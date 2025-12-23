DFSK Resmi Hadir di Pasar Mesir dengan Portofolio Produk Strategis

Kiprah Global Selama 20 Tahun, DFSK Terus Berkembang

Sebagai simbol peradaban Mesir, Piramida mencerminkan warisan sejarah yang sangat bermakna—sejalan dengan dua dekade ekspansi global dan cita-cita awal DFSK. Sejak merambah pasar luar negeri pada 2005, DFSK kini telah hadir di 70 negara dan wilayah, memperoleh kepercayaan 550.000 pengguna, serta membangun lebih dari 1.000 jaringan penjualan dan layanan sehingga melambangkan reputasi DFSK sebagai merek unggulan. Pada era elektrifikasi, DFSK tetap mempertahankan jati diri tersebut dengan pendekatan yang berorientasi pada pengguna. Didukung teknologi energi baru dan inovasi, DFSK menghadirkan solusi mobilitas yang ramah lingkungan dan cerdas.

Dalam acara tersebut, Vincent Zheng, Associate President, SERES Overseas BU, menyatakan:

"Bersama El Tarek Automotive Group, kami memperkenalkan mobil generasi baru kepada konsumen Mesir, termasuk E5 PLUS. Ke depan, kami akan terus meningkatkan investasi litbang, semakin mengintegrasikan keandalan dan teknologi cerdas untuk membangun mobil energi baru kelas dunia. Dengan demikian, manfaat teknologi mutakhir dapat dinikmati semakin banyak orang di seluruh dunia."

Mohamed Tarek Ismail, Vice President, El Tarek Automotive Group, distributor DFSK di Mesir, berkata, "Kami tidak menargetkan ekspansi cepat, melainkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Kami tidak sekadar menjual mobil, namun juga membangun hubungan dengan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kualitas layanan merupakan kunci kesuksesan kami."

Portofolio Produk yang Mencakup Tiga Mobil: Teknologi Cerdas Mendukung Pilihan Mobilitas yang Beraneka Ragam

Sejalan dengan Visi Mesir 2030, pasar mobil listrik di negara tersebut telah berkembang pesat, didorong oleh pesatnya kepedulian terhadap lingkungan hidup dan insentif pemerintah, termasuk kebijakan bebas tarif. Kondisi ini membuka peluang besar bagi strategi mobilitas energi baru dan cerdas DFSK.

Sebagai model strategis pertama setelah DFSK melakukan penyegaran merek, E5 PLUS mengusung lima keunggulan utama—desain, ruang, kecerdasan, performa, dan keselamatan berkendara. Tetap kompetitif dari sisi harga, E5 PLUS dilengkapi teknologi mutakhir seperti interaksi suara pintar, kabin yang nyaman dan menghibur, serta solusi manajemen baterai yang efisien. Berkat keunggulan tersebut, semakin banyak pengguna menikmati kemudahan dari mobil listrik pintar.

Didukung teknologi energi baru, E5 PLUS dan E5 menawarkan mobilitas listrik yang praktis dan serbaguna dengan sistem SERES Super Electric Hybrid dan jarak tempuh yang jauh. Sementara, model mobil dengan mesin konvensional 600 juga akan diperkenalkan DFSK. Dengan kabin lega dan nyaman untuk berbagai skenario, performa berkendara yang tangguh, serta fitur keselamatan lengkap, model ini memenuhi beragam kebutuhan mobilitas pengguna.

Mengembangkan Ekosistem yang Mengutamakan Mitra demi Pertumbuhan yang Saling Menguntungkan

Kehadiran DFSK di Mesir merupakan langkah penting dalam strategi revitalisasi merek global. Lebih dari sekadar menghadirkan produk baru, kehadiran DFSK di pasar Mesir mencerminkan komitmen jangka panjang untuk membangun ekosistem yang berorientasi pada pengguna, serta berkembang bersama para mitra. Melalui platform global yang kolaboratif, DFSK aktif mendengarkan suara pelanggan dan mempelajari pasar guna mendorong pembaruan dan pengembangan produk secara berkelanjutan. DFSK juga menyediakan sarana digital dan dukungan sistematis kepada lebih dari 1.000 jaringan di seluruh dunia, serta bekerja sama membangun jaringan layanan yang efisien dan profesional. Ke depan, DFSK akan meningkatkan investasi dalam tiga bidang utama—pelatihan, sarana digital, dan dukungan pemasaran regional—termasuk program pelatihan berkala tentang mobil energi baru dan layanan purnajual.

Lewat inovasi berkelanjutan, produk yang semakin andal dan cerdas, serta model bisnis yang lebih kolaboratif, DFSK akan selalu bekerja sama dengan pengguna dan mitra lokal untuk membangun masa depan mobilitas yang lebih berkelanjutan dan cerdas.

