아스트로너지, 프로급 성능의 ASTRO N7 Pro 출시

항저우, 중국 2026년 1월 9일 /PRNewswire/ -- 아스트로너지(Astronergy)가 1월 7일 전력 산출량과 효율, 장기 시스템 가치의 새 기준이 될 차세대 태양광 모듈 ASTRO N7 Pro를 공식 출시했다. 최대 670W 출력과 24.8%의 최고 효율을 자랑하는 ASTRO N7 Pro는 전 세계 발전소와 C&I 분산형 태양광 프로젝트에서 급변하고 있는 수요에 대응하기 위한 제품이다.

ASTRO N7 Pro는 업그레이드된 아스트로너지의 TOPCon 5.0+ 태양전지 기술을 탑재, ASP, PF, SNOP와 같은 업계 최고 기술이 통합되어 있다. 핵심 업그레이드 중 하나는 쿼터 컷 설계 채택이다. 쿼터 컷 셀 기술은 셀의 내부 전류를 줄여 전력 손실을 줄이는 효과가 있다. 한편, 쿼터 컷 셀 레이아웃 설계는 피크 핫스팟 온도와 전력 손실을 효과적으로 줄여 모듈의 신뢰도와 시스템 안전성을 높이는 역할도 한다.

ASTRO N7 Pro

ASTRO N7 Pro는 실제 운영 환경에서 일부 음영이 있는 조건에서도 강한 복원력을 보여준다. 독자적 회로 설계로 음영의 영향을 효과적으로 줄여 음영 발생 시 하프 컷 셀 모듈보다 전력 산출량이 최대 20% 더 많다.

이 모듈은 또 저조도와 고온에서도 성능이 안정적이다. ASTRO N7 Pro는 향상된 Rsh와 줄어든 전류 누설 경로를 통해 BC 제품 대비 단일 와트 전력 이득이 6.05% 더 크다. 그 결과 이른 아침, 늦은 오후, 흐린 날씨에도 에너지 생산이 안정적이다. 또한 -0.26%/°C의 온도 계수 덕분에 온도가 높은 지역에서도 발전량을 일관되게 유지할 수 있다.

또 양면성이 최대 85±5%에 달해 BC 제품보다 양면성 이득이 1~3% 더 높다. 또 쿼터 컷 셀 레이아웃, 20BB 설계, 플럭스가 없는 저온 및 저응력 제조 공정으로 신뢰성이 우수하다. 이 모든 요소가 합쳐져 더욱 균일한 응력 분포, 숨겨진 균열 위험 감소, 내구성이 뛰어난 장기 성능을 실현한다.

ASTRO N7 Pro는 프로젝트 라이프사이클 전반에서 더 높은 수익률을 달성하도록 설계되어 30년 선형 출력 보증과 15년 제품 보증을 제공한다. 동일 크기의 BC 모듈 대비 첫해 발전량과 30년 누적 발전량 모두 1.2% 더 많으며 LCOE는 1.2% 적다.

ASTRO N7 Pro는 단순한 신제품 시리즈가 아니라 다양한 응용 환경에서 고객의 요구에 꾸준히 부응하려는 아스트로너지 노력의 산물이다. 아스트로너지는 ASTRO N7 Pro 출시와 함께 혁신과 신뢰, 더 큰 이익을 통해 지속 가능한 미래를 만들어가고 있다.

