DFSK oficiálne vstupuje na egyptský trh so strategickou ponukou vozidiel
Dec 22, 2025, 14:03 ET
Uvedenie na trh je vyjadrením pokračovania prechodu značky k inteligentnej mobilite poháňanej novou energiou
KÁHIRA, 22. december 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, značka inteligentných vozidiel poháňaných novou energiou, usporiadala v egyptskej Káhire podujatie k uvedeniu na trh, kde oficiálne predstavila svoj strategický model E5 PLUS spolu s dvomi ďalšími novými produktmi na egyptskom trhu. Večer, keď sa konalo podujatie, osvetlili svetlá siluetu pyramídy, ktorá kontrastovala s púšťou, hviezdnou oblohou a mestskou krajinou, čím vytvorili pozoruhodný dialóg medzi modernou inteligentnou technológiou založenou na novej energii a starovekou civilizáciou. Toto podujatie predstavuje prvý oficiálny vstup spoločnosti DFSK na egyptský trh a predstavuje významný míľnik v 20-ročnej histórii medzinárodného rozvoja značky, pretože urýchľuje komplexný prechod na elektrifikáciu a inteligentnú mobilitu.
20 rokov globálnej pôsobnosti, neustály vývoj značky
Ako trvalý symbol egyptskej civilizácie stelesňujú pyramídy zásadné historické dedičstvo, ktoré rezonuje s dvoma desaťročiami globálnej expanzie spoločnosti DFSK a pôvodnými ambíciami značky. Od svojho prvého vstupu na zámorské trhy v roku 2005 spoločnosť DFSK rozšírila svoju pôsobnosť v 70 krajinách a regiónoch, získala si dôveru 550 000 používateľov a vybudovala sieť viac ako 1000 predajných a servisných miest, čím položila pevný základ svojej reputácie spoľahlivosti. Na pozadí éry elektrifikácie si DFSK naďalej zachováva svoju základnú DNA spoľahlivosti a zároveň sa zameriava na používateľa. Vďaka technológiám novej energie a inováciám značka mení podobu zelenej a inteligentnej mobility.
Na úvodnom podujatí Vincent Zheng, zástupca prezidenta zámorského obchodného útvaru SERES, uviedol: „V spolupráci so spoločnosťou El Tarek Automotive Group prinášame egyptským spotrebiteľom novú generáciu vozidiel vrátane modelu E5 PLUS. Do budúcnosti budeme naďalej zvyšovať investície do výskumu a vývoja, prehlbovať integráciu spoľahlivosti a inteligencie, aby sme konštruovali vozidlá svetovej triedy poháňané novou energiou. Sprístupníme tak výhody pokročilých technológií ešte väčšiemu počtu ľudí po celom svete."
Mohamed Tarek Ismail, viceprezident skupiny El Tarek Automotive Group, distribútora DFSK v Egypte, uviedol: „Naším cieľom nie je rýchla expanzia, ale skôr zdravý a udržateľný rast. Nepredávame len autá; budujeme vzťahy so zákazníkmi a snažíme sa uspokojiť ich potreby. Tajomstvom nášho trvalého úspechu je úroveň našich služieb."
Ponuka troch vozidiel: Inteligentná technológia posilňuje diverzifikovanú mobilitu
V súlade s egyptskou Víziou 2030 zaznamenáva trh s elektrickými vozidlami v krajine rýchly rast, poháňaný rastúcim environmentálnym povedomím a vládnymi stimulmi vrátane politiky nulového cla. Táto vyvíjajúca sa situácia na trhu predstavuje vynikajúcu príležitosť pre stratégiu DFSK v oblasti novej energie a inteligentnej mobility.
E5 PLUS, ako prvý strategický model uvedený na trh po modernizácii značky DFSK, spája päť základných silných stránok – dizajn, priestor, inteligenciu, výkon a bezpečnosť. Pri zachovaní silnej cenovej konkurencieschopnosti integruje pokročilé technológie, ako je inteligentná hlasová interakcia, pohodlný a zábavný kokpit a vysokoúčinné riešenia správy batérií. Širšie spektrum používateľov tak môže využívať pohodlie inteligentnej elektrickej mobility.
Modely E5 PLUS aj E5, poháňané novou energiou, ponúkajú praktickú a všestrannú elektrifikovanú mobilitu s hybridným systémom SERES Super Electric Hybrid a dlhým dojazdom. Zároveň bude predstavený aj model 600 poháňaný konvenčným palivom. Vďaka pohodlnej a priestrannej kabíne vhodnej pre každú situáciu, robustnému jazdnému výkonu a komplexným bezpečnostným prvkom spĺňa rozmanité potreby mobility používateľov v rôznych scenároch.
Budovanie ekosystému zameraného na partnerov pre spoločný rast
Úspešný vstup spoločnosti DFSK na trh v Egypte predstavuje kľúčový krok v globálnej stratégii revitalizácie značky. Okrem uvedenia nových produktov odráža dlhodobý záväzok spoločnosti budovať ekosystém zameraný na používateľa, ktorý rastie spolu s partnermi. Prostredníctvom globálne zdieľanej platformy DFSK aktívne načúva hlasom zákazníkov a využíva trhové poznatky na podporu priebežnej iterácie a vývoja produktov. Spoločnosť DFSK zároveň poskytuje digitálne nástroje a systematickú podporu viac ako 1000 predajniam po celom svete a úzko spolupracuje na budovaní efektívnej a profesionálnej servisnej siete. Do budúcnosti bude DFSK naďalej zvyšovať investície v troch kľúčových oblastiach – školenia, digitálne nástroje a regionálna marketingová podpora – vrátane pravidelných programov zameraných na znalosti produktov poháňaných novou energiou a školenia popredajného servisu, pričom bude úzko spolupracovať na budovaní efektívnej a profesionálnej servisnej siete.
Vďaka neustálym inováciám, čoraz spoľahlivejším a inteligentnejším produktom a modelu partnerskej spolupráce bude DFSK udržiavať úzku spoluprácu s miestnymi používateľmi a partnermi na formovaní udržateľnejšej a inteligentnejšej budúcnosti mobility.
