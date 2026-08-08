FAMILIARITÉ -- поэтическое взаимопроникновение кино и литературы

DJI и «Королева Канн», легендарная Изабель Юппер, прокладывают нить, связующую голоса двух женщин сквозь столетия. Короткометражное кино снято полностью на портативной Osmo Pocket 4P

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания DJI, мировой лидер в области гражданских беспилотных летательных аппаратов и креативных технологий производства камер, представила оригинальное короткометражное кино FAMILIARITÉ с участием Изабель Юппер (Isabelle Huppert), снятое полностью на портативную камеру DJI Osmo Pocket 4P. Данный фильм — это не просто представление технологий, но и размышление о литературе, памяти и тихом знакомстве, которое объединяет двух женщин во времени и культуре. Он также является наглядной демонстрацией того, как камера, которая умещается в ладони, теперь может взять на себя весь груз кинематографического повествования.

FAMILIARITÉ | Isabelle Huppert × DJI Osmo Pocket 4P

Когда встречаются два бескомпромиссных взгляда

Все началось с общего видения Изабель Юппер и DJI: бескомпромиссная преданность образу — тому, что можно увидеть, почувствовать и оставить недосказанным на экране.

За всю свою карьеру, насчитывающую более 120 фильмов, актриса, удостоенная многочисленных наград за лучшую женскую роль в Каннах и Венеции, премии «Золотой глобус» и номинации на премию Оскар, Изабель Юппер, стала синонимом того, что она передает без слов — выразительный взгляд, сдержанная микромимика лица, эмоции, передаваемые самыми искусными средствами. На протяжении всей своей истории компания DJI преследует аналогичную цель с технической точки зрения — уловить тончайший нюанс света и движения во все более технически совершенных и все более незаметных инструментах.

В FAMILIARITÉ эти два стремления сошлись воедино. Встав за камеру, Изабель Юппер сформировала не только свою актерсую игру, но и визуальный язык фильма, выбрав для этого Osmo Pocket 4P в качестве инструмента для его реализации. Небольшая и легкая камера по сути исчезла со съемочной площадки, позволив актрисе работать в наиболее расслабленном, непринужденном состоянии, давая съемочной группе творческую свободу, которую редко можно позволить при использовании более тяжелого и внушительного оборудования.

Для Изабель Юппер первое знакомство с этой камерой стало открытием. «Я впервые увидела такую крошечную камеру — это действительно довольно необычно», — вспоминает она. «Она почти незаметна, и тем не менее воспроизводит изображение с необычайной резкостью и точностью. И самое главное, она так хорошо передает эмоции на лице, и происходящее между нами — мной и моей парнершей». Актриса отметила, что камера не ощущалась как пугающий аппарат и не меняла ее ремесла — камера была просто камерой. В FAMILIARITÉ технология не управляет актерской игрой; она дает ей свободу.

Два голоса — одно знакомое эхо

FAMILIARITÉ обретает свою форму не из сюжета, а из поэзии. Это разговор сквозь время двух женщин, которые никогда не встречались, но каждая из них превратила свою жизнь в письменное слово.

Жорж Санд (1804–1876) заявила о себе во Франции 19-го века, работая под мужским псевдонимом — вызов, который Изабель Юппер передает в фильме, надев строгий костюм. Много веков назад, совсем в иной реальности, поэтесса династии Сун Ли Цинчжао (Li Qingzhao) (1084-ок.1155) сопротивлялась потрясениям своего времени благодаря непреходящей силе своей поэзии. Обе женщины превратили боль жизни в язык, который пережил их самих.

FAMILIARITÉ соединяет две эти души в светотени. «À Aurore» Жорж Санд как нить проходит через сюжет фильма, и их встреча завершается одним бессловесным обменом взглядами между Изабель и молодой китайской девушкой — эхо знакомства, которое вышло за рамки времени и культуры. Снятое при смещающемся солнечном свете, в тени деревьев и водных поверхностей традиционного китайского сада, это кино сохраняет поэтическую, почти необычную атмосферу в идеальной связи со стихотвоернием Жорж Санд. Это не просто «встреча». Это визуальный рассказ о женщинах, самовыражении и свободе.

