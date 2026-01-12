Astronergy lança o ASTRO N7 Pro e estabelece um novo padrão de desempenho para aplicações profissionais

HANGZHOU, China, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Astronergy anunciou oficialmente, em 7 de janeiro, o lançamento do ASTRO N7 Pro, sua nova geração de módulos fotovoltaicos desenvolvida para elevar os padrões de potência, eficiência e valor de longo prazo em sistemas solares. Com potência de até 670 W e eficiência máxima de 24,8%, o ASTRO N7 Pro foi projetado para atender às crescentes exigências de usinas solares de grande escala e de projetos comerciais e industriais (C&I) em mercados globais.

ASTRO N7 Pro

O ASTRO N7 Pro é impulsionado pela tecnologia de células solares TOPCon 5.0+ de última geração da Astronergy, que integra soluções líderes do setor, como ASP, PF e SNOP. Um dos principais avanços do módulo é a adoção do design quarter-cut, que reduz a corrente elétrica interna das células, diminuindo perdas de potência e aumentando a eficiência geral do módulo. Esse layout também reduz de forma eficaz a temperatura máxima dos hot spots, minimizando perdas adicionais e elevando a confiabilidade e a segurança do sistema ao longo de sua vida útil.

Em condições reais de operação, o ASTRO N7 Pro mantém desempenho superior mesmo sob sombreamento parcial. Seu circuito exclusivo reduz significativamente o impacto do sombreamento, permitindo até 20% mais geração de energia em comparação com módulos de células half-cut em cenários com áreas sombreadas.

Os módulos também apresentam desempenho confiável em condições de baixa irradiação solar e altas temperaturas, garantindo eficiência consistente mesmo em ambientes desafiadores. O aumento da resistência de shunt (Rsh) e a redução dos caminhos de vazamento de corrente possibilitam um ganho de 6,05% em potência por watt em comparação com produtos BC. Esse desempenho garante geração de energia estável nas primeiras horas da manhã, no final da tarde e em condições de céu nublado. Com coeficiente de temperatura de -0,26%/°C, o ASTRO N7 Pro mantém desempenho consistente em regiões de clima quente.

Sua bifacialidade de até 85±5% proporciona ganhos adicionais de geração bifacial entre 1% e 3% em comparação com produtos BC. A confiabilidade do módulo é reforçada pelo layout de células quarter-cut, pelo design 20BB e por um processo de fabricação de baixa temperatura e baixo estresse, sem uso de fluxo. Esses fatores garantem distribuição mais uniforme das tensões, reduzem o risco de trincas ocultas e asseguram desempenho duradouro ao longo do tempo.

Desenvolvido para maximizar o retorno ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, o ASTRO N7 Pro conta com garantia linear de desempenho de 30 anos e garantia de produto de 15 anos. Em comparação com módulos BC de mesmo tamanho, o ASTRO N7 Pro apresenta um aumento de 1,2% na geração de energia no primeiro ano e ao longo de 30 anos, além de uma redução de 1,2% no LCOE (custo nivelado de energia).

Mais do que uma nova série de produtos, o ASTRO N7 Pro representa o compromisso contínuo da Astronergy em atender às necessidades dos clientes em diversos cenários de aplicação. Com esse lançamento, a empresa reforça sua atuação na construção de um futuro sustentável por meio de inovação, confiabilidade e maior rentabilidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857396/ASTRO_N7_Pro.jpg

FONTE Astronergy