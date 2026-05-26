Huawei تستضيف قمة (Global C&I Visionaries Summit) الثالثة، لتشكيل مستقبل أكثر خضرة عبر الصناعات المختلفة

دونغ غوان، الصين ، 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- استضافت شركة "هواوي ديجيتال باور" (Huawei Digital Power) قمة (Global C&I Visionaries Summit) "القمة العالمية الثالثة للمبتكرين في القطاع التجاري والصناعي"، وهو حدث لمدة أربعة أيام يضم جلسات Dawn و Horizon. استكشَف أكثر من 800 مشارك من 50 دولة القيمة الثقافية، والاستراتيجية وإطلاق المنتجات الجديدة، والحلول التجارية والصناعية المتطورة، وقصص النجاح ، ما يشكل الاتجاهات المستقبلية في الرقمنة والتنمية منخفضة الكربون.

صرح "تشو جيانجون"، نائب رئيس "هواوي" ورئيس التسويق العالمي، والمبيعات والخدمات ، بشركة "هواوي ديجيتال باور"، أن القطاعات السكنية والتجارية والصناعية تقود انتقال الطاقة النظيفة. تعزز "هواوي" القدرات وتمكّن الشركاء ، وتقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة للطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة.

أكد "شيا هيشينغ"، كبير مسؤولي التسويق بشركة "هواوي ديجيتال باور"، القيم الأساسية لشركة "هواوي" المتمثلة في التركيز على العملاء، والتفاني، والمثابرة. تعطي "هواوي ديجيتال باور" الأولوية للجودة في المنتجات والخدمات عبر دورة الحياة بأكملها ، وتتعاون مع الشركاء العالميين لدفع التميز.

كشف "جاك تونغ"، رئيس خدمة التسويق والمبيعات للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بشركة "هواوي ديجيتال باور" ، عن استراتيجية (Huawei FusionSolar C&I) والمنتجات الجديدة. يقلل حل (One-Fits-All 2.0) من "التكلفة المستوية للكهرباء" (LCOE) ويضمن طاقة آمنة وموثوقة من التوليد إلى الاستهلاك ، وتحقيق "فائدة مستوية من الكهرباء" (LBOE) بمستويات أعلى.

"ألن زينغ"، رئيس قسم الخدمة الفنية والتشغيل بشركة "هواوي ديجيتال باور"، أشار إلى أن فرق الخدمة في شركة "هواوي ديجيتال باور" تعمل على التآزر بين الخدمات والمعدات ، وتجمع بين الجودة المتميزة، وعمليات التشغيل والصيانة الