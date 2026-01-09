Astronergy dévoile le ASTRO N7 Pro afin d'exploiter tout le potentiel des performances professionnelles

HANGZHOU, Chine, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 7 janvier, Astronergy a officiellement lancé ASTRO N7 Pro, les modules photovoltaïques de nouvelle génération de l'entreprise conçus pour établir de nouvelles références en matière de puissance, d'efficacité et de valeur durable du système. Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 670 W et une efficacité maximale de 24,8 %, ASTRO N7 Pro répond aux exigences en constante évolution des projets solaires à l'échelle mondiale, tant au niveau des services publics que des entreprises et des industries.

ASTRO N7 Pro

ASTRO N7 Pro repose sur la technologie de cellules solaires TOPCon 5.0+ optimisée d'Astronergy, intégrant des technologies de pointe, notamment ASP, PF et SNOP. Une amélioration majeure réside dans l'adoption d'une conception à cellules découpées en quarts : la technologie de cellules découpées en quarts réduit le courant interne des cellules, ce qui diminue la perte de puissance. Parallèlement, la conception de la disposition des cellules découpées en quarts réduit efficacement la température maximale des points chauds et la perte de puissance, améliorant ainsi la fiabilité du module et la sécurité du système.

Dans des environnements opérationnels pratiques, ASTRO N7 Pro fait preuve d'une grande résilience dans des conditions d'ombrage partiel. Sa conception unique de circuit réduit efficacement l'impact de l'ombrage, permettant une puissance jusqu'à 20 % supérieure à celle des modules à cellules en demi-coupe en cas d'ombrage.

Ces modules offrent également des performances fiables dans des conditions de faible irradiance et de température élevée. L'amélioration du Rsh et la réduction des voies de fuite de courant permettent à ASTRO N7 Pro d'obtenir une augmentation de 6,05 % du gain de puissance d'un seul watt par rapport aux produits Back-Contact (BC). Cela assure une production d'énergie stable tôt le matin, en fin d'après-midi et sous un ciel nuageux. Soutenu par un coefficient de température de -0,26 %/°C, l'ASTRO N7 Pro peut maintenir une production d'énergie constante dans les régions où la température est élevée.

Avec une bifacialité atteignant jusqu'à 85 ± 5 %, l'ASTRO N7 Pro réalise des gains de puissance bifaciale supplémentaires de 1 à 3 % par rapport aux produits BC. Sa fiabilité est renforcée par l'agencement de cellules découpées en quarts, la conception 20BB et un procédé de fabrication à basse température et à faible contrainte sans flux qui, ensemble, permettent une distribution plus uniforme des contraintes, une réduction des risques de fissures cachées et une performance durable à long terme.

Conçu pour offrir des rendements supérieurs tout au long du cycle de vie du projet, ASTRO N7 Pro est assorti d'une garantie de 30 ans sur l'alimentation linéaire et d'une garantie de 15 ans sur le produit. Comparativement aux modules BC de même taille, on observe une hausse de 1,2 % de l'énergie générée durant la première année et de la production d'électricité cumulative de 30 ans, et le LCOE est réduit de 1,2 %.

ASTRO N7 Pro n'est pas simplement une nouvelle gamme de produits, il reflète l'attention continue d'Astronergy aux besoins des clients dans divers scénarios d'application. Avec le lancement d'ASTRO N7 Pro, Astronergy continue de contribuer à un avenir durable grâce à l'innovation, à la fiabilité et à des profits plus importants.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2857398/ASTRO_N7_Pro.jpg