Компания DFSK официально выходит на египетский рынок со стратегическим модельным рядом транспортных средств
Dec 22, 2025, 06:46 ET
Это начинание отмечает непрерывный переход бренда к интеллектуальному транспорту на новых источниках энергии
КАИР, 22 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания DFSK, бренд интеллектуальных транспортных средств на новых источниках энергии, провела посвященное выходу на рынок мероприятие в Каире, Египет, официально представив свою стратегическую модель E5 PLUS и два дополнительных новых изделия на египетском рынке. В ночь мероприятия огни освещали силуэт пирамиды на фоне пустыни, звездного неба и городского пейзажа, создавая поразительный диалог между современными технологиями интеллектуальных новых источников энергии и древней цивилизацией. Это мероприятие отмечает первый официальный выход компании DFSK на египетский рынок и является важной вехой в 20-летнем международном развитии бренда, потому что оно ускоряет полномасштабный переход к электрификации и интеллектуальному транспорту.
Бренд с 20-летним глобальным присутствием продолжает развиваться
Являясь непреходящим символом египетской цивилизации, пирамиды воплощают в себе глубокое историческое наследие, которое перекликается с двумя десятилетиями глобальной экспансии компании DFSK и первоначальным стремлением бренда. С момента первого выхода на зарубежные рынки в 2005 году компания DFSK расширила свое присутствие на 70 стран и регионов, завоевала доверие 550 000 пользователей и создала сеть из более чем 1000 точек продажи и обслуживания, заложив прочную основу своей репутации в плане надежности. На фоне эпохи электрификации компания DFSK продолжает поддерживать свою базовую ДНК надежности, ориентируясь при этом на пользователя. Движимый технологиями новых источников энергии и инновациями, бренд коренным образом меняет экологичный и интеллектуальный транспорт.
На презентации Винсент Чжэн (Vincent Zheng), заместитель президента зарубежного подразделения группы SERES, заявил: «В партнерстве с El Tarek Automotive Group мы представляем египетским потребителям новое поколение транспортных средств, включая модель E5 PLUS. В будущем мы продолжим наращивать инвестиции в НИОКР, углубляя интеграцию надежности и интеллекта для создания транспортных средств на новых источниках энергии мирового класса, которые расширяют доступ к преимуществам передовых технологий для людей во всем мире».
Мохамед Тарек Исмаил (Mohamed Tarek Ismail), вице-президент El Tarek Automotive Group, дистрибьютора компании DFSK в Египте, сказал: «Наша цель заключается не в быстрой экспансии, а в здоровом и устойчивом росте. Мы не просто продаем автомобили, мы выстраиваем отношения с клиентами, стремясь удовлетворить их потребности. Наш уровень обслуживания является секретом нашего непрерывного успеха».
Модельный ряд из трех транспортных средств: интеллектуальные технологии расширяют возможности диверсифицированного транспорта
Руководствуясь концепцией развития Египта до 2030 года, рынок электромобилей в стране переживает быстрый рост, обусловленный повышением экологической осведомленности и государственным стимулированием, включая политику нулевых тарифов. Эта развивающаяся структура рынка представляет прекрасную возможность для стратегии компании DFSK в области интеллектуального транспорта на новых источниках энергии.
В модели E5 PLUS, первой стратегической модели, выпущенной после обновления бренда DFSK, сочетаются пять основных преимуществ — дизайн, пространство, интеллект, производительность и безопасность. Сохраняя высокую конкурентоспособность по стоимости, она объединяет передовые технологии, такие как интеллектуальное голосовое взаимодействие, удобный салон с системой развлечений и высокоэффективные решения для управления аккумуляторными батареями, позволяя более широкому кругу пользователей наслаждаться удобством интеллектуального электрического транспорта.
Обе модели, E5 PLUS и E5, с питанием от новых источников энергии, представляют собой практичные и универсальные электрифицированные транспортные средства с гибридной системой SERES Super Electric Hybrid и большой дальностью хода. Одновременно будет представлена модель 600 на традиционном топливе. Благодаря удобному и просторному салону, подходящему для любых сценариев использования, надежным ходовым качествам и комплексным функциям безопасности она удовлетворяет разнообразные транспортные потребности пользователей в множестве сценариев.
Построение ориентированной на партнеров экосистемы для совместного роста
Успешный выход компании DFSK на рынок Египта знаменует поворотный момент в глобальной стратегии возрождения бренда. Помимо предложения новых изделий, он отражает долгосрочную приверженность компании построению ориентированной на пользователя экосистемы, которая развивается вместе с партнерами. Через глобальную общую платформу компания DFSK активно прислушивается к мнению клиентов и использует рыночную аналитику для обеспечения непрерывного совершенствования и эволюции изделий. В то же время компания DFSK предоставляет цифровые инструменты и систематическую поддержку более чем 1000 торговых точек по всему миру, работая с ними рука об руку для формирования эффективной и профессиональной сети обслуживания. В будущем компания DFSK продолжит увеличивать инвестиции в трех ключевых областях — обучение, цифровые инструменты и региональная маркетинговая поддержка, — включая регулярные программы, ориентированные на знания об изделиях на новых источниках энергии и обучение послепродажному обслуживанию, работая рука об руку для формирования эффективной и профессиональной сети обслуживания.
Благодаря постоянным инновациям, все более надежным и интеллектуальным изделиям, а также модели партнерства с расширенным сотрудничеством, компания DFSK будет тесно работать с местными пользователями и партнерами, чтобы определить более устойчивое, интеллектуальное будущее транспорта.
