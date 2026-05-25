HiFS 2026: Aggiornamento di quattro importanti soluzioni di finanza digitale per accelerare la transizione degli istituti finanziari verso un modello bancario basato sull'IA

SHANGHAI, 25 maggio 2026 /PRNewswire/ -- L'Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) 2026 (Sessione Globale), dal tema "Hello Fintelligent World: Beyond Digital, Advance to Agentic Banking", si è aperto oggi presso il campus Huawei di Lianqiu Lake a Shanghai Durante il summit, Huawei ha annunciato sei iniziative chiave per accelerare l'implementazione su larga scala dell'IA nel settore finanziario; inoltre ha lanciato le sue soluzioni Financial Data Intelligence 6.0 e Digital CORE 6.0, presentando un'infrastruttura di resilienza sia per il calcolo generico che per quello basato sulll'IA. Questi sforzi mirano a concedere agli istituti finanziari globali di sfruttare appieno la produttività dell'IA, guidando la trasformazione digitale e intelligente e il successo aziendale dei clienti in tutto il mondo.

Huawei Digital Finance Group CEO Cao Delivers Keynote Speech

Concentrarsi su quattro strategie aziendali e costruire un modello "4-Win" per guidare il successo delle istituzioni finanziarie globali

Durante il summit, Jason Cao, CEO di Huawei Digital Finance BU, ha osservato che negli ultimi 16 anni di profondo impegno nel settore finanziario, la strategia finanziaria di Huawei si è evoluta costantemente, passando dall'hardware e il software di livello finanziario alle soluzioni di settore. Promuovendo un'innovazione costante nel software e nell'hardware di base, sviluppando competenze ingegneristiche sistematiche, creando un ecosistema diversificato e fornendo servizi localizzati, Huawei ha creato un efficace crescita aziendale con il modello Flywheel.

Huawei Digital Finance si impegna a portare avanti le sue quattro strategie aziendali principali. Supportata dalla solida infrastruttura ICT di Huawei, l'azienda continua ad approfondire il suo ecosistema globale di partner RONGHAI, creando insieme soluzioni finanziarie per promuovere un nuovo modello di collaborazione "4-Win" che coinvolge clienti, ISV, SI e Huawei. Poiché l'IA agentica sta superando il punto di svolta verso un'intelligenza di livello produttivo, diventa fondamentale accelerarne l'adozione in modo efficace e su larga scala. A tal fine, Huawei ha introdotto un'architettura AI ibrida basata su modelli open-source, che consente alle istituzioni finanziarie globali di scalare l'IA in scenari ad alto valore aggiunto. Nei mercati finanziari internazionali, Huawei si concentra su sei iniziative chiave: scenari, architettura, ingegneria, dati, infrastruttura AI e risorse di valore, collaborando con clienti e partner per accelerare la transizione verso l'Agentic Banking.

Aprire nuove strade per la realizzazione del valore dell'IA tramite modelli open-source e architettura AI ibrida: sei iniziative per accelerare l'Agentic Banking

Costruire vantaggi competitivi basati su modelli open-source sta diventando la direzione strategica per le istituzioni finanziarie globali.

Sfruttando modelli open-source e un'architettura AI ibrida, Huawei sta portando avanti sei iniziative chiave che abbracciano scenari, architettura, ingegneria, dati, infrastruttura AI e risorse di valore:

Mirare a scenari ad alto valore aggiunto per accelerare l'implementazione: puntando a quattro ambiti principali – interazione intelligente, operazioni efficienti, controllo intelligente del rischio e crescita dei ricavi – Huawei e i suoi partner hanno lanciato congiuntamente nove soluzioni aziendali basate su agenti AI.

puntando a quattro ambiti principali – interazione intelligente, operazioni efficienti, controllo intelligente del rischio e crescita dei ricavi – Huawei e i suoi partner hanno lanciato congiuntamente nove soluzioni aziendali basate su agenti AI. Creazione di un'architettura AI ibrida che bilanci sicurezza, conformità, prestazioni aziendali e costi: garantire la sicurezza dei dati sfruttando al contempo l'ottimizzazione ingegneristica per ridurre al minimo i costi di transazione, consentendo l'implementazione su larga scala dell'innovazione.