Кинематографический язык, полностью сотворенный на ладони

Художественные амбиции видео реализуются через неторопливый кинематографический язык, ставший возможным благодаря использованию Osmo Pocket 4P — ее двойных объективов, которые становятся способом передачи авторского видения. Кадр за кадром съемочная группа обнаруживала, что сцены, задуманные на странице, могут быть точно сняты именно потому, что камера была достаточно маленькой, чтобы попасть туда, куда полноразмерное кинематографическое оборудование попасть не смогло бы.

Разговор на воде. Один из самых интимных моментов видео разворачивается между Изабель и ее партнершей по фильму в небольшой весельной лодке, скользящей по глади пруда в саду. Установка традиционной кинокамеры и съемочной группы в таком ограниченном и неустойчивом пространстве была бы невозможна без разрушения силы момента. Osmo Pocket 4P, напротив, естественным образом находилась в лодке, держа двух актрис в фокусе, а сцену оживляло мягкое движение воды.

Плавность движений, переносимая вручную. Большая часть фильма живет в непрерывных, движущихся кадрах — дрейфуя мимо фигур, теней деревьев, книжных полок и дверных рам, так что каждый переход становится тихим, обдуманным жестом. Большая часть из них была снята оператором-постановщиком. Благодаря портативному размеру камеры и 3-хосевой механической стабилизации оператор мог свободно перемещаться и перенастраиваться между сценами за считанные секунды, сохраняя плавность хода и значительно повышая темп съемки.

Широкий динамический диапазон при высококонтрастном освещении. Садовая обстановка полна экстремального контраста — яркие блики рядом с глубокими многослойными тенями, как на пейзаже, так и на человеческом лице. Благодаря D-Log2 и 17 ступеням динамического диапазона Osmo Pocket 4P сохранила полную градацию этого света, предоставив колористу широкую свободу действий на этапе постпродакшена и сделав даже самое требовательное освещение беспроблемным.

Портретный объектив для лица. Чтобы привлечь внимание к самым тонким выражениям лица Изабель Юппер, кинокоманда обратилась к 60-миллиметровому телефото — естественному портретному фокусному расстоянию, которое делает кожу чистой и естественной, без искажения широкого объектива, сжимая пространство так, чтобы самое незначительное изменение выражения было понятно. Более широкие перспективы (15 мм / 20 мм) помещают каждого персонажа в свое пространство, так что каждое движение становится сдвигом во времени и измерении.

Связанные вместе этой стабилизацией и диапазоном фокусных расстояний, перспективы меняются как одно непрерывное движение — и в своей исключительно небольшой, портативной форме Osmo Pocket 4P позволила команде плотно и близко работать с ведущей актрисой, снимая повествование, ориентированное на игру, которую раньше могли себе позволить только большие кинокоманды при наличии основательного оборудования.

Это подтверждает миссию DJI — передавать бескомпромиссную силу изображения в руки каждого рассказчика и доказывать, что размер камеры ни при каких обстоятельствах не должен ограничивать масштаб истории.

Представление видео мировой аудитории

FAMILIARITÉ был выпущен на официальных каналах DJI в сопровождении закадрового материала и контента, ориентированного на криэйтеров, исследующих как артистизм Изабель Юппер, так и творческий потенциал Osmo Pocket 4P. Видео можно посмотреть здесь.

О DJI

С 2006 года DJI лидирует в мире с гражданскими инновациями в области беспилотных летательных аппаратов, которые позволили людям впервые совершить полет, визионерам превратить свое воображение в реальность, а профессионалам полностью преобразовать свою работу. Сегодня DJI служит построению лучшего мира, постоянно содействуя развитию человека. С ориентированным на решения мышлением и искренним любопытством компания DJI расширила свои амбиции в таких областях, как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, общественная безопасность, геодезия и картография, а также инспекция инфраструктуры. В каждом применении продукты DJI обеспечивают опыт, который повышает ценность жизни во всем мире более глубокими способами, чем когда-либо прежде.

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