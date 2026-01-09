Astronergy uvádí na trh ASTRO N7 Pro k dosažení profesionálního výkonu

CHANG-ČOU, Čína, 9. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Astronergy 7. ledna oficiálně uvedla na trh ASTRO N7 Pro, fotovoltaické moduly nové generace, které mají stanovit nové standardy v oblasti výkonu, účinnosti a dlouhodobé hodnoty systému. S výkonem až 670 W a maximální účinností 24,8 % splňuje ASTRO N7 Pro rostoucí nároky na distribuované solární projekty u komerčního a průmyslového využití v širším měřítku na celém světě.

ASTRO N7 Pro je vybaven vylepšenou technologií solárních článků TOPCon 5.0+ od společnosti Astronergy, která integruje špičkové technologie jako ASP, PF a SNOP. Klíčovým vylepšením je použití čtvrtinového řezu: technologie čtvrtinového řezu článků snižuje vnitřní proud článků, čímž se snižují ztráty energie. Současně design čtvrtinového řezu článků účinně snižuje špičkovou teplotu horkých míst a ztráty energie, čímž se zvyšuje spolehlivost modulů a bezpečnost systému.

V praktických provozních podmínkách vykazuje ASTRO N7 Pro silnou odolnost za podmínek částečného zastínění. Jeho jedinečná konstrukce obvodů účinně snižuje dopad zastínění a umožňuje až o 20 % vyšší výkon než moduly s polovičními články, když dojde k zastínění.

Tyto moduly také poskytují spolehlivý výkon v podmínkách nízkého slunečního záření a vysokých teplot. Vylepšené Rsh (filtrační zařízení) a méně cest úniku proudu umožňují ASTRO N7 Pro dosáhnout nárůstu výkonu o 6,05 % na jeden watt vyšší ve srovnání s produkty BC (s kontakty na zadní straně). To zajišťuje stabilní výrobu energie během časného rána, pozdního odpoledne a za oblačného počasí. Díky teplotnímu koeficientu -0,26 %/°C může ASTRO N7 Pro udržovat konzistentní výrobu energie v oblastech s vysokými teplotami.

Díky bifacialitě (výrobě energie z obou stran) dosahující až 85 ± 5 % získává ASTRO N7 Pro oproti produktům BC 1–3 % dodatečný zisk bifaciálního výkonu. Jeho spolehlivost je dále posílena díky uspořádání článků ve formě čtvrtinového řezu, designu 20BB a výrobnímu procesu při nízké teplotě a nízkém namáhání bez tavidla, což společně vede k rovnoměrnějšímu rozložení napětí, snížení rizika skrytých trhlin a dlouhodobé odolnosti.

ASTRO N7 Pro je navržen pro vyšší výnosy v průběhu celého životního cyklu projektu a je dodáván s třicetiletou lineární zárukou na výkon a patnáctiletou zárukou na produkt. Ve srovnání s moduly BC stejné velikosti dochází k nárůstu o 1,2 % jak v produkci energie v prvním roce, tak v kumulativní produkci energie za 30 let a LCOE (průměrné celkové náklady na výrobu jedné jednotky elektřiny) se sníží o 1,2 %.

ASTRO N7 Pro je více než jen nová produktová řada, je to pokračující zaměření společnosti Astronergy na potřeby zákazníků v různých scénářích použití. S uvedením ASTRO N7 Pro na trh společnost Astronergy nadále podporuje udržitelnou budoucnost prostřednictvím inovací, spolehlivosti a vyšších zisků.

