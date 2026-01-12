Компания Astronergy выпускает модуль ASTRO N7 Pro для обеспечения профессиональной производительности

ХАНЧЖОУ, Китай, 12 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 7 января компания Astronergy официально представила ASTRO N7 Pro, фотоэлектрический модуль нового поколения, предназначенный для установления новых эталонов в плане выходной мощности, эффективности и долгосрочной ценности системы. Обладая выходной мощностью до 670 Вт и максимальной эффективностью 24,8 %, модуль ASTRO N7 Pro удовлетворяет растущие потребности распределенных проектов солнечной энергетики масштаба коммунальных сетей и проектов коммерческого и промышленного назначения по всему миру.

ASTRO N7 Pro
Модуль ASTRO N7 Pro работает на усовершенствованной технологии солнечных элементов TOPCon 5.0+ компании Astronergy, в которой сочетаются ведущие отраслевые технологии, такие как ASP, PF, SNOP. Главным обновлением является внедрение конструкции с делением на четверти: технология разделенных на четверти ячеек сокращает внутренний ток в ячейках, снижая потери мощности. При этом разделенная на четверти компоновка ячейки эффективно снижает пиковую температуру горячей точки и потери мощности, повышая надежность модуля и безопасность системы.

В практических условиях эксплуатации модуль ASTRO N7 Pro демонстрирует высокую устойчивость при частичном затенении. Его уникальная схема эффективно снижает воздействие затенения, обеспечивая при затенении увеличение выходной мощности до 20 % по сравнению с модулями, в которых используются разделенные на половины ячейки.

Эти модули также обеспечивают надежные характеристики в условиях низкой освещенности и высокой температуры. Улучшенный показатель Rsh и меньшее количество путей утечки тока позволяют модулю ASTRO N7 Pro достичь увеличения мощности на 6,05 % при одноваттном приросте мощности солнечной панели по сравнению с продуктами с тыльными контактами (BC). Это обеспечивает стабильную выработку энергии в ранние утренние, поздние вечерние часы и в пасмурную погоду. За счет температурного коэффициента -0,26 %/°C модуль ASTRO N7 Pro может поддерживать стабильную выработку электроэнергии в регионах с высокими температурами.

Благодаря двусторонней эффективности, достигающей 85 ±5 %, модуль ASTRO N7 Pro обеспечивает повышение мощности на 1–3 % по сравнению с продуктами с тыльными контактами. Его надежность дополнительно повышается за счет разделенной на четверти компоновки ячейки, конструкции 20BB и низкотемпературного производственного процесса с низким уровнем напряжений без флюса, что в совокупности приводит к более равномерному распределению напряжений, снижению риска образования скрытых трещин и увеличению долговечности характеристик.

Разработанный для более высокой рентабельности на всех этапах жизненного цикла проекта, модуль ASTRO N7 Pro поставляется с 30-летней гарантией линейного сохранения мощности и 15-летней гарантией на изделие. По сравнению с аналогичными модулями с тыльными контактами, наблюдается увеличение на 1,2 % выработки электроэнергии за первый год и совокупной выработки электроэнергии за 30 лет, а стоимость энергии LCOE сокращается на 1,2 %.

Модуль ASTRO N7 Pro — это больше, чем просто новая серия изделий. Он демонстрирует сохранение сосредоточенности компании Astronergy на потребностях клиентов в разных сценариях применения. Выпуская модуль ASTRO N7 Pro, компания Astronergy продолжает поддерживать устойчивое будущее за счет инноваций, надежности и повышения прибыли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2857398/ASTRO_N7_Pro.jpg

