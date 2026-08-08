FAMILIARITÉ: تلاقٍ شعري بين السينما والأدب

تعاون بين شركة DJI وإيزابيل، أيقونة السينما المتوَّجة في مهرجان كان، يُعيد إحياء حوار يتجاوز الزمن بين امرأتين، في مقطع فيديو صُوّر بالكامل بواسطة كاميرا Osmo Pocket 4P

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

شنجن، الصين، 8 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- كشفت DJI، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطائرات المُسيَّرة المدنية وتقنيات الكاميرات الإبداعية، عن FAMILIARITÉ، وهو مقطع فيديو قصير مُبتكر من بطولة وإخراج إبداعي لإيزابيل أوبير (Isabelle Huppert)، وقد جرى تصويره بالكامل باستخدام كاميرا Osmo Pocket 4P التي أصدرتها DJI. ولا يُعد مقطع الفيديو هذا مجرد استعراض للتكنولوجيا، بل هو نظرة تأملية في الأدب وإحياء للذكرى وشعور هادئ بالألفة يربط النساء عبر القرون والثقافات؛ كما يمثل دليلًا على أن كاميرا صغيرة بحجم راحة اليد باتت قادرة الآن على احتضان عالم كامل للسرد السينمائي.

حين تلتقي رؤيتان لا تقبلان المساومة

بدأ كل شيء برؤية مشتركة بين إيزابيل أوبير وشركة DJI، تقوم على التزام لا هوادة فيه بأهمية الصورة؛ وبكل ما يمكن أن تُظهره وما تنقله من إحساس وما تختار أن تتركه بلا كلمات على الشاشة.

على امتداد مسيرة فنية تضم أكثر من 120 فيلمًا، وعدة جوائز لأفضل ممثلة في مهرجاني كان والبندقية، وجائزة جولدن جلوب، وترشيحًا لجائزة الأوسكار، أصبحت إيزابيل أوبير رمزًا لفن التعبير بلا كلمات، عبر نظرة تحمل المعنى، وإيماءة صغيرة تكشف الكثير، وعاطفة تُروى بأدق الوسائل وأكثرها رهافة. أما شركة DJI، فقد كرّست تاريخها من الجانب الهندسي للسعي نحو غاية مماثلة، وذلك من خلال التقاط أدق درجات الضوء والحركة عبر أدوات تتميز بكونها أكثر قدرة وحضورًا دون أن تفرض نفسها.

في مقطع FAMILIARITÉ، التقت هاتان الرؤيتان في عمل واحد. فخلف الكاميرا، لم تكتفِ إيزابيل أوبير بتشكيل أدائها فحسب، بل أسهمت أيضًا في صياغة اللغة البصرية لمقطع الفيديو، واختارت Osmo Pocket 4P بوصفها أداة لتحقيق رؤيتها. وبفضل حجم الكاميرا الصغير ووزنها الخفيف، اندمجت بسلاسة في بيئة التصوير حتى بدت شبه غير موجودة، ما منح أوبير حرية للعمل بعفوية وراحة بشكل أكبر، وأتاح لفريق الإنتاج حرية إبداعية نادرًا ما توفرها أنظمة التصوير الأكبر والأكثر تعقيدًا.

بالنسبة إلى إيزابيل أوبير، كان التعرف على هذه الكاميرا للمرة الأولى تجربة اكتشاف بحد ذاتها. وتقول: "إنها المرة الأولى التي أتعرف فيها على كاميرا بهذا الحجم الصغير، إنها بالفعل استثنائية للغاية. فهي تكاد تكون غير مرئية، ومع ذلك تنتج صورة تتميز بوضوح ودقة مذهلين. والأهم من ذلك أنها تنقل ببراعة كبيرة مشاعر الوجه، وكذلك اللحظات والتفاعلات التي كانت تحدث بيني وبين شريكتي". وبعيدًا عن كون الكاميرا جهازًا مثيرًا للرهبة، تؤكد إيزابيل أن الكاميرا لم تغيّر أسلوب أدائها أبدًا؛ فقد بقيت ببساطة كاميرا. وفي FAMILIARITÉ، لا تفرض التكنولوجيا نفسها على الأداء، بل تمنحه مزيدًا من الحرية.

