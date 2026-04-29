أصدرت شركة Dahua Technology تقرير الاستدامة في مجالات البيئة والمُجتمع والحوكمة (ESG) لعام 2025: تعزيز التنمية المستدامة من خلال الذكاء الرقمي

هانغتشو، الصين، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت Dahua Technology، المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) المعتمدة على الفيديو، تقريرها السابع في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والذي يستعرض جهودها المستمرة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن مهمتها المتمثلة في "تمكين مجتمع أذكى وحياةٍ أفضل".

KV

خلال عام 2025، واصلت Dahua دمج إستراتيجيات البيئة والمُجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملياتها العالمية، مع التركيز على التنمية الخضراء، والامتثال، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. كما حصلت الشركة على الميدالية الفضية من EcoVadis، حيث صُنِّفت ضمن أفضل 15% من الشركات في جميع أنحاء العالم.

توسيع ابتكارات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) عبر مختلف الصناعات

واصلت Dahua توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) عبر السيناريوهات الصناعية والحضرية والبيئية. في صناعات مثل الطاقة الجديدة والبتروكيماويات، ساهمت حلول الفحص الذكية في دعم عمليات أكثر أمانًا وتحسين كفاءة الصيانة. في البيئات الحضرية، ساعدت أنظمة مراقبة المرور والبنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة المرور والاستجابة للحوادث، مما أسهم في تعزيز استقرار عمليات المدن. أما في مجال حماية البيئة، فقد طبّقت Dahua تقنيات الفيديو والاستشعار في مشاريع مراقبة التنوع البيولوجي، بما في ذلك التعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) في مبادرات الحفاظ على الأراضي الرطبة. كما تم أيضًا توظيف حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لتحسين الكفاءة التشغيلية وسهولة الوصول إلى الخدمات اليومية.

تسريع التنمية الخضراء منخفضة الكربون

في عام 2025، عزّزت Dahua جهود التحول منخفض الكربون عبر مختلف عملياتها. قامت الشركة بتوسيع أنظمة الطاقة الكهروضوئية، مُضيفةً قدرةً كهربيةً مُثبَّتةً تقارب 6.33 ميجاواط، بزيادة 78% على أساس سنوي. فيما بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية المُستخدمة ذاتيًا 11,080.70 ميجاواط/ساعة سنويًا. وعلى مستوى التصنيع، واصلت Dahua تطوير المصانع "الآلية بالكامل" Lights-out))، حيث تم نشر مركبات موجهة آليًا (AGVs) لتغطية مساحة إضافية قدرها 30,000 متر مربع، ما ساهم في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية بنسبة 50%. وعلى صعيد المنتجات، واصلت Dahua تطوير حلول موفّرة للطاقة، بما في ذلك أجهزة 4G تعمل بالطاقة الشمسية، وكاميرات خارجية تعمل بالبطاريات، وأنظمة شحن بالتيار المستمر بقدرة 480 كيلوواط، للحد من انبعاثات الكربون. حصلت الشركة على أكثر من 150 شهادة للمنتجات الخضراء، وأكملت أكثر من 40 تقريرًا للبصمة الكربونية للمنتجات. وعملت أيضًا على تحسين تصميم التغليف، مما أدى إلى تقليل متوسط الحجم بنسبة 20%، وتعزيز كفاءة استخدام مساحة التخزين والنقل بنسبة 300%.

تعزيز الحوكمة والامتثال وأمن البيانات

عزّزت Dahua إطار الحوكمة لديها من خلال دمج إدارة الامتثال عبر عملياتها العالمية، إلى جانب ترسيخ أخلاقيات الأعمال ومعايير أمن المعلومات. كما حصلت الشركة على عدة شهادات، من بينها GB/T 35770-2022 لإدارة الامتثال، وISO 9001 لإدارة الجودة، وISO 28000 لأمن سلسلة الإمداد. خلال العام، لم تُسجَّل أي حالات سحب منتجات بسبب مشكلات تتعلق بالجودة أو السلامة. في مجال الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، واصلت Dahua التوافق مع المعايير الدولية مثل CE-RED وISO 27701 وISO 27018، كما قامت بتشغيل نظام لرصد الثغرات بهدف اكتشاف المخاطر والاستجابة لها. كما عزّزت Dahua أيضًا ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التوافق مع معيار ISO/IEC 42001 لإدارة الذكاء الاصطناعي.

تعزيز المشاركة المجتمعية والأثر الاجتماعي

في عام 2025، دعمت Dahua جهود الإغاثة من الكوارث والمبادرات المجتمعية عبر عدة مناطق. في أوروبا، ساهمت الشركة في جهود إعادة التشجير في مدريد عقب حرائق الغابات، دعمًا لاستعادة التوازن البيئي. كما تعاونت Dahua أيضًا مع منظمات خيرية مثل Rêves في فرنسا وStarlight في أستراليا، لدعم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة. في جنوب شرق آسيا، شاركت Dahua في جهود الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك الإغاثة من الفيضانات في إندونيسيا، وتقديم المساعدة بعد الزلازل في ميانمار.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة تقرير Dahua عن البيئة والمُجتمع والحوكمة (ESG) لعام 2025.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2967718/KV.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

للتواصل: [email protected]