daya yang dihasilkan lebih besar 20% dibandingkan panel surya tipe half-cut saat tertutupi bayangan.

Panel surya ini juga memberikan performa andal pada kondisi iradiasi rendah dan suhu tinggi. Dengan peningkatan nilai Rsh dan jalur kebocoran arus yang lebih sedikit, ASTRO N7 Pro mencapai kenaikan daya per watt sebesar 6,05% dibandingkan produk BC. Performa tersebut menjaga produksi energi tetap stabil pada pagi hari, sore hari, dan saat cuaca berawan. Dengan koefisien suhu -0,26%/°C, ASTRO N7 Pro mampu mempertahankan kinerja pembangkitan daya yang konsisten di wilayah bersuhu tinggi.

Didukung tingkat bifaciality hingga 85±5%, ASTRO N7 Pro memberikan tambahan daya bifacial berkisar 1–3% dibandingkan produk BC. Keandalan panel surya ini turut didukung tata letak sel quarter-cut, desain 20BB, serta proses produksi dengan suhu rendah dan tekanan rendah tanpa flux. Maka, distribusi tegangan menjadi lebih merata, sedangkan risiko retak tersembunyi pada panel surya juga berkurang. Hasilnya, ASTRO N7 Pro memiliki kinerja awet dalam jangka panjang.

Selain memberikan imbal hasil investasi yang lebih tinggi sepanjang siklus proyek, ASTRO N7 Pro menawarkan garansi daya linear 30 tahun dan garansi produk 15 tahun. Dibandingkan modul BC dengan ukuran yang sama, produksi daya meningkat 1,2% pada tahun pertama pemakaian dan secara kumulatif pada periode 30 tahun, sedangkan LCOE menurun sebesar 1,2%.

ASTRO N7 Pro lebih dari sekadar rangkaian produk terbaru, namun juga wujud komitmen berkelanjutan Astronergy dalam memenuhi kebutuhan pelanggan untuk berbagai skenario aplikasi. Melalui ASTRO N7 Pro, Astronergy terus mendorong masa depan berkelanjutan dengan inovasi, keandalan, dan profit yang lebih besar.