صوتان يترددان في صدى واحد

لا ينبثق العمل الفني FAMILIARITÉ من قصة تُروى، بل من شعر يتجسد على الشاشة. إنه حوار عابر للزمن بين امرأتين لم تجمعهما لحظة لقاء واحدة، ومع ذلك حولت كل منهما تجربتها الحياتية إلى أدب مكتوب.

في فرنسا بالقرن التاسع عشر، فرضت جورج ساند (George Sand) ‏(1804–1876) حضورها الأدبي عبر توقيع أعمالها باسم رجل، وهو تحدٍّ تجسّده إيزابيل أوبير في مقطع الفيديو بارتداء بدلة رجالية مصممة بعناية. وقبل ذلك بقرون، وعلى بُعد آلاف الأميال، واجهت الشاعرة لي كينغزاو(Li Qingzhao) نحو (1084)– 1155) في عهد أسرة سونغ اضطرابات عصرها بالتأثير الخالد لأبياتها الشعرية. لقد حوّلت كلتا المرأتين آلام حياتهما إلى كلمات تجاوزت وجودهما واستمرت بعد رحيلهما.

يجمع العمل الفني FAMILIARITÉ بين هاتين الروحين ناسجًا لقاءهما بين خيوط النور ومساحات الظلال. تنساب قصيدة جورج ساند "À Aurore" عبر ثنايا مقطع الفيديو بوصفها خيطًا يجمع بين القصتين، حتى يصل اللقاء إلى لحظة تبادل صامتة بين إيزابيل وفتاة صينية شابة؛ لحظة ألفة تتخطى حواجز الزمن والثقافات. وصُوِّر مقطع الفيديو في أجواء حديقة صينية تقليدية تتغير فيها حركة ضوء الشمس وظلال الأشجار وانعكاسات المياه، ما يمنحه طابعًا شاعريًا استثنائيًا يتناغم جيدًا مع قصيدة جورج ساند. ولا يمثل العمل مجرد "لقاء"، بل رواية بصرية عن النساء والتعبير والحرية.

لغة سينمائية صيغت بالكامل بكاميرا في حجم كفّ اليد

يتجسّد الطموح الفني لمقطع الفيديو من خلال لغة سينمائية مدروسة أتاحتها كاميرا Osmo Pocket 4P، إذ أصبحت عدستاها المزدوجتان بمنزلة عينَي العمل ووسيلتها الخاصة في رؤية العالم. وفي كل مرة، اكتشف فريق الإنتاج أن المشاهد التي صُممت على الورق أمكن تجسيدها بدقة، لأن الكاميرا كانت صغيرة بما يكفي للوصول إلى أماكن تعجز معدات التصوير السينمائي الكبيرة استخدامها فيها.

حوار فوق سطح الماء. تنبثق إحدى أكثر لحظات الفيديو حميمية بين إيزابيل وشريكتها في البطولة على قارب تجديف صغير يطفو فوق بركة الحديقة. فإدخال كاميرا سينمائية تقليدية مع طاقمها إلى مساحة ضيقة وغير مستقرة كهذه كان سيهدد عفوية اللحظة بلا شك. أما كاميرا Osmo Pocket 4P، فقد اندمجت بسلاسة داخل القارب، محافظةً على لحظة القرب بين الشخصيتين، والتقاط الإطار وهو يتحرك بانسجام مع حركة الماء.

انسيابية تنبض بين راحة اليد. يعتمد جزء كبير من الفيديو على لقطات متحركة متصلة، تنساب بين الشخصيات وظلال الأشجار ورفوف الكتب وإطارات الأبواب، بحيث تتحول كل وصلة بصرية إلى إيماءة هادئة ومقصودة. وقد صُوّرت العديد من هذه المشاهد باليد مباشرة بواسطة مدير التصوير. وبفضل الحجم الصغير القابل للحمل في الجيب والتثبيت الميكانيكي ثلاثي المحاور، تمكن المصور من التحرك بحرية وإعادة ضبط الإعدادات خلال ثوانٍ بين اللقطات، ما حافظ على سلاسة التصوير وسرَّع وتيرة عملية التصوير بشكل ملحوظ.