garantire la sicurezza dei dati sfruttando al contempo l'ottimizzazione ingegneristica per ridurre al minimo i costi di transazione, consentendo l'implementazione su larga scala dell'innovazione. Consolidamento delle migliori pratiche ingegneristiche per accelerare l'adozione dell'IA: sfruttando i modelli e la potenza di calcolo open source, Huawei promuove interazioni AI a bassa latenza, modelli specifici di dominio ottimizzati per il controllo del rischio e un'ingegneria agentica avanzata con una perfetta integrazione dei partner. Attraverso l'ingegneria computazionale, l'ingegneria dei modelli e l'ingegneria agentica, Huawei migliora sia l'efficacia che la velocità di adozione dell'IA per gli istituti finanziari.

sfruttando i modelli e la potenza di calcolo open source, Huawei promuove interazioni AI a bassa latenza, modelli specifici di dominio ottimizzati per il controllo del rischio e un'ingegneria agentica avanzata con una perfetta integrazione dei partner. Attraverso l'ingegneria computazionale, l'ingegneria dei modelli e l'ingegneria agentica, Huawei migliora sia l'efficacia che la velocità di adozione dell'IA per gli istituti finanziari. Costruire una base digitale intelligente: fornire un aggiornamento delle capacità su tre livelli che abbraccia piattaforme dati, governance e applicazioni per creare una base R.A.C.E. pronta per l'IA nel settore finanziario.

fornire un aggiornamento delle capacità su tre livelli che abbraccia piattaforme dati, governance e applicazioni per creare una base R.A.C.E. pronta per l'IA nel settore finanziario. Creazione di una base di calcolo per l'IA ad alte prestazioni di livello enterprise: presentare Huawei Atlas 850E SuperPoD, che fornisce una base di calcolo per l'IA efficiente e di livello enterprise, basata su un'architettura di calcolo all'avanguardia e una rete ad alte prestazioni.

presentare Huawei Atlas 850E SuperPoD, che fornisce una base di calcolo per l'IA efficiente e di livello enterprise, basata su un'architettura di calcolo all'avanguardia e una rete ad alte prestazioni. Lancio di un programma di sviluppo delle risorse di valore per l'IA: nei prossimi tre anni, Huawei mira a formare oltre 10.000 esperti interdisciplinari di "Finanza + IA" per il settore finanziario globale.

Costruire una solida base dati per l'IA: promuovere l'aggiornamento R.A.C.E. dell'architettura dati finanziaria

Huawei ha presentato la sua soluzione Financial Data Intelligence 6.0, che offre un aggiornamento delle capacità su tre livelli che comprende piattaforme dati, governance dei dati e applicazioni dati.

Creazione di una piattaforma convergente dati-IA: grazie alla sinergia hardware-software, il nuovo data lake per l'IA supporta l'archiviazione e l'elaborazione multimodale, consentendo l'elaborazione efficiente di dati non strutturati come documenti e video.

grazie alla sinergia hardware-software, il nuovo data lake per l'IA supporta l'archiviazione e l'elaborazione multimodale, consentendo l'elaborazione efficiente di dati non strutturati come documenti e video. Implementazione di un sistema centralizzato di governance dei dati: in collaborazione con Keyrus e Sunline, Huawei ha sviluppato un framework completo per la governance dei dati, progettato per migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati.

in collaborazione con Keyrus e Sunline, Huawei ha sviluppato un framework completo per la governance dei dati, progettato per migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei dati. Sviluppo di applicazioni dati-IA avanzate: insieme a Sensors Data, Huawei ha introdotto una soluzione di marketing iper-personalizzata che utilizza oltre 5.000 tag cliente per ottimizzare le interazioni degli utenti. Inoltre, una soluzione intelligente antifrode, sviluppata congiuntamente con TrustDecision, raggiunge un tempo di risposta di rilevamento di 30 millisecondi, integrando l'analisi dei casi basata sull'IA per ottenere un aumento di efficienza di 40 volte.

Accelerare la modernizzazione delle applicazioni con l'IA: l'aggiornamento alla Digital CORE Solution 6.0 come base per un modello bancario basato sull'IA

Forte di oltre un decennio di esperienza nella modernizzazione delle applicazioni core, Huawei ha sviluppato capacità sistematiche basate su quattro pilastri: piattaforme, database, ingegneria e O&M. Ad oggi, queste capacità hanno permesso a oltre 150 istituzioni finanziarie in tutto il mondo di modernizzare i propri sistemi core, utilizzando l'IA per accelerare ulteriormente il processo di "Free Legacy" per le architetture core finanziarie.

