Astronergy wprowadza ASTRO N7 Pro i zapewnia profesjonalną wydajność

7 stycznia firma Astronergy oficjalnie zaprezentowała ASTRO N7 Pro - moduły fotowoltaiczne nowej generacji zaprojektowane z myślą o wyznaczaniu nowych standardów w zakresie mocy wyjściowej, wydajności oraz długoterminowej wartości systemu. Oferując moc do 670 W oraz maksymalną wydajność 24,8%, ASTRO N7 Pro odpowiada na rosnące potrzeby wielkoskalowych inwestycji energetycznych oraz rozproszonych instalacji komercyjnych i przemysłowych na całym świecie.

ASTRO N7 Pro

ASTRO N7 Pro bazuje na udoskonalonej technologii ogniw słonecznych TOPCon 5.0+ firmy Astronergy łączącej wiodące w branży rozwiązania technologiczne, takie jak ASP, PF oraz SNOP. Kluczowym ulepszeniem jest zastosowanie konstrukcji ogniw przeciętych na cztery - technologia ta obniża prąd wewnętrzny ogniw, zmniejszając straty mocy. Jednocześnie układ ogniw przeciętych na cztery skutecznie redukuje maksymalną temperaturę hot spotów oraz straty mocy, zwiększając niezawodność modułu i bezpieczeństwo systemu.

W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych ASTRO N7 Pro wykazuje wysoką odporność w warunkach częściowego zacienienia. Unikatowa konstrukcja obwodów skutecznie ogranicza wpływ zacienienia, umożliwiając uzyskanie nawet do 20% wyższej mocy wyjściowej w porównaniu z modułami opartymi na technologii ogniw przeciętych na dwa w warunkach zacienienia.

Moduły te zapewniają również niezawodną pracę przy niskim nasłonecznieniu oraz w wysokich temperaturach. Zwiększona rezystancja bocznikowa (Rsh) oraz mniejsza liczba ścieżek upływu prądu pozwalają ASTRO N7 Pro osiągnąć wzrost jednostkowego uzysku mocy o 6,05% w porównaniu z modułami BC. Przekłada się to na stabilną produkcję energii we wczesnych godzinach porannych, późnym popołudniem oraz w warunkach zachmurzenia. Dzięki współczynnikowi temperaturowemu na poziomie -0,26%/°C ASTRO N7 Pro utrzymuje stabilną generację energii również w regionach o wysokich temperaturach.

Przy współczynniku dwustronności sięgającym 85±5% ASTRO N7 Pro zapewnia dodatkowy uzysk mocy dwustronnej na poziomie 1-3% w porównaniu z modułami BC. Niezawodność konstrukcji została dodatkowo wzmocniona dzięki układowi ogniw przeciętych na cztery, konstrukcji 20BB oraz niskotemperaturowemu, niskonaprężeniowemu procesowi produkcji bez wahań, co razem zapewnia bardziej równomierny rozkład naprężeń, ograniczenie ryzyka mikropęknięć oraz trwałą, długoterminową wydajność.

Zaprojektowany z myślą o wyższych zwrotach w całym cyklu życia projektu, ASTRO N7 Pro objęty jest 30-letnią gwarancją mocy liniowej oraz 15-letnią gwarancją produktową. W porównaniu z modułami BC o tych samych wymiarach model zapewnia wzrost produkcji energii o 1,2% zarówno w pierwszym roku, jak i w 30-letnim okresie eksploatacji, a jednocześnie pozwala obniżyć uśrednione koszty energii elektrycznej o 1,2%.

ASTRO N7 Pro to nie tylko nowa seria produktów, lecz także wyraz konsekwentnego podejścia Astronergy do potrzeb klientów w różnorodnych scenariuszach zastosowań. Dzięki premierze ASTRO N7 Pro Astronergy nadal zasila zrównoważoną przyszłość poprzez innowacje, niezawodność oraz wyższe korzyści ekonomiczne.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2857398/ASTRO_N7_Pro.jpg