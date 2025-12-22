DFSK oficjalnie wchodzi na rynek egipski oferując pojazdy strategiczne

Jest to kolejny krok marki w kierunku inteligentnej mobilności opartej na nowych źródłach energii.

KAIR, 22 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- DFSK, marka inteligentnych pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, zorganizowała w Kairze w Egipcie imprezę inauguracyjną, podczas której oficjalnie zaprezentowała swój strategiczny model E5 PLUS oraz dwa dodatkowe nowe produkty przeznaczone na rynek egipski. W noc wydarzenia światła oświetlały sylwetkę piramidy na tle pustyni, rozgwieżdżonego nieba i panoramy miasta, tworząc efektowny dialog między nowoczesną, inteligentną technologią nowej energii a starożytną cywilizacją. To wydarzenie otwiera oficjalnie DFSK na rynek egipski i stanowi znaczący kamień milowy w 20-letniej historii międzynarodowego rozwoju marki, która przyspiesza pełną transformację w kierunku elektryfikacji i inteligentnej mobilności.

Po 20 latach obecności na rynku globalnym marka wciąż się rozwija

Jako trwały symbol cywilizacji egipskiej, piramidy uosabiają bogate dziedzictwo historyczne, które współgra z dwudziestoletnią ekspansją DFSK na rynku globalnym i pierwotnymi aspiracjami marki. Od momentu wejścia na rynki zagraniczne w 2005 roku firma DFSK rozszerzyła swoją działalność na 70 krajów i regionów, zdobyła zaufanie 550 000 użytkowników i stworzyła sieć ponad 1000 punktów sprzedaży i serwisowych, kładąc solidne fundamenty pod swoją reputację niezawodności. W dobie elektryfikacji DFSK nadal pozostaje wierna swojej podstawowej wartości, jaką jest niezawodność, kierując się jednocześnie podejściem zorientowanym na użytkownika. Napędzana nowymi technologiami energetycznymi i innowacjami marka na nowo kształtuje ekologiczną i inteligentną mobilność.

Podczas inauguracji Vincent Zheng, wiceprezes oddziału zagranicznego SERES, powiedział: „Dzięki współpracy z El Tarek Automotive Group możemy zaprezentować egipskim klientom nową generację pojazdów, w tym model E5 PLUS. Planujemy dalsze inwestycje w badania i rozwój, skupiając się na zwiększaniu niezawodności i wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań, aby tworzyć światowej klasy pojazdy napędzane nowymi źródłami energii, dzięki czemu jeszcze więcej osób na całym świecie będzie mogło korzystać z zalet zaawansowanych technologii".

Mohamed Tarek Ismail, wiceprezes El Tarek Automotive Group, dystrybutora DFSK w Egipcie, powiedział: „Naszym celem nie jest szybka ekspansja, ale raczej solidny i zrównoważony wzrost. Nie tylko sprzedajemy samochody, ale budujemy relacje z naszymi klientami, starając się zaspokajać ich potrzeby. Poziom naszych usług jest sekretem naszego nieustannego sukcesu".

Trzy modele samochodów: inteligentna technologia zapewnia różnorodną mobilność

Zgodnie z egipską wizją 2030 r. rynek pojazdów elektrycznych w tym kraju przeżywa gwałtowny wzrost, napędzany rosnącą świadomością ekologiczną i zachętami rządowymi, w tym polityką zerowych ceł. Ta zmieniająca się sytuacja rynkowa stanowi doskonałą okazję dla nowej strategii DFSK w zakresie energii i inteligentnej mobilności.

Jako pierwszy model strategiczny wprowadzony na rynek po odświeżeniu marki DFSK, E5 PLUS łączy w sobie pięć podstawowych atutów - design, przestronność, inteligencję, osiągi i bezpieczeństwo. Zachowując wysoką konkurencyjność cenową, model ten oferuje zaawansowane technologie, takie jak inteligentna interakcja głosowa, komfortowy kokpit zapewniający rozrywkę oraz energooszczędne rozwiązania do zarządzania baterią, dzięki czemu szersze grono użytkowników może cieszyć się wygodą inteligentnej mobilności elektrycznej.

Zasilane nową energią modele E5 PLUS i E5 oferują praktyczną i wszechstronną mobilność elektryczną m.in. dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu hybrydowego SERES Super Electric Hybrid System oraz możliwości pokonywania dużych odległości. Jednocześnie wprowadzony zostanie również model 600 zasilany paliwem. Dzięki komfortowej i przestronnej kabinie dostosowanej do wszystkich scenariuszy, solidnym osiągom jezdnym oraz kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa, model ten spełnia różnorodne potrzeby użytkowników w zakresie mobilności w wielu scenariuszach.

Budowanie ekosystemu zorientowanego na partnerów w celu wspólnego rozwoju

Udane wprowadzenie marki DFSK na rynek egipski stanowi kluczowy krok w globalnej strategii rewitalizacji marki. Poza wprowadzeniem nowych produktów pokazuje długoterminowe zaangażowanie firmy w budowanie ekosystemu zorientowanego na użytkownika, który rozwija się wspólnie z partnerami. Dzięki globalnej platformie DFSK aktywnie słucha głosów klientów i wykorzystuje wiedzę rynkową do ciągłego ulepszania i ewolucji produktów. Jednocześnie DFSK zapewnia narzędzia cyfrowe i systematyczne wsparcie dla ponad 1000 punktów sprzedaży na całym świecie, współpracując z nimi w celu budowania wydajnej i profesjonalnej sieci serwisowej. DFSK zamierza dalej zwiększać inwestycje w trzech kluczowych obszarach - szkoleniach, narzędziach cyfrowych i regionalnym wsparciu marketingowym - w tym regularnych programach skupiających się na wiedzy o produktach wykorzystujących nowe źródła energii i szkoleniach z zakresu obsługi posprzedażowej, współpracując z partnerami w celu budowania wydajnej i profesjonalnej sieci serwisowej.

Dzięki ciągłym innowacjom, coraz bardziej niezawodnym i inteligentnym produktom oraz modelowi partnerstwa opartemu na ściślejszej współpracy, firma DFSK będzie ściśle współpracować z lokalnymi użytkownikami i partnerami, aby kształtować bardziej zrównoważoną i inteligentną przyszłość mobilności.

