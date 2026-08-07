FAMILIARITÉ: Gabungan Puitis Sinema dan Kesusasteraan

DJI dan Ikon Cannes Isabelle Huppert Menyatukan Suara Dua Wanita Merentasi Abad — Dirakam Sepenuhnya Menggunakan Osmo Pocket 4P

SHENZHEN, China, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- DJI, peneraju global dalam dron awam dan teknologi kamera kreatif, melancarkan FAMILIARITÉ, sebuah video pendek asli yang dibintangi dan diarahkan secara kreatif oleh Isabelle Huppert, dan dirakam sepenuhnya menggunakan DJI Osmo Pocket 4P. Lebih daripada sekadar mempamerkan keupayaan teknologi, video ini merupakan suatu renungan tentang kesusasteraan, memori dan keakraban yang menghubungkan wanita merentasi zaman dan budaya — sekali gus membuktikan bahawa sebuah kamera yang muat di tapak tangan kini mampu mengangkat keseluruhan bahasa penceritaan sinematik.

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

Apabila Dua Visi Tanpa Kompromi Bertemu

Segala-galanya bermula dengan visi bersama Isabelle Huppert dan DJI: dedikasi tanpa kompromi terhadap imej — terhadap apa yang boleh dilihat, dirasai dan dibiarkan tidak terungkap di layar.

Sepanjang kerjayanya yang merangkumi lebih 120 filem, pelbagai anugerah Pelakon Wanita Terbaik di Festival Filem Cannes dan Venice, Golden Globe dan pencalonan Academy Award, Isabelle Huppert sinonim dengan keupayaannya menyampaikan emosi tanpa kata-kata — melalui pandangan mata, ekspresi mikro yang terkawal dan emosi yang disampaikan dengan cara yang paling halus. Dalam tempoh yang sama, DJI pula sentiasa mengejar matlamat yang seiring dari sudut kejuruteraan: merakam nuansa cahaya dan pergerakan yang paling halus menerusi peralatan yang semakin berkeupayaan dan semakin tidak mengganggu proses kreatif.

Dalam FAMILIARITÉ, kedua-dua aspirasi ini disatukan. Dengan mengambil tempat di belakang kamera, Isabelle Huppert bukan sahaja membentuk persembahannya, malah turut menentukan bahasa visual video tersebut — serta memilih Osmo Pocket 4P sebagai medium untuk merealisasikan visinya. Ringkas dan ringan, kamera itu hampir tidak disedari di lokasi penggambaran, membolehkannya bekerja dalam keadaan yang lebih santai dan semula jadi, sekali gus memberikan kebebasan kreatif yang sukar dicapai dengan kelengkapan sinematik yang lebih besar dan berat.

Bagi Isabelle Huppert, pengalaman menggunakan kamera tersebut buat kali pertama merupakan satu penemuan yang mengagumkan. "Ini kali pertama saya menemui kamera sekecil ini — benar-benar luar biasa," katanya. "Kamera ini hampir tidak kelihatan, namun mampu menghasilkan imej yang amat tajam dan tepat. Lebih penting lagi, ia berjaya menyampaikan emosi pada wajah dengan begitu baik, serta apa yang berlaku antara saya dan pasangan lakonan saya." Beliau menambah bahawa kamera itu tidak pernah terasa seperti sebuah mesin yang mengintimidasi, malah tidak mengubah cara beliau berkarya — ia kekal sekadar sebuah kamera. Dalam FAMILIARITÉ, teknologi tidak mengawal persembahan; sebaliknya membebaskannya.

Dua Suara, Satu Gema Keakraban

FAMILIARITÉ dibina bukan berasaskan plot, tetapi berasaskan puisi. Ia merupakan sebuah dialog merentasi masa antara dua wanita yang tidak pernah bertemu, namun kedua-duanya menjadikan pengalaman hidup sebagai karya penulisan.

George Sand (1804–1876) menuntut hak untuk bersuara di Perancis pada abad ke-19 dengan menulis menggunakan nama lelaki — satu bentuk penentangan yang dizahirkan oleh Isabelle Huppert dalam video ini melalui pemakaiannya yang mengenakan sut lelaki yang ditempah khas. Berabad-abad lebih awal dan di belahan dunia yang berbeza, penyair Dinasti Song, Li Qingzhao (1084–sekitar 1155), menentang pergolakan zamannya melalui kekuatan puisinya yang berkekalan. Kedua-dua wanita ini mengubah penderitaan hidup mereka menjadi bahasa yang terus hidup melangkaui zaman.

FAMILIARITÉ mempertemukan dua jiwa ini melalui permainan cahaya dan bayang. Puisi "À Aurore" karya George Sand mengalir sepanjang video sebagai benang penghubung, manakala kemuncaknya ialah satu pertukaran tanpa kata antara Isabelle dan seorang gadis muda dari China — suatu gema keakraban yang merentasi masa dan budaya. Dirakam di tengah-tengah pancaran cahaya matahari yang berubah-ubah, bayang-bayang pepohon dan permukaan air di sebuah taman tradisional Cina, video ini mengekalkan suasana puitis yang hampir luar biasa, selaras dengan bait-bait puisi George Sand. Ini bukan sekadar sebuah "pertemuan". Ia merupakan naratif visual tentang wanita, ekspresi dan kebebasan.

Bahasa Sinematik yang Dibina Sepenuhnya di Tapak Tangan

Cita-cita artistik video ini direalisasikan melalui bahasa sinematografi yang dirancang dengan teliti dan dimungkinkan oleh Osmo Pocket 4P, dengan dua lensanya menjadi cara video ini melihat dunia. Berkali-kali, produksi mendapati bahawa babak yang dirancang di atas kertas dapat dirakam dengan tepat kerana kameranya cukup kecil untuk memasuki ruang yang mustahil dicapai oleh kelengkapan sinema bersaiz penuh.

Perbualan di atas air. Salah satu adegan paling intim memperlihatkan Isabelle dan rakan pelakonnya berbual di atas sebuah sampan kecil yang hanyut perlahan di kolam taman. Menempatkan kamera sinema tradisional bersama kru dalam ruang yang sempit dan tidak stabil seperti itu hampir mustahil tanpa mengganggu detik tersebut. Sebaliknya, Osmo Pocket 4P dapat ditempatkan secara semula jadi di dalam sampan, membolehkan kedua-dua pelakon kekal rapat sambil bingkai rakaman dihidupkan dengan gerakan lembut permukaan air.

Pergerakan lancar dalam genggaman tangan. Sebahagian besar video ini dirakam dalam syot bergerak secara berterusan — meluncur melepasi watak, bayang-bayang pokok, rak buku dan bingkai pintu sehingga setiap peralihan menjadi gerak isyarat yang tenang dan disengajakan. Sebahagian besar babak tersebut dirakam secara pegang tangan oleh Pengarah Fotografi (Director of Photography, DP). Berkat saiz kamera yang cukup kecil untuk dimuatkan di dalam poket serta penstabil mekanikal tiga paksi, jurukamera dapat bergerak dengan bebas dan bersedia semula untuk rakaman berikutnya dalam beberapa saat sahaja, sekali gus memastikan rakaman kekal lancar dan mempercepatkan keseluruhan proses penggambaran.

Julat Dinamik Luas bagi Pencahayaan Berkontras Tinggi. Persekitaran taman tersebut dipenuhi pencahayaan yang mempunyai kontras melampau — sorotan terang bersebelahan bayang-bayang yang dalam dan berlapis, sama ada pada lanskap mahupun wajah manusia. Dengan D-Log2 dan 17 hentian julat dinamik, Osmo Pocket 4P berjaya mengekalkan keseluruhan gradasi cahaya tersebut, memberikan ruang yang luas kepada pakar pewarnaan semasa pascaproduksi serta menjadikan situasi pencahayaan yang paling mencabar sekali pun lebih mudah dikendalikan.

Lensa Potret untuk Wajah. Bagi menonjolkan ekspresi paling halus pada wajah Isabelle Huppert, produksi menggunakan lensa telefoto 60mm, iaitu panjang fokus semula jadi untuk potret yang menghasilkan tona kulit secara bersih dan semula jadi tanpa herotan lensa sudut lebar, di samping memampatkan ruang supaya perubahan ekspresi yang paling kecil sekali pun dapat dirakam dengan jelas. Perspektif yang lebih luas (15mm / 20mm) pula meletakkan setiap watak dalam ruang masing-masing agar setiap pergerakan menjadi suatu perubahan masa dan dimensi.

Disatukan oleh sistem penstabilan dan pilihan panjang fokus tersebut, semua perspektif ini mengalir sebagai satu gerakan yang tidak terputus. Dengan reka bentuknya yang amat ringkas dan cukup kecil untuk dimuatkan di dalam poket, Osmo Pocket 4P membolehkan produksi bekerja secara dekat dan intim bersama pelakon utamanya, sekali gus merakam penceritaan berasaskan persembahan yang sebelum ini lazimnya memerlukan kru yang besar serta kelengkapan yang berat.

Video ini sekali lagi menegaskan misi DJI: meletakkan kuasa pengimejan tanpa kompromi di tangan setiap pencerita, sambil membuktikan bahawa saiz sesebuah kamera tidak seharusnya mengehadkan skala sesebuah cerita.

Membawa Video Ini kepada Penonton Global

FAMILIARITÉ kini telah dilancarkan menerusi saluran rasmi DJI bersama kandungan di sebalik tabir dan kandungan khusus untuk pencipta yang menampilkan kesenian Isabelle Huppert dan potensi kreatif Osmo Pocket 4P. Video tersebut boleh ditonton di sini.

Latar Belakang DJI

Sejak 2006, DJI menerajui dunia menerusi inovasi dron awam yang membolehkan orang ramai menerbangkan dron buat kali pertama, membantu golongan berwawasan merealisasikan imaginasi mereka, dan membolehkan para profesional mentransformasikan cara mereka bekerja seluruhnya. Hari ini, DJI komited untuk membina dunia yang lebih baik melalui usaha berterusan memajukan kemajuan manusia. Dengan pendekatan yang berorientasikan penyelesaian dan semangat ingin tahu yang sebenar, DJI telah memperluaskan kepakarannya ke bidang seperti tenaga boleh diperbaharui, pertanian, keselamatan awam, ukur dan pemetaan serta pemeriksaan infrastruktur. Dalam setiap aplikasi, produk DJI terus memberikan pengalaman yang menambah nilai kepada kehidupan manusia di seluruh dunia dengan cara yang semakin bermakna.

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SOURCE DJI