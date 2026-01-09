Astronergy lanza ASTRO N7 Pro para liberar el rendimiento profesional

HANGZHOU, China, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de enero, Astronergy lanzó oficialmente ASTRO N7 Pro, los módulos fotovoltaicos de nueva generación de la compañía, diseñados para establecer nuevos referentes en potencia, eficiencia y valor del sistema a largo plazo. Con una potencia de hasta 670 W y una eficiencia máxima del 24,8%, ASTRO N7 Pro responde a las cambiantes demandas de los proyectos solares distribuidos a escala de servicios públicos y comerciales e industriales a nivel mundial.

ASTRO N7 Pro

ASTRO N7 Pro está equipado con la tecnología de celdas solares TOPCon 5.0+ mejorada de Astronergy, que integra tecnologías líderes en la industria como ASP, PF y SNOP. Una mejora clave es la adopción del diseño de celdas de un cuarto de corte: esta tecnología reduce la corriente interna de las celdas, disminuyendo así la pérdida de potencia. Además, este diseño de celdas de un cuarto de corte reduce eficazmente la temperatura máxima del punto caliente y la pérdida de potencia, mejorando la fiabilidad del módulo y la seguridad del sistema.

En entornos operativos prácticos, ASTRO N7 Pro demuestra una gran resiliencia en condiciones de sombreado parcial. Su exclusivo diseño de circuito reduce eficazmente el impacto del sombreado, permitiendo hasta un 20% más de potencia de salida que los módulos de celdas de medio corte cuando se produce sombreado.

Estos módulos también ofrecen un rendimiento fiable en condiciones de baja irradiancia y alta temperatura. Una Rsh mejorada y la reducción de las vías de fuga de corriente permiten a ASTRO N7 Pro alcanzar un aumento del 6,05% en la ganancia de potencia de un solo vatio en comparación con los productos BC. Esto garantiza una producción de energía estable durante las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la tarde y en días nublados. Con un coeficiente de temperatura de -0,26%/°C, ASTRO N7 Pro puede mantener una generación de energía constante en regiones con altas temperaturas.

Con una bifacialidad de hasta el 85±5%, ASTRO N7 Pro ofrece entre un 1% y un 3% más de potencia bifacial que los productos BC. Su fiabilidad se ve reforzada por la disposición de celdas de un cuarto de corte, el diseño 20BB y un proceso de fabricación sin fundente a baja temperatura y baja tensión. Esto, en conjunto, resulta en una distribución de tensiones más uniforme, menor riesgo de grietas ocultas y un rendimiento duradero a largo plazo.

Diseñado para una mayor rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ASTRO N7 Pro incluye una garantía de potencia lineal de 30 años y una garantía de producto de 15 años. En comparación con módulos BC del mismo tamaño, se observa un aumento del 1,2% en la generación de energía tanto en el primer año como en la generación de energía acumulada a 30 años, y un LCOE reducido en un 1,2%.

ASTRO N7 Pro es más que una nueva serie de productos, es el enfoque continuo de Astronergy en las necesidades de los clientes en diversos escenarios de aplicación. Con el lanzamiento de ASTRO N7 Pro, Astronergy continúa impulsando un futuro sostenible mediante la innovación, la fiabilidad y mayores beneficios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857398/ASTRO_N7_Pro.jpg