In occasione di questo summit, Huawei ha presentato la sua soluzione Digital CORE 6.0, che offre aggiornamenti completi in diversi scenari, sviluppo basato sull'IA, ingegneria, architettura e piattaforme:

Scenari core arricchiti: Huawei sta collaborando con partner globali di alto livello per sviluppare congiuntamente nuove soluzioni in tre ambiti chiave: carte di credito, pagamenti delle banche centrali e modernizzazione dei sistemi core assicurativi.

Huawei sta collaborando con partner globali di alto livello per sviluppare congiuntamente nuove soluzioni in tre ambiti chiave: carte di credito, pagamenti delle banche centrali e modernizzazione dei sistemi core assicurativi. Modernizzazione delle applicazioni basata sull'IA: grazie a Huawei CodeArts e allo sviluppo congiunto con Stefanini e Sunline, la soluzione di transpilazione del codice mainframe basata sull'IA ha raggiunto un tasso di adozione superiore al 90%, accelerando in modo significativo la modernizzazione delle applicazioni.

grazie a Huawei CodeArts e allo sviluppo congiunto con Stefanini e Sunline, la soluzione di transpilazione del codice mainframe basata sull'IA ha raggiunto un tasso di adozione superiore al 90%, accelerando in modo significativo la modernizzazione delle applicazioni. Aggiornamento dei processi e dell'ingegneria: aggiornamento completo delle soluzioni di refactoring delle applicazioni e di migrazione senza interruzioni per ridurre i cicli di pianificazione e progettazione di oltre il 50%; collaborazione con i partner dell'ecosistema per la creazione del sistema Switchover, garantendo transizioni di servizio fluide e senza interruzioni.

aggiornamento completo delle soluzioni di refactoring delle applicazioni e di migrazione senza interruzioni per ridurre i cicli di pianificazione e progettazione di oltre il 50%; collaborazione con i partner dell'ecosistema per la creazione del sistema Switchover, garantendo transizioni di servizio fluide e senza interruzioni. Architettura a celle migliorata: approfondimento delle architetture basate su celle e di auto-scaling per supportare picchi di traffico decuplicati, minimizzando al contempo l'impatto per raggiungere un'elevata disponibilità del 99,999%.

approfondimento delle architetture basate su celle e di auto-scaling per supportare picchi di traffico decuplicati, minimizzando al contempo l'impatto per raggiungere un'elevata disponibilità del 99,999%. Nuove soluzioni container multipiattaforma: sfruttando le prestazioni multi-core e l'elevata concorrenza, il sistema di calcolo generico TaiShan ha consentito la modernizzazione delle applicazioni per oltre l'80% delle banche e degli istituti finanziari cinesi in otto paesi. Quest'anno Huawei ha ulteriormente rafforzato la sua partnership con leader nel settore dei container come Alauda e Rancher per sviluppare in modo congiunto una soluzione di container multipiattaforma. Già implementata su larga scala presso le principali banche dell'Asia-Pacifico e del Sudafrica, questa soluzione consente una containerizzazione delle applicazioni più flessibile.

Costruzione di un'infrastruttura "4 Zero" pronta per l'IA, in modo da rafforzare la resilienza finanziaria

Dai data center tradizionali ai data center cloud, fino agli AIDC, la resilienza rimane un fondamento indispensabile per gli istituti finanziari. Forte della sua proposta di valore di resilienza "4 Zero" e del framework di prodotto della soluzione R-A-A-S, Huawei ha aggiornato in modo completo la propria architettura, le soluzioni e l'infrastruttura. Offrendo funzionalità all'avanguardia che spaziano dalla consulenza DR alla pianificazione intelligente del traffico e al DR eterogeneo, Huawei porta le capacità di DR attivo-attivo a un livello di eccellenza. In vista dell'era del calcolo basato sull'IA, Huawei sta ulteriormente sviluppando un'architettura di resilienza convergente per il calcolo generico e l'IA. Grazie alle sue soluzioni integrate di inferenza AIDC e di gestione e manutenzione intelligenti dei data center per l'intero ciclo di vita, Huawei consente alle istituzioni finanziarie globali di accelerare l'innovazione nell'ambito dell'IA, costruendo al contempo un'infrastruttura resiliente e a prova di futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986142/CEO_2.jpg