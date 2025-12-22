DFSK oficiálně vstupuje na egyptský trh se strategickou řadou vozidel

Uvedení na trh znamená pokračující přechod značky k inteligentní, nové energetické mobilitě

KÁHIRA, 22. prosince 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, značka inteligentních vozidel na novou energii, uspořádala v egyptské Káhiře akci k uvedení na trh, na které oficiálně představila svůj strategický model E5 PLUS spolu s dalšími dvěma novými produkty pro egyptský trh. V noci během akce ozářila světla siluetu pyramidy na pozadí pouště, hvězdné oblohy a panoramatu města, čímž vytvořila působivý dialog mezi moderní inteligentní technologií nové energie a starověkou civilizací. Tato akce znamená první oficiální vstup DFSK na egyptský trh a představuje významný milník ve dvacetiletém mezinárodním rozvoji značky, která urychluje plný přechod k elektrifikaci a inteligentní mobilitě.

20 let globální působnosti, značka se neustále vyvíjí

Jako trvalý symbol egyptské civilizace ztělesňují pyramidy hluboké historické dědictví, které rezonuje s dvacetiletou globální expanzí společnosti DFSK a jejími původními ambicemi. Od svého vstupu na zahraniční trhy v roce 2005 rozšířila společnost DFSK svou přítomnost do 70 zemí a regionů, získala důvěru 550 000 uživatelů a vybudovala síť více než 1 000 prodejních a servisních míst, čímž položila pevný základ pro svou pověst spolehlivosti. Na pozadí éry elektrifikace společnost DFSK nadále udržuje svou základní DNA spolehlivosti a zároveň se řídí přístupem zaměřeným na uživatele. Díky novým energetickým technologiím a inovacím přetváří tato značka zelenou a inteligentní mobilitu.

Na zahajovací akci prohlásil Vincent Zheng, viceprezident SERES Overseas BU: „Ve spolupráci s El Tarek Automotive Group představujeme egyptským spotřebitelům novou generaci vozidel, včetně modelu E5 PLUS. Do budoucna budeme i nadále zvyšovat investice do výzkumu a vývoje, prohlubovat integraci spolehlivosti a inteligence s cílem vyvíjet nová energetická vozidla světové třídy a zpřístupnit výhody pokročilých technologií ještě většímu počtu lidí po celém světě."

Mohamed Tarek Ismail, viceprezident společnosti El Tarek Automotive Group, distributora DFSK v Egyptě, řekl: „Naším cílem není rychlá expanze, ale spíše zdravý a udržitelný růst. Neprodáváme jen auta, ale budujeme také vztahy se svými zákazníky a snažíme se uspokojit jejich potřeby. Naše úroveň služeb je tajemstvím našeho trvalého úspěchu. "

Řada tří vozidel: Inteligentní technologie podporuje diverzifikovanou mobilitu

V souladu s egyptskou vizí 2030 zažívá trh s elektrickými vozidly v této zemi rychlý růst, který je poháněn rostoucím povědomím o životním prostředí a vládními pobídkami, včetně politiky nulových cel. Tato měnící se situace na trhu představuje vynikající příležitost pro strategii DFSK v oblasti nové energie a inteligentní mobility.

Jako první strategický model uvedený na trh po obnově značky DFSK uplatňuje E5 PLUS pět klíčových předností – design, prostor, inteligenci, výkon a bezpečnost. Při zachování silné cenové konkurenceschopnosti zavádí pokročilé technologie, jako je inteligentní hlasová interakce, pohodlný a zábavný interiér a vysoce účinná řešení pro správu baterií, což umožňuje širšímu okruhu uživatelů využívat pohodlí inteligentní elektromobility.

Modely E5 PLUS a E5, poháněné novou energií, nabízejí praktickou a všestrannou elektrifikovanou mobilitu s hybridním systémem SERES Super Electric Hybrid System a dlouhým dojezdem. Současně bude představen také model 600 poháněný palivem. Díky pohodlnému a prostornému interiéru vhodnému pro všechny situace, mohutnému jízdnímu výkonu a komplexním bezpečnostním prvkům splňuje rozmanité potřeby uživatelů v různých situacích.

Budování ekosystému zaměřeného na partnery pro společný růst

Úspěšné uvedení DFSK na egyptský trh představuje klíčový krok v její globální strategii oživení značky. Kromě zavedení nových produktů odráží také dlouhodobý závazek společnosti budovat ekosystém zaměřený na uživatele, který roste společně s jejími partnery. Prostřednictvím globálně sdílené platformy DFSK aktivně naslouchá hlasům zákazníků a využívá poznatky o trhu k neustálému zdokonalování a vývoji produktů. Zároveň DFSK poskytuje digitální nástroje a systematickou podporu více než 1 000 prodejním místům po celém světě a spolupracuje s nimi na budování efektivní a profesionální servisní sítě. V budoucnu bude DFSK dále zvyšovat investice ve třech klíčových sférách – školení, digitální nástroje a regionální marketingová podpora – včetně pravidelných programů zaměřených na znalosti o nových energetických produktech a školení v oblasti poprodejního servisu, a bude spolupracovat na budování efektivní a profesionální servisní sítě.

Díky neustálým inovacím, stále spolehlivějším a chytřejším produktům a modelu partnerství založeném na větší spolupráci bude DFSK úzce spolupracovat s místními uživateli a partnery na utváření udržitelnější a chytřejší budoucnosti mobility.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850135/DFSK_intelligent_energy_vehicle_brand_held_launch_event_Cairo_Egypt.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850136/Vincent_Zheng_Associate_President_SERES_Overseas_BU.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2850137/E5_PLUS.jpg
Logo –  https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg

