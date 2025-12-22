東風小康攜戰略車型正式進軍埃及市場

金字塔作為埃及文明的不朽象徵，承載著深厚的歷史底蘊，這與東風小康二十年來的全球化擴張及品牌初心一脈相承。自2005年首次踏足海外市場以來，東風小康的業務版圖已拓展至全球70個國家和地區，贏得55萬用戶的信賴，構建起覆蓋超1000家銷售服務網點的網絡體系，為品牌鑄就了堅實可靠的市場口碑。在汽車電動化浪潮下，東風小康堅守「 可靠性」 這一核心品牌基因，秉持用戶至上的發展理念，以新能源技術與創新為驅動力，重塑綠色智能出行新格局。

賽力斯海外事業部副總裁Vincent Zheng在發佈會上表示：「 我們攜手El Tarek Automotive Group向埃及消費者推出以E5 PLUS為代表的新一代車型。未來，我們將持續加大研發投入，深度融合可靠性與智能化優勢，打造世界級新能源汽車產品，讓前沿科技紅利惠及全球更多用戶。」

東風小康埃及經銷商El Tarek Automotive Group副總裁Mohamed Tarek Ismail說道：「 我們的發展目標並非追求規模的快速擴張，而是致力於實現穩健、可持續的增長。我們不只是銷售汽車，更是與客戶建立長期信賴的夥伴關係，始終以滿足用戶需求為己任。卓越的服務品質，正是我們持續贏得市場成功的關鍵所在。」

三款車型聯袂登場：智能科技賦能多元化出行體驗

在「 埃及2030願景」 戰略的指引下，加上民眾環保意識日益提升及政府零關稅等激勵政策的雙重推動，埃及電動汽車市場正迎來高速增長期。這一蓬勃發展的市場態勢，為東風小康落地新能源與智能出行戰略創造了絕佳機遇。

作為東風小康品牌煥新後推出的首款戰略車型，E5 PLUS集設計、空間、智能、性能、安全五大核心優勢於一身。在保持強大成本競爭力的同時，該車搭載智能語音交互、舒適娛樂座艙及高效電池管理系統等先進技術，讓更廣泛的用戶群體能夠享受到智能電動出行的便捷體驗。

E5 PLUS與E5兩款車型均採用新能源動力，搭載賽力斯超級電混系統，兼具超長續航與多場景實用性，為用戶提供高性價比的電動出行方案。與此同時，燃油車型600也同步登陸埃及市場。該車憑借全場景適用的舒適大空間、強勁可靠的動力性能及全方位的安全配置，可充分滿足用戶在各種出行場景下的多樣化需求。

構建夥伴共贏生態，聚力共促長遠發展

東風小康此次埃及發佈會的成功舉辦，是其全球品牌煥新戰略落地的關鍵一步。這不僅是一次新產品的發佈，更彰顯了品牌構建以用戶為中心的生態體系、與合作夥伴共生共榮的長期承諾。依托全球化共享平台，東風小康積極傾聽用戶心聲，深挖市場需求，以此驅動產品的持續迭代升級。同時，該品牌為全球超1000家銷售服務網點提供數字化工具與系統化支持，攜手打造高效專業的服務網絡。未來，東風小康將進一步加大在三個核心領域的投入力度——人才培訓、數字化工具和區域營銷支持，包括定期開展新能源產品知識培訓與售後服務技能提升項目，全方位強化服務網絡效能與專業化建設。

未來，東風小康將以持續的技術創新為引擎，打造更可靠、更智能的產品，深化協同共贏的合作模式，與當地用戶及合作夥伴並肩同行，共同塑造更可持續、更智能的未來出行新圖景。

