FAMILIARITÉ: uma convergência poética entre o cinema e a literatura

A DJI e a icônica Isabelle, vencedora do Festival de Cannes, unem as vozes de duas mulheres ao longo dos séculos — filmado inteiramente com a Osmo Pocket 4P

SHENZHEN, China, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A DJI, líder global em drones civis e tecnologia de câmeras criativas, apresentou FAMILIARITÉ, um curta-metragem original estrelado e dirigido criativamente por Isabelle Huppert, e todo filmado com a DJI Osmo Pocket 4P. Mais do que uma simples demonstração tecnológica, o vídeo é uma meditação sobre literatura, memória e a familiaridade silenciosa que conecta mulheres ao longo do tempo e da cultura — e uma demonstração de como uma câmera que cabe na palma da mão agora pode carregar todo o peso da narrativa cinematográfica.

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

Quando duas visões inflexíveis se encontram

Tudo começou com a visão compartilhada entre Isabelle Huppert e a DJI: uma devoção inflexível à imagem — ao que pode ser visto, sentido e deixado subentendido na tela.

Ao longo de uma carreira com mais de 120 filmes, múltiplos prêmios de Melhor Atriz em Cannes e Veneza, um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar, Isabelle Huppert se tornou sinônimo daquilo que transmite sem palavras — o olhar silencioso, a microexpressão contida, a emoção expressa pelos meios mais sutis. Ao longo de sua história, a DJI buscou um objetivo paralelo na área de engenharia: capturar a mais sutil nuance de luz e movimento com ferramentas cada vez mais capazes e discretas.

Em FAMILIARITÉ, essas duas buscas convergiram. Ao assumir a direção, Isabelle Huppert não apenas moldou sua atuação, mas também a linguagem visual do vídeo — e escolheu o Osmo Pocket 4P como instrumento para concretizá-la. Discreta e leve, a câmera praticamente desapareceu no set, permitindo que ela trabalhasse em seu estado mais relaxado e descontraído, e dando à produção uma liberdade criativa que equipamentos mais pesados e imponentes raramente permitem.

Para Isabelle Huppert, o primeiro contato com a câmera foi uma descoberta em si. "É a primeira vez que descubro uma câmera tão pequena — verdadeiramente extraordinária", ela recorda. "É quase invisível e, ainda assim, reproduz uma imagem de extraordinária nitidez e precisão. Acima de tudo, transmite tão bem a emoção de um rosto e o que estava acontecendo entre nós, entre minha parceira e eu." Longe de parecer uma máquina intimidadora, observa ela, o equipamento jamais alterou sua técnica — continuou sendo, simplesmente, uma câmera. Em FAMILIARITÉ, a tecnologia não comanda a performance; ela a liberta.

Duas vozes, um eco familiar

FAMILIARITÉ não se origina de um enredo, mas sim de uma poesia. É uma conversa através do tempo entre duas mulheres que nunca se conheceram, mas onde cada uma transformou a própria vida em palavra escrita.

George Sand (1804–1876) reivindicou sua voz na França do século XIX ao escrever sob um pseudônimo masculino — uma afronta que Isabelle Huppert homenageia no vídeo vestindo um terno masculino sob medida. Séculos antes e em um mundo distante, a poetisa da dinastia Song, Li Qingzhao (1084–c.1155), resistiu às turbulências de sua época por meio da força duradoura de seus versos. Ambas as mulheres transformaram a dor de uma vida em uma linguagem que sobreviveu a elas.

FAMILIARITÉ une essas duas almas na luz e na sombra. O poema "À Aurore" de George Sand permeia o vídeo como um fio condutor, e o encontro culmina em uma única troca de olhares sem palavras entre Isabelle e uma jovem chinesa — um eco de familiaridade que transcende o tempo e a cultura. Filmado em meio à luz solar cambiante, às sombras das árvores e às superfícies de água de um jardim chinês tradicional, o vídeo preserva uma atmosfera poética, quase extraordinária, em perfeita sintonia com os versos de George Sand. Isto não é meramente uma "reunião". É uma narrativa visual sobre mulheres, expressão e liberdade.

Uma linguagem cinematográfica, construída inteiramente na palma da mão.

