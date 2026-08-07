FAMILIARITÉ: poetyckie spotkanie kina i literatury

DJI oraz laureatka festiwalu w Cannes i ikona aktorstwa Isabelle Huppert splatają głosy dwóch kobiet z różnych stuleci w obrazie nakręconym w całości kamerą Osmo Pocket 4P.

SHENZHEN, Chiny, 7 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- firma DJI, światowy lider w dziedzinie dronów cywilnych i kreatywnych technologii kamerowych, zaprezentowała FAMILIARITÉ, autorski krótki metraż z udziałem Isabelle Huppert, zrealizowany pod jej twórczym kierownictwem i nakręcony w całości kamerą DJI Osmo Pocket 4P. To zarówno pokaz możliwości technologii, jak i refleksja nad literaturą, pamięcią i dyskretną bliskością, która łączy kobiety ponad czasem i kulturami, ale również dowód na to, że kamera mieszcząca się w dłoni może dziś unieść cały ciężar filmowej opowieści.

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

Spotkanie dwóch bezkompromisowych wizji

Wszystko zaczęło się od wspólnej wizji Isabelle Huppert i DJI: bezkompromisowego oddania obrazowi – temu, co na ekranie można zobaczyć, poczuć i pozostawić niewypowiedziane.

W trakcie kariery, na którą składa się ponad 120 filmów, liczne nagrody dla najlepszej aktorki na festiwalach w Cannes i Wenecji, Złoty Glob oraz nominacja do Oscara, Isabelle Huppert zasłynęła przede wszystkim umiejętnością gry bez słów – spojrzeniem, powściągliwym mikrogestem, emocją wyrażoną najsubtelniejszymi środkami. Z kolei firma DJI od początku swojego istnienia dążyła do osiągnięcia podobnego mistrzostwa, ale od strony technicznej: uchwycenia najdrobniejszych niuansów światła i ruchu za pomocą coraz bardziej zaawansowanych, a zarazem dyskretnych narzędzi.

W FAMILIARITÉ doszło do spotkania tych dążeń. Stając za kamerą, Isabelle Huppert ukształtowała nie tylko własną kreację, lecz także język wizualny filmu – i wybrała Osmo Pocket 4P jako narzędzie, które miało tę wizję urzeczywistnić. Dyskretna i lekka kamera niemal zniknęła z planu, pozwalając aktorce pracować z maksymalną swobodą i naturalnością oraz dając produkcji twórczą wolność, jakiej rzadko sprzyja cięższy, zajmujący więcej przestrzeni sprzęt filmowy.

Dla Isabelle Huppert pierwsze spotkanie z kamerą było odkryciem samym w sobie. „Pierwszy raz spotkałam się z tak maleńką kamerą, to było naprawdę coś niezwykłego" - wspomina. - Jest niemal niewidoczna, a mimo to rejestruje obraz o niezwykłej ostrości i precyzji. Przede wszystkim jednak doskonale oddaje emocje malujące się na twarzy i to, co działo się między nami, moją partnerką a mną." Jak zauważa, urządzenie nie przytłaczało swoimi gabarytami, jednocześnie nie wymagając od niej zmiany sposobu pracy – to wciąż była po prostu kamera. W FAMILIARITÉ technologia nie narzuca warunków kreacji. Wprost przeciwnie, uwalnia ją.

Dwa głosy, jedno znajome echo

FAMILIARITÉ w warstwie formalnej opiera się nie na fabule, a na poezji. Przedstawia rozmowę prowadzoną ponad czasem przez dwie kobiety, które nigdy się nie spotkały, ale każda z nich przekuła własne życie w słowo pisane.

George Sand (1804–1876) przebiła się ze swoim głosem w XIX-wiecznej Francji, pisząc pod męskim nazwiskiem – ten gest buntu Isabelle Huppert przywołuje w filmie, zakładając męski, skrojony na miarę garnitur. Kilkaset lat wcześniej, w zupełnie innej części świata, poetka z czasów dynastii Song, Li Qingzhao (1084–ok. 1155), opierała się burzliwym wydarzeniom swojej epoki dzięki nieprzejednanej sile swojej poezji. Obie kobiety przemieniły ból życia w język, który przetrwał po ich śmierci.

FAMILIARITÉ zbliża do siebie te dwie dusze w świetle i cieniu. Wiersz George Sand „À Aurore" przewija się przez film niczym nić, a kulminacją spotkania jest bezsłowna wymiana spojrzeń między Isabelle i młodą Chinką, tworząca echo bliskości, które przekracza zarówno czas, jak i kulturę. Nakręcony w warunkach zmiennego światła słonecznego, pośród cieni drzew i tafli wody w tradycyjnym chińskim ogrodzie, film zachowuje poetycką, oniryczną atmosferę, pozostając w pełnej harmonii z wierszami George Sand. Film nie przedstawia zwykłego „spotkania", lecz snuje opowieść o kobietach, ekspresji i wolności.