نطاق واسع للتعامل مع الضوء عالي التباين. يتميز موقع الحديقة بأنماط ضوئية شديدة التفاوت، حيث تتجاور المناطق شديدة السطوع مع ظلال عميقة ومتعددة الطبقات، سواءً في المشاهد الطبيعية أم على ملامح الوجوه البشرية. وبفضل D-Log2 ونطاق ديناميكي يبلغ 17 درجة توقف ضوئي، حافظت كاميرا Osmo Pocket 4P على التدرجات الكاملة لذلك الضوء، ما منح خبير تصحيح الألوان مساحة واسعة أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج، وجعل حتى أكثر ظروف الإضاءة تحديًا سهلة التعامل.

عدسة بورتريه لالتقاط ملامح الوجه. لإبراز أدق تعابير إيزابيل أوبير وأكثرها رهافة، اعتمد فريق الإنتاج على العدسة المقربة 60 مم، وهي بُعد بؤري طبيعي مثالي لتصوير البورتريه، إذ تُظهر تفاصيل البشرة بنقاء وواقعية، من دون التشوهات التي قد تنتج عن العدسات الواسعة. كما تعمل على ضغط المسافات بصريًا، بحيث تصبح حتى أبسط التحولات في تعابير الوجه واضحة. أما العدسات الأوسع (15 مم/ 20 مم)، فقد منحت كل شخصية مساحة تتنفس فيها داخل محيطها الخاص، لتحوّل كل حركة إلى انتقال بصري بين لحظة وأخرى، وبين بُعد زمني وآخر.

وبفضل التكامل بين نظام التثبيت هذا ومجموعة الأطوال البؤرية المتاحة، تنساب هذه العدسات المختلفة بوصفها حركة بصرية واحدة متواصلة بلا انقطاع، وبفضل تصميم كاميرا Osmo Pocket 4P فائق الخفة وسهولة حملها في الجيب، أتاحَت الكاميرا لفريق الإنتاج العمل عن قُرب وبشكل حميمي مع بطلة العمل، لتقديم سرد قصصي قائم على الأداء كان في السابق حكرًا على فِرق العمل الكبيرة والمعدات الضخمة.

ويؤكد هذا العمل مجددًا رسالة DJI المتمثلة في تمكين كل صانع قصة من امتلاك قدرات تصوير استثنائية دون أي تنازل، وإثبات أن صغر حجم الكاميرا لا يمثل بالضرورة عائقًا أمام صناعة قصص ذات أثر سينمائي واسع.

عرض مقطع الفيديو أمام جمهور عالمي

أُطلق مقطع فيديو FAMILIARITÉ عبر القنوات الرسمية لشركة DJI، مصحوبًا بمواد حصرية من كواليس الإنتاج ومحتوى مخصص للمبدعين يستكشف كلًا من الرؤية الفنية لإيزابيل أوبير والإمكانات الإبداعية التي تتيحها كاميرا Osmo Pocket 4P. ويمكنك مشاهدة الفيديو هنا.

نبذة عن DJI

منذ عام 2006، تتصدر شركة DJI مسيرة الابتكار العالمي في مجال الطائرات المُسيَّرة المدنية، حيث مكّنت الأفراد من التحليق للمرة الأولى، وساعدت أصحاب الرؤى على تحويل خيالهم إلى واقع، وأتاحت للمحترفين إحداث تحول جذري في أساليب عملهم. واليوم، تواصل DJI الإسهام في بناء عالم أفضل من خلال تعزيز التقدم البشري باستمرار. وانطلاقًا من نهج قائم على تطوير الحلول وفضول لا يتوقف عن الاستكشاف، وسّعت DJI نطاق أعمالها ليشمل الطاقة المتجددة والزراعة والسلامة العامة وتقنيات المسح ورسم الخرائط، إلى جانب فحص البنية التحتية. وعبر مختلف مجالات الاستخدام، تُقدِّم منتجات DJI تجارب تُثري حياة المستخدمين حول العالم، وتضيف إليها قيمة أعمق من أي وقت مضى.

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