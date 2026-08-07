FAMILIARITÉ: poetické propojení filmu a literatury
News provided byDJI
Aug 07, 2026, 11:47 ET
Společnost DJI a Isabelle, ikona oceněná na festivalu v Cannes, spojují hlasy dvou žen napříč staletími – film byl natočen výhradně na kameru Osmo Pocket 4P
ŠEN-ČEN, Čína, 7. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost DJI, vedoucí světový podnik v oblasti civilních dronů a technologií pro kreativní natáčení, představila FAMILIARITÉ, originální krátké video, v němž hraje hlavní roli a které kreativně režírovala Isabelle Huppertová a jež bylo natočeno výhradně pomocí kamery DJI Osmo Pocket 4P. Toto video není jen technologickou ukázkou, ale také zamyšlením nad literaturou, pamětí a tichou spřízněností, která spojuje ženy napříč časem a kulturami. Zároveň je dokladem toho, jak kamera, která se vejde do dlaně, nyní dokáže nést plnou váhu filmového vyprávění.
Když se setkají dvě neústupné vize
Vše začalo společnou vizí Isabelle Huppertové a společnosti DJI: neústupnou oddaností obrazu – tomu, co lze na obrazovce vidět, cítit a co zůstává nevyřčeno.
Během své kariéry, která zahrnuje více než 120 filmů, několik ocenění za nejlepší ženský herecký výkon na festivalech v Cannes a Benátkách, Zlatý glóbus a nominaci na Oscara, se Isabelle Huppertová stala synonymem toho, co dokáže vyjádřit beze slov – pohledu beze slov, zdrženlivého mikrovýrazu, emocí zprostředkovaných těmi nejjemnějšími prostředky. Společnost DJI se po celou dobu své existence z technického hlediska snaží dosáhnout podobného cíle: zachytit ty nejjemnější nuance světla a pohybu pomocí stále výkonnějších a nenápadnějších nástrojů.
Ve filmu FAMILIARITÉ se tyto dvě snahy spojily. Isabelle Huppertová se postavila za kameru a utvářela nejen svůj herecký výkon, ale i vizuální jazyk videa – a jako nástroj k jeho realizaci si vybrala Osmo Pocket 4P. Tato nenápadná a lehká kamera při natáčení přímo na místě prakticky zmizela, což jí umožnilo pracovat v naprosté pohodě a bez zábran a poskytlo produkci tvůrčí svobodu, jakou těžší a rozměrnější zařízení málokdy umožňují.
Pro Isabelle Huppertovou bylo první setkání s kamerou samo o sobě objevem. „Je to poprvé, co jsem viděla tak maličkou kameru – je to opravdu zcela mimořádné," vzpomíná. „Je téměř neviditelná, a přesto zachycuje obraz s mimořádnou ostrostí a přesností. A především dokáže tak skvěle zprostředkovat emoce v obličeji a to, co se odehrávalo mezi námi, mezi mou partnerkou a mnou." Jak poznamenává, kamera na ni nepůsobila jako zastrašující stroj a nikdy neovlivnila její herecké umění – zůstala prostě jen kamerou. Ve filmu FAMILIARITÉ technologie herecký výkon neovládá, ale naopak ho osvobozuje.
Dva hlasy, jedna známá ozvěna
Film FAMILIARITÉ nevychází z děje, ale z poezie. Je to rozhovor přesahující čas mezi dvěma ženami, které se nikdy nesetkaly, ale každá z nich proměnila svůj život v psané slovo.
George Sandová (1804–1876) se prosadila ve Francii 19. století tím, že psala pod mužským jménem – tento vzdor Isabelle Huppertová ve videu uctívá tím, že nosí pánský oblek na míru. O několik století dříve a na druhém konci světa se básnířka z doby dynastie Sung Li Qingzhao (1084–cca 1155) bránila proti bouřlivým událostem své doby prostřednictvím trvalé síly svých veršů. Obě ženy proměnily bolest svého života v jazyk, který přežil je samy.
FAMILIARITÉ spojuje tyto dvě duše ve hře světla a stínu. Báseň George Sandové „Pro Auroru" se videem vine jako červená nit a setkání vyvrcholí jediným hovorem beze slov mezi Isabelle a mladou Číňankou – ozvěnou spřízněnosti, která překračuje hranice času i kultur. Video, natočené uprostřed měnícího se slunečního světla, stínů stromů a vodních ploch tradiční čínské zahrady, zachovává poetickou, téměř mimořádnou atmosféru, která dokonale ladí s verši George Sandové. Nejedná se pouze o „setkání". Je to vizuální příběh o ženách, sebevyjádření a svobodě.
Filmový jazyk, vytvořený výhradně v dlani
Umělecká ambice videa se realizuje prostřednictvím promyšleného filmového jazyka, který umožňuje Osmo Pocket 4P – její dvojité objektivy se stávají vlastním způsobem vidění videa. Produkční tým opakovaně zjišťoval, že scény vymyšlené na papíře bylo možné zachytit právě proto, že kamera byla dostatečně malá na to, aby se dostala tam, kam by se filmová výbava v běžné velikosti nedostala.
Rozhovor na vodě. Jedna z nejintimnějších scén videa se odehrává mezi Isabelle a její hereckou partnerkou na palubě malé veslice, která se vznáší po zahradním jezírku. Umístit tradiční filmovou kameru a její štáb do tak stísněného a nestabilního prostoru by bylo nemožné, aniž by se tím narušila atmosféra daného okamžiku. Kamera Osmo Pocket 4P se naopak do člunu přirozeně vešla, díky čemuž zůstaly obě herečky blízko u sebe a záběr ožíval jemným pohybem vody.
Plynulost v ruce. Velká část videa se skládá z plynulých, pohyblivých záběrů – plujících kolem postav, stínů stromů, knihoven a dveřních rámů, takže každý přechod se stává tichým, promyšleným gestem. Velkou část z nich natočil kameraman z ruky. Díky kapesní velikosti kamery a trojosé mechanické stabilizaci se kameraman mohl volně pohybovat a během několika sekund se připravit na další záběr, čímž zajistil plynulost záběrů a výrazně zrychlil tempo natáčení.
Široký dynamický rozsah pro vysoce kontrastní světlo. Zahradní prostředí je plné extrémních kontrastů – jasných světlých míst vedle hlubokých, vrstevnatých stínů, a to jak v krajině, tak na lidské tváři. Díky formátu D-Log2 a dynamickému rozsahu 17 stop zachytila kamera Osmo Pocket 4P plnou gradaci tohoto světla, čímž poskytla koloristovi dostatek prostoru při postprodukci a umožnila bezproblémové zvládnutí i těch nejnáročnějších světelných podmínek.
Portrétní objektiv pro tvář. Aby upoutala pozornost na ty nejjemnější výrazy Isabelle Huppertové, sáhla produkce po 60mm teleobjektivu – přirozené ohniskové vzdálenosti pro portréty, která vykresluje pleť čistě a věrně, bez zkreslení širokoúhlého objektivu, a komprimuje prostor tak, aby i ten nejjemnější posun výrazu byl jasně čitelný. Širší perspektivy (15 mm / 20 mm) zasazují každou postavu do jejího prostoru, takže každý pohyb se stává posunem v čase a dimenzi.
Díky stabilizaci a rozsahu ohniskových vzdáleností tyto perspektivy plynule navazují v jeden nepřerušovaný pohyb – a díky své pozoruhodně diskrétní, kapesní formě umožnila kamera Osmo Pocket 4P produkčnímu týmu pracovat s hlavní hrdinkou zblízka a intimně a zachytit herecky podmanivé vyprávění, které bylo dříve vyhrazeno pouze velkým štábům a těžké technice.
To znovu potvrzuje poslání společnosti DJI: dát nekompromisní obrazový výkon do rukou každého vypravěče – a dokázat, že velikost kamery nemusí nikdy omezovat rozsah příběhu.
Prezentace videa globálnímu publiku
Video „FAMILIARITÉ" bylo zveřejněno na oficiálních kanálech společnosti DJI spolu s materiály ze zákulisí a obsahem zaměřeným na tvůrce, který se věnuje jak hereckému umění Isabelle Huppertové, tak tvůrčímu potenciálu kamery Osmo Pocket 4P. Video najdete zde.
O společnosti DJI
Od roku 2006 je DJI vedoucím světovým podnikem u inovací v oblasti civilních dronů, které umožnily jednotlivcům poprvé vzlétnout, vizionářům proměnit svou představivost ve skutečnost a odborným pracovníkům zcela transformovat svou práci. Dnes se společnost DJI podílí na budování lepšího světa tím, že neustále podporuje lidský pokrok. Díky přístupu zaměřenému na řešení a upřímné zvídavosti rozšířila DJI své ambice do oblastí, jako jsou obnovitelné zdroje energie, zemědělství, veřejná bezpečnost, geodézie a mapování či kontrola infrastruktury. V každé sféře použití přinášejí produkty DJI zážitky, které obohacují životy lidí na celém světě mnohem hlubším způsobem než kdykoli předtím.
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