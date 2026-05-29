حققت شركة Haier Biomedical المركز الأول مرتين في التقرير العالمي لمعدات مختبرات علوم الحياة من Euromonitor، تتويجًا للتوسع العالمي ثلاثي المراحل للشركة

تشينغداو، الصين، 29 مايو 2026 /PRNewswire/ -- شركة Haier Biomedical (مؤشر بورصة شانغهاي تحت الرمز: 688139) تُصنّف العلامة التجارية الصينية الأولى عالميًا من حيث مبيعات معدات مختبرات علوم الحياة، والأولى في المبيعات الخارجية ضمن الفئة نفسها، وذلك وفقًا لبيانات عام 2025 الصادرة عن Euromonitor International. يضع هذا التصنيف المزدوج شركة Haier Biomedical في صدارة سوق عالمي شديد التنافسية، كما يتوِّج التوسع الدولي ثلاثي المراحل الذي حققت خلاله الشركة معدل نمو سنوي مركب تجاوز 20%.

Haier Biomedical Achieves Double No. 1 Ranking in Euromonitor’s Global Life Science Lab Equipment Report, Caps Three-Phase Global Expansion

شركة Euromonitor International من أبرز شركات أبحاث السوق المستقلة في العالم، وتُستخدم تصنيفاتها على نطاق واسع كمعايير مرجعية في المشتريات العالمية وتحليلات الصناعة. ويغطي المركزان الأوليان المُحققان إجمالي إيرادات المبيعات العالمية وإيرادات المبيعات الخارجية بين العلامات التجارية المملوكة لشركات صينية ضمن فئة معدات مختبرات علوم الحياة. كما تشمل التصنيفات جميع الأسواق العالمية، ما يؤكد أن شركة Haier Biomedical تنافس على أعلى مستوى إلى جانب الشركات العالمية الراسخة في هذا المجال.

تحمل هذه التصنيفات أيضًا أهمية عملية للشركاء الدوليين. في قطاع تُعد فيه موثوقية المعدات، والامتثال التنظيمي، ودعم الصيانة طويلة الأجل عوامل حاسمة في قرارات الشراء، فإن التحقق المستقل من قيادة السوق يوفر مستوى إضافيًا من الثقة للمؤسسات التي تقيّم المورّدين.

بدأ النمو الدولي لشركة Haier Biomedical من خلال مشاريع استهدافية، حيث عملت مباشرةً مع منظمات من بينها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لمعالجة احتياجات غير ملباة، وبَنت مكانة رائدة في مجال تخزين اللقاحات بالطاقة الشمسية. ومن هناك، وسّعت الشركة شبكة توزيعها لتغطي 160 دولة عبر أكثر من 800 علاقة نشطة مع وكلاء. تركّز المرحلة الحالية على ترسيخ القدرات التشغيلية الكاملة في الأسواق الرئيسية، بما يشمل التخزين المحلي، والمبيعات، والتسويق، وتخطيط المنتجات، والبحث والتطوير.

تدير الشركة حاليًا مراكز بحث وتطوير خارجية في المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، يركّز كل منها على خطوط منتجات محددة تشمل أجهزة الطرد المركزي، وحلول التخزين الآلي وسلسلة التبريد، والحاضنات، وخزانات السلامة الحيوية. في المملكة المتحدة وأوروبا القارية، يوفّر اختصاصيو المنتجات المُتخصصون في تقنيات الأتمتة والطرد المركزي دعمًا ميدانيًا للامتثال لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وسلامة الهواء، وتنقية العينات، ما يعزز مكانة Haier Biomedical كشريك لمسارات العمل في المختبر. ويجري حاليًا تطبيق معايير الخدمة التي تم تطويرها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.

في الربع الأول من عام 2026، سجلت الإيرادات في ألمانيا وأستراليا وكندا نموًا تجاوز 50%، بينما حققت كل من أوروبا الشرقية وجنوب آسيا والبرازيل نموًا سنويًا تجاوز 100%، مع تضاعف حجم مبيعات كل من أجهزة الطرد المركزي والحاضنات. وفي قطاع الأدوية، تُعد شركة Haier Biomedical جزءًا من سلاسل التوريد الخاصة بعدد من شركات الأدوية الرائدة في دول رئيسية تشمل سويسرا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وسنغافورة والولايات المتحدة وإسرائيل والهند. كما تحتل سلسلة Ultra Energy التابعة للشركة المراكز الثمانية الأولى بالكامل ضمن تصنيفات Energy Star في فئتها داخل الولايات المتحدة، ما يجعلها خط المنتجات الأكثر مبيعًا في هذا القطاع.

بالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تعمق شركة Haier Biomedical استثماراتها في التوطين وتوسيع نطاق منتجاتها، بهدف مساعدة مختبرات علوم الحياة والصناعات الدوائية الحيوية حول العالم على تحسين الكفاءة والاستدامة، كجزء من رؤية الشركة لقيادة العالم في تقديم أدوات علوم الحياة المتكاملة ومنصات الإنتاجية الذكية.

