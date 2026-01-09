Spoločnosť Astronergy uvádza na trh ASTRO N7 Pro, aby uvoľnila profesionálny výkon
Astronergy
Jan 09, 2026
CHANG-ČOU, Čína, 9. januára 2026 /PRNewswire/ -- 7. januára spoločnosť Astronergy oficiálne uviedla na trh ASTRO N7 Pro, fotovoltické moduly novej generácie, ktoré sú navrhnuté tak, aby stanovili nové štandardy v oblasti výkonu, účinnosti a dlhodobej hodnoty systému. S výkonom až 670 W a maximálnou účinnosťou 24,8 % ASTRO N7 Pro rieši vyvíjajúce sa požiadavky distribuovaných solárnych projektov v oblasti verejných služieb a komerčných a priemyselných aplikácií na celom svete.
ASTRO N7 Pro je poháňaný vylepšenou technológiou solárnych článkov TOPCon 5.0+ od spoločnosti Astronergy, ktorá integruje špičkové technológie, ako sú ASP, PF a SNOP. Kľúčovým vylepšením je prevzatie dizajnu so štvrťovým výrezom: technológia článkov so štvrťovým výrezom znižuje vnútorný prúd článkov, čím sa znižuje strata energie. Dizajn rozloženia článkov so štvrťovým výrezom zároveň účinne znižuje maximálnu teplotu horúcich miest a stratu výkonu, čím sa zlepšuje spoľahlivosť modulov a bezpečnosť systému.
V praktických prevádzkových prostrediach ASTRO N7 Pro preukazuje silnú odolnosť aj v podmienkach čiastočného zatienenia. Jeho unikátny dizajn obvodu účinne znižuje vplyv tienenia, čo umožňuje až o 20 % vyšší výkon ako moduly s polovičným rozdelením článkov, keď dochádza k tieneniu.
Tieto moduly tiež poskytujú spoľahlivý výkon v podmienkach nízkeho žiarenia a vysokých teplôt. Vďaka vylepšenému skratovému odporu a menšiemu počtu zvodových ciest umožňuje ASTRO N7 Pro dosiahnuť 6,05 % nárast výkonu v jednom wattovom náraste v porovnaní s produktmi s technológiou Back Contact (kovové elektródy na zadnej strane solárneho článku). To zaisťuje stabilnú výrobu energie počas skorých rán, neskorých popoludní a za oblačného počasia. Vďaka teplotnému koeficientu -0,26 %/°C dokáže ASTRO N7 Pro udržiavať konzistentnú výrobu energie v oblastiach s vysokými teplotami.
S bifacialitou až na úrovni 85±5 % dosahuje ASTRO N7 Pro o 1 – 3 % vyšší bifaciálny výkon v porovnaní s produktmi s technológiou BC. Jeho spoľahlivosť je ďalej posilnená rozložením článkov so štvrťovým výrezom, dizajnom 20BB a nízkoteplotným a nízkonapäťovým výrobným procesom bez tavidla, čo spolu vedie k rovnomernejšiemu rozloženiu napätia, zníženému riziku skrytých trhlín a trvalému dlhodobému výkonu.
ASTRO N7 Pro je navrhnutý pre vyššiu návratnosť počas celého životného cyklu projektu a dodáva sa s 30-ročnou zárukou na lineárny výkon a 15-ročnou zárukou na produkt. V porovnaní s modulmi s technológiou BC rovnakej veľkosti dochádza k nárastu výroby energie v prvom roku aj kumulatívnej výroby energie za 30 rokov o 1,2 % a vyrovnané náklady na elektrickú energiu (Levelized Cost of Electricity, LCOE) sa znižujú o 1,2 %.
ASTRO N7 Pro je viac než len nový produktový rad. Spoločnosť Astronergy sa však neustále zameriava na potreby zákazníkov v rôznych aplikačných scenároch. S uvedením ASTRO N7 Pro spoločnosť Astronergy naďalej poháňa udržateľnú budúcnosť prostredníctvom inovácií, spoľahlivosti a vyšších ziskov.
Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2857398/ASTRO_N7_Pro.jpg