Język filmu zbudowany w całości urządzeniem mieszczącym się w dłoni

Artystyczne ambicje filmu realizowane są poprzez świadomie wypracowany język operatorski, możliwy dzięki Osmo Pocket 4P – dwa obiektywy kamery nadają spojrzeniu filmu indywidualny charakter. Ekipa filmowa niejednokrotnie przekonała się, że sceny zapisane na papierze można było uchwycić z tak dużą precyzją właśnie dlatego, że kamera była na tyle mała, by dotrzeć tam, gdzie pełnowymiarowy sprzęt nie miałby szans.

Rozmowa na wodzie. Jedna z najbardziej intymnych konwersacji w filmie rozgrywa się między Isabelle i jej partnerką ekranową na niewielkiej łodzi sunącej po ogrodowym stawie. Umieszczenie tradycyjnej kamery filmowej wraz z ekipą w tak ograniczonej i niestabilnej przestrzeni nieuchronnie spowodowałoby zatracenie wyjątkowej atmosfery tej chwili. Kamera Osmo Pocket 4P naturalnie dopasowała się do przestrzeni łodzi, pozwalając zachować bliskość obu wykonawczyń i kadr ożywiony łagodnym ruchem wody.

Płynność prowadzona z ręki. Duża część filmu opiera się na ciągłych, ruchomych ujęciach – mijających postaci, cieni drzew, regałów z książkami i framug drzwi – sprawiając, że każde przejście staje się dyskretnym, świadomym gestem. Znaczną część tych ujęć operator zrealizował z ręki. Dzięki kieszonkowym rozmiarom kamery i trójosiowej stabilizacji mechanicznej mógł on poruszać się swobodnie i w kilka sekund przygotowywać kolejne ustawienia, zachowując płynność ujęć i wyraźnie przyspieszając tempo pracy na planie.

Szeroka tolerancja przy kontrastowym świetle. Przestrzeń ogrodu pełna jest skrajnych kontrastów – jasnych świateł obok głębokich, wielowarstwowych cieni, zarówno w scenografii, jak i na ludzkiej twarzy. Dzięki D-Log2 i 17 stopniom zakresu dynamicznego Osmo Pocket 4P zachowała pełną gradację tego światła, dając koloryście duży margines pracy w postprodukcji i pozwalając bez obaw mierzyć się nawet z najbardziej wymagającymi warunkami oświetleniowymi.

Obiektyw portretowy dla twarzy. Aby skierować wzrok widza ku najdelikatniejszym niuansom ekspresji Isabelle Huppert, ekipa sięgnęła po teleobiektyw 60 mm – naturalną ogniskową portretową, która oddaje detale skóry przejrzyście i wiernie, bez zniekształceń charakterystycznych dla szerokiego kąta, jednocześnie kompresując przestrzeń tak, że najsubtelniejsza zmiana wyrazu twarzy staje się czytelna. Szersze perspektywy (15 mm / 20 mm) umieszczają każdą z postaci w jej własnej przestrzeni, dzięki czemu każdy ruch staje się przesunięciem w czasie i wymiarze.

Dzięki połączeniu stabilizacji i zakresu ogniskowych perspektywy te płyną w nieprzerwanym ruchu. Za sprawą niezwykle dyskretnej, kieszonkowej budowy Osmo Pocket 4P ekipa filmowa mogła pracować blisko głównej bohaterki, tworząc zapis narracji opartej na ekspresji aktorów w sposób dotąd zarezerwowany dla dużych ekip i ciężkiego sprzętu.

Rozwiązanie to potwierdza misję DJI, jaką jest zapewnianie twórcom narracji potężnych możliwości bezkompromisowego zapisu obrazu oraz wykazanie, że rozmiar kamery nigdy nie musi ograniczać skali przedstawianej opowieści.

Film dla publiczności na całym świecie

FAMILIARITÉ zostało udostępnione w oficjalnych kanałach DJI wraz z materiałami zakulisowymi oraz treściami skierowanymi do twórców, przybliżającymi zarówno kunszt Isabelle Huppert, jak i twórczy potencjał Osmo Pocket 4P. Film można znaleźć tutaj.

DJI

Firma DJI od 2006 r. jest światowym liderem innowacji w dziedzinie dronów cywilnych. Dzięki niej wielu prywatnych użytkowników mogło odbyć pierwszy lot statkiem bezzałogowym, liczni wizjonerzy zyskali możliwość przekucia swojej wyobraźni w rzeczywistość, a profesjonaliści całkowicie zmienili sposób pracy. Obecnie DJI działa na rzecz budowania lepszego świata poprzez nieustanne wspieranie postępu ludzkości. Kierując się praktycznym nastawieniem i autentyczną ciekawością, DJI rozszerzyła swoje ambicje na takie obszary jak energia odnawialna, rolnictwo, bezpieczeństwo publiczne, geodezja i kartografia oraz kontrola techniczna infrastruktury. W każdym z tych zastosowań produkty DJI zapewniają wrażenia, które nadają życiu ludzi na całym świecie wartość w sposób głębszy niż kiedykolwiek wcześniej.

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