A ambição artística do vídeo se concretiza por meio de uma linguagem cinematográfica deliberada, viabilizada pela Osmo Pocket 4P — com suas lentes duplas se tornando a própria maneira de ver do vídeo. Repetidas vezes, a equipe de produção constatou que cenas concebidas no roteiro podiam ser captadas justamente porque a câmera era pequena o suficiente para ir aonde um equipamento de cinema de tamanho convencional não conseguia chegar.

Uma conversa sobre a água. Uma das cenas mais íntimas do vídeo acontece entre Isabelle e sua colega de cena, a bordo de um pequeno barco a remo que desliza pelo lago do jardim. Acomodar uma câmera de cinema tradicional e sua equipe em um espaço tão confinado e instável teria sido impossível sem quebrar o momento. Já a Osmo Pocket 4P se encaixava naturalmente dentro do barco, mantendo as duas artistas próximas e a imagem viva com o movimento suave da água.

Fluidez, na palma da mão. Grande parte do vídeo consiste em tomadas contínuas e em movimento — passando por figuras, sombras de árvores, estantes de livros e batentes de portas, de modo que cada transição se torna um gesto silencioso e deliberado. Grande parte dessas imagens foi captada com a câmera na mão pelo diretor de fotografia. Graças ao tamanho compacto da câmera e à estabilização mecânica de 3 eixos, o operador podia se movimentar livremente e fazer ajustes entre as configurações em questão de segundos, mantendo a fluidez das tomadas e acelerando consideravelmente o ritmo da filmagem.

Ampla latitude para luz de alto contraste. O cenário do jardim é repleto de contrastes extremos — pontos de luz intensos ao lado de sombras profundas e sobrepostas, tanto na paisagem quanto no rosto humano. Com o D-Log2 e 17 stops de alcance dinâmico, a Osmo Pocket 4P preservou toda a gradação daquela luz, oferecendo ao colorista ampla liberdade na pós-produção e tornando tranquila até mesmo a iluminação mais desafiadora.

Uma lente de retrato para o rosto. Para direcionar o olhar para as expressões mais sutis de Isabelle Huppert, a produção optou pela teleobjetiva de 60 mm — uma distância focal natural para retratos que reproduz a pele de forma nítida e fiel, sem a distorção de uma lente grande-angular, comprimindo o espaço de modo que até a mais sutil mudança de expressão seja percebida com clareza. Perspectivas mais amplas (15 mm / 20 mm) posicionam cada personagem dentro de seu próprio espaço, de modo que cada movimento se torna uma mudança de tempo e dimensão.

Unidas por essa estabilização e variedade de distâncias focais, essas perspectivas fluem como um movimento contínuo — e, graças ao seu formato notavelmente discreto e compacto, a Osmo Pocket 4P permitiu que a equipe de produção trabalhasse de forma próxima e íntima com a sua protagonista, capturando uma narrativa centrada na atuação que, antes, estava restrita a grandes equipes e equipamentos pesados.

Isso reafirma a missão da DJI: colocar um poder de imagem incondicional nas mãos de todo contador de histórias — e provar que o tamanho de uma câmera jamais precisa limitar a dimensão de uma história.

Levando o vídeo a um público global

FAMILIARITÉ foi lançado nos canais oficiais da DJI, acompanhado de material dos bastidores e conteúdo voltado para criadores, explorando tanto o talento artístico de Isabelle Huppert quanto o potencial criativo do Osmo Pocket 4P. Você pode encontrar o vídeo aqui.

Sobre a DJI

Desde 2006, a DJI lidera o mercado mundial com inovações em drones para uso civil, que permitiram a indivíduos voar pela primeira vez, a visionários transformar sua imaginação em realidade e a profissionais transformar completamente o seu trabalho. Hoje, a DJI se dedica a construir um mundo melhor, promovendo continuamente o progresso humano. Com uma mentalidade voltada para soluções e uma curiosidade genuína, a DJI expandiu suas ambições para áreas como energia renovável, agricultura, segurança pública, topografia e mapeamento, e inspeção de infraestrutura. Em todas as aplicações, os produtos da DJI proporcionam experiências que agregam valor à vida de pessoas em todo o mundo de maneiras mais profundas do que nunca.

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FONTE DJI