DFSK, 전략적 차량 라인업으로 이집트 시장 공식 진출

이번 출시는 지능형 신에너지 모빌리티로의 지속적인 전환 의미

카이로 2025년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 지능형 신에너지 차량 브랜드 DFSK가 이집트 수도 카이로에서 전략 모델 E5 PLUS와 2종의 신제품을 이집트 시장에 공식 선보이는 런칭 행사를 열었다. 행사 당일 밤, 사막과 별이 빛나는 하늘과 도시 경관을 배경으로 조명이 피라미드의 실루엣을 비추며 현대적인 스마트 신에너지 기술과 고대 문명이 어우러진 강렬한 대화의 장을 연출했다. 이번 행사는 DFSK의 이집트 시장 첫 공식 진출을 알리는 자리이자 전동화와 스마트 모빌리티로의 전면 전환을 가속화해온 DFSK가 20년간 걸어온 국제 시장 진출 과정에서 중대한 이정표로 평가된다.

20년간 걸어온 글로벌 발자취와 진화하는 브랜드

이집트 문명의 영원한 상징인 피라미드는 깊은 역사적 유산을 상징한다. 이는 DFSK가 20년간 이어온 글로벌 확장 여정과 브랜드가 추구해온 초창기 비전과 맞닿아 있다. DFSK는 2005년 해외 시장에 첫발을 내디딘 이후 지금까지 70개 국가와 지역에 진출하며 55만 사용자로부터 신뢰를 얻었다. 또한 1000개 이상의 판매•서비스 매장 구축을 통해 '신뢰성'이라는 브랜드 명성을 뒷받침하는 탄탄한 기반을 마련했다. DFSK는 전동화 시대를 맞아 핵심 DNA인 '신뢰성'을 유지하는 동시에 사용자 중심 철학을 이어가고 있다. DFSK는 신에너지 기술과 혁신을 바탕으로 친환경적이고 스마트한 모빌리티를 재정의하고 있다.

출시 행사에서 빈센트 정(Vincent Zheng) 세레스(SERES) 해외사업부 부사장은 "엘타렉 자동차 그룹(El Tarek Automotive Group)과의 협력을 통해 이집트 소비자들에게 E5 PLUS를 포함한 차세대 차량을 선보이게 되었다"며 "앞으로도 연구개발(R&D) 투자를 확대하고, 신뢰성과 지능화의 역량을 결합해 세계적 수준의 신에너지 차량을 개발함으로써 전 세계 더 많은 사람들에게 첨단 기술의 혜택을 제공하겠다"고 말했다.

DFSK의 이집트 유통사인 엘타렉 자동차 그룹의 모하메드 타렉 이스마일(Mohamed Tarek Ismail) 부사장은 "우리는 급속한 확장이 아닌 건실하고 지속가능한 성장을 목표로 한다"면서 "우리는 단순히 차량을 판매하는 것이 아니라 고객과의 관계를 구축하고, 고객의 요구를 충족시키기 위해 노력한다. 높은 서비스 수준이 우리가 지속적인 성공을 유지해온 비결이다"고 말했다.

3종 라인업: 스마트 기술로 구현하는 다각화된 모빌리티

이집트에선 '비전 2030'에 따라 환경 의식이 올라가고 제로 관세 정책 등 정부가 인센티브를 주면서 전기차 시장이 급성장 중이다. 이러한 변화하는 시장 환경은 DFSK의 신에너지 및 지능형 모빌리티 전략에 최적의 기회를 제공한다.

DFSK가 브랜드를 리뉴얼한 후 처음 선보인 전략 모델인 E5 PLUS는 디자인, 공간, 지능, 성능, 안전이라는 다섯 가지 핵심 강점을 통합했다. E5 PLUS는 강력한 가격 경쟁력을 유지하면서도 스마트 음성 상호작용, 편안하면서도 즐거운 운전석, 고효율 배터리 관리 솔루션 등 첨단 기술을 적용해 더 많은 사용자가 스마트 전기 모빌리티의 편리함을 누릴 수 있게 했다.

신에너지로 구동되는 E5 PLUS와 E5는 세레스 슈퍼 전기 하이브리드 시스템과 장거리 주행 능력을 바탕으로 실용적이고 다재다능한 전동화 모빌리티를 제공한다. 동시에 연료 구동 모델인 600도 출시될 예정이다. 모든 상황에서 편안하고 넉넉한 실내 공간, 강력한 주행 성능, 포괄적인 안전 기능을 갖춘 이 모델은 다양한 상황에서 사용자의 다채로운 모빌리티 요구를 충족시켜준다.

파트너 중심 생태계 구축으로 함께하는 성장

DFSK의 성공적인 이집트 진출은 글로벌 브랜드 재활성화 전략에서 중요한 전환점을 의미한다. 이는 단순한 신제품 출시를 넘어, 파트너와 함께 성장하는 사용자 중심 생태계를 구축하려는 회사의 장기적 의지를 보여준다. DFSK는 글로벌 공유 플랫폼을 통해 고객의 목소리에 귀를 기울이고, 시장 인사이트를 활용해 지속적인 제품 개선과 진화를 추진하고 있다. 동시에 전 세계 1000여 개 판매점에 디지털 도구와 체계적인 지원을 제공하며, 효율적이고 전문적인 서비스 네트워크 구축을 위해 협력하고 있다. DFSK는 향후 교육, 디지털 도구, 지역 마케팅 지원이라는 세 가지 핵심 분야에 대한 투자를 더욱 확대할 계획이다. 특히 신에너지 제품 관련 지식과 애프터서비스 교육에 중점을 둔 정기 프로그램을 통해 효율적이고 전문적인 서비스 네트워크 구축을 위해 협력해 나갈 것이다.

DFSK는 지속적인 혁신과 더욱 신뢰할 수 있는 스마트 제품, 그리고 한층 강화된 협력형 파트너십 모델을 바탕으로 현지 사용자와 파트너와 긴밀히 협력하면서 지속가능하고 스마트한 모빌리티의 미래를 만들어 나갈 것이다.

