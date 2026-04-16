Dahua Technology تكشف عن تقنية (WizColor 2.0)، وتقدم دفعة للمراقبة بالألوان الكاملة في البيئات المنخفضة الإضاءة

هانغتشو ، الصين ، 16 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "داهوا تكنولوجي" (Dahua Technology)، وهي شركة عالمية رائدة مزودة لحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء تركز على الفيديو ، عن إطلاق تقنية WizColor 2.0 ، وهي أحدث ترقية لحلول المراقبة المنخفضة الإضاءة. ويقدم الحل، الذي يتميز بتقنية WizColor X التي تم تقديمها حديثًا، وضوحًا معززًا، ودقة ألوان محسنة، وأداء أكثر ذكاءً في ظروف الإضاءة الصعبة.

WizColor X: الجيل التالي للمراقبة المنخفضة الإضاءة

في صميم تقنية WizColor 2.0 تأتي تقنية WizColor X ، المصممة لتحسين حساسية الضوء بشكل كبير وتقديم طبقات ألوان أكثر ثراءً وتفاصيل أكثر دقة في البيئات المنخفضة الإضاءة. كما أنها تعزز قدرات الالتقاط والتعرف على الكائنات المتحركة ، مما يقلل بفعالية من ضبابية الحركة.

تتضمَّن الميزات الرئيسية ما يلي:

عدسة بتقنية ( UltraSight ): تسمح الفتحة مقاس F0.8 فائقة الحجم باستيعاب ضوء أكبر بمقدار 1.6 ضعفًا مقارنةً بمقاس F1.0 ، مما يحقق وضوحًا استثنائيًا واستيعابًا أفضل للضوء.

مستشعر حجم بيكسل كبير: مع حجم بكسل 4 ميكرومتر ، تكون المنطقة الحساسة للضوء لكل بكسل أكبر بمقدار 1.9 ضعفًا من تقنية WizColor السابقة.

تقنية ( AI-ISP 2.0 ): تعزز قدرة الطراز وأداء الهدف الحركي ، مع زيادة المعلمات إلى المليارات وتوسيع مجموعات بيانات التدريب إلى مئات الآلاف. كما أنها تستفيد من تقسيم الإطار المرجعي وتقدير اتجاه الحركة لدعم تقسيم الإطار الحالي ، مما يقلل من شبحية الحركة في السيناريوهات القصوى.

بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن سلسلة (WizColor X TiOC PROX) تقنية "تصحيح المسار البصري" لتحسين انكسار الضوء لوضوح أفضل. وتزيد مصفوفة الميكروفون المزدوج جنبًا إلى جنب مع تقنية (VoiceCatcher) من تعزيز أداء الصوت عن طريق الحد من ضوضاء الخلفية وتوسيع نطاق التقاط الصوت.

قيادة مستقبل المراقبة الذكية

قال "بيريل باي"، مدير المنتجات في "داهوا تكنولوجي": "تقنية WizColor 2.0 تمثل خطوة أخرى في تحسين التصوير بألوان كاملة في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة". "من خلال الجمع بين البصريات المتقدمة ومعالجة الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي وتصميم النشر العملي ، فنحن نساعد العملاء على تحقيق مراقبة أكثر موثوقية وكفاءة في سيناريوهات العالم الحقيقي".

تحقق تقنية WizColor 2.0، المصممة لمجموعة واسعة من البيئات ، بما في ذلك المصانع والمزارع ومواقف السيارات وبرك الأسماك والفناءات السكنية ، التوازن بين الأداء وسهولة النشر.

من خلال دمج خوارزميات التصوير المتقدمة، والتصميم البصري المبتكر، والميزات الموجهة للتطبيقات، تواصل "داهوا" تقديم حلول شاملة تلبي متطلبات الصناعة المتطورة. تعزز تقنية WizColor 2.0 الرؤية والدقة مع دعم عمليات أكثر أمانًا، وأكثر وكفاءة، وأكثر مرونة.

لمزيد من المعلومات حول تقنية WizColor 2.0، يُرجى زيارة: صفحة الويب من هنا.

