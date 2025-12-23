DFSK تدخل السوق المصرية رسميًا بتشكيلة طرازات استراتيجية

الإطلاق يعكس مواصلة العلامة انتقالها نحو حلول التنقل الذكي بمركبات الطاقة الجديدة

DFSK, an intelligent new energy vehicle brand, held its launch event in Cairo, Egypt, officially introducing its strategic model E5 PLUS alongside two additional new products to the Egyptian market Vincent Zheng, Associate President of SERES Overseas BU E5 PLUS

القاهرة، 23 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أقامت DFSK، العلامة المتخصصة في مركبات الطاقة الجديدة والذكية، فعالية إطلاقها في القاهرة بمصر، لتقدم رسميًا إلى السوق المصرية طرازها الاستراتيجي E5 PLUS إلى جانب طرازين جديدين إضافيين. في ليلة الحدث، أضاءت الأنوار ملامح الأهرامات على خلفية الصحراء والسماء المرصعة بالنجوم ومشهد المدينة، في حوار بصري لافت يجمع بين تكنولوجيا الطاقة الجديدة الذكية الحديثة وعبق الحضارة القديمة. ويمثل هذا الحدث أول دخول رسمي لـ DFSK إلى السوق المصرية، ومحطة بارزة في مسيرتها الدولية الممتدة على مدار 20 عامًا، بالتزامن مع تسريع وتيرة تحولها الشامل نحو الكهربة والتنقل الذكي.

على مدار 20 عامًا من الحضور العالمي، تواصل العلامة تطورها

وباعتبارها رمزًا خالدًا للحضارة المصرية، تجسد الأهرامات إرثًا تاريخيًا عميقًا، بما يتردد صداه مع عقدين من التوسع العالمي لـ DFSK وطموح علامتها منذ الانطلاقة. ومنذ دخولها الأسواق الخارجية لأول مرة عام 2005، وسعت DFSK حضورها عبر 70 دولة ومنطقة، ونالت ثقة 550,000 مستخدم، وأنشأت شبكة تضم أكثر من 1,000 نقطة بيع وخدمة، ما رسخ أسس سمعتها المرتبطة بالموثوقية. وفي ظل عصر الكهربة، تواصل DFSK التمسك ببصمتها الأساسية المتمثلة في الموثوقية، مع تبني نهج يضع المستخدم في صميم الاهتمام. وبالاستناد إلى تقنيات الطاقة الجديدة والابتكار، تعيد العلامة تشكيل ملامح التنقل الأخضر والذكي.

وخلال فعالية الإطلاق، قال فينسنت تشنغ، الرئيس المساعد لوحدة الأعمال الخارجية لدى SERES: «بالشراكة مع مجموعة الطارق للسيارات (ElTarek Automotive)، نعرّف المستهلكين المصريين بجيل جديد من المركبات، بما في ذلك E5 PLUS. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعميق التكامل بين الموثوقية والذكاء لتطوير مركبات طاقة جديدة بمعايير عالمية، وإتاحة مزايا التكنولوجيا المتقدمة لشريحة أوسع من الناس حول العالم».

ومن جانبه، قال محمد طارق إسماعيل، نائب رئيس مجموعة الطارق للسيارات، الموزّع المعتمد لعلامة DFSK في مصر: «هدفنا ليس التوسع السريع، بل النمو السليم والمستدام. نحن لا نبيع السيارات فحسب، بل نبني علاقات مع عملائنا ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم. مستوى خدمتنا هو سر نجاحنا المستمر».

تشكيلة من ثلاثة طرازات: التكنولوجيا الذكية تعزز خيارات التنقل

استرشادًا برؤية مصر 2030، يشهد سوق المركبات الكهربائية في البلاد نموًا متسارعًا، مدفوعًا بارتفاع الوعي البيئي والحوافز الحكومية، بما في ذلك سياسات الرسوم الجمركية الصفرية. ويتيح هذا المشهد المتطور فرصة مهمة لاستراتيجية DFSK في مركبات الطاقة الجديدة والتنقل الذكي.

وباعتباره أول طراز استراتيجي يُطرح عقب تجديد هوية علامة DFSK، يجمع طراز E5 PLUS بين خمس ركائز أساسية: التصميم، والمساحة، والذكاء، والأداء، والسلامة. ومع الحفاظ على تنافسية قوية من حيث التكلفة، يضم الطراز تقنيات متقدمة مثل التفاعل الصوتي الذكي، وقمرة قيادة مريحة تزخر بوسائل الترفيه، وحلول إدارة بطارية عالية الكفاءة، بما يتيح لشريحة أوسع من المستخدمين الاستمتاع بسهولة التنقل الكهربائي الذكي.

وبفضل منظومة الطاقة الجديدة، يوفر كل من E5 PLUS وE5 حلول تنقل مكهربة عملية ومتعددة الاستخدامات، مدعومة بنظام SERES Super Electric Hybrid وقدرات مدى ممتدة. وفي الوقت نفسه، سيُطرح أيضًا الطراز 600 العامل بالوقود. وبفضل مقصورته الرحبة والمريحة لمختلف الاستخدامات، وأدائه القوي على الطريق، وميزات السلامة الشاملة، يلبي احتياجات التنقل المتنوعة عبر سيناريوهات متعددة.

بناء منظومة تتمحور حول الشركاء لنمو مشترك

يمثل الإطلاق الناجح لـ DFSK في مصر خطوة محورية ضمن استراتيجية إنعاش علامتها عالميًا. وإلى جانب طرح طرازات جديدة، يعكس ذلك التزام الشركة طويل الأمد ببناء منظومة تتمحور حول المستخدم وتنمو جنبًا إلى جنب مع الشركاء. ومن خلال منصة عالمية مشتركة، تصغي DFSK بنشاط إلى آراء العملاء وتستثمر رؤى السوق لدفع التطوير المتواصل للمنتجات وتعزيز تنافسيتها. كما توفر DFSK أدوات رقمية ودعمًا ممنهجًا لأكثر من 1,000 نقطة حول العالم، بما يسهم في بناء شبكة خدمات كفؤة واحترافية بالتعاون مع شركائها. وستزيد DFSK استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: التدريب، والأدوات الرقمية، ودعم التسويق الإقليمي. ويشمل ذلك برامج منتظمة تركز على الإلمام بمنتجات الطاقة الجديدة، وتدريب خدمات ما بعد البيع.

ومع الابتكار المستمر، وتقديم منتجات أكثر موثوقية وذكاءً، واعتماد نموذج شراكة أكثر تعاونًا، ستعمل DFSK عن كثب مع المستخدمين والشركاء المحليين لصياغة مستقبل تنقل أكثر استدامة وذكاءً.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2850135/DFSK_intelligent_energy_vehicle_brand_held_launch_event_Cairo_Egypt.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2850136/Vincent_Zheng_Associate_President_SERES_Overseas_BU.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2850137/E5_PLUS.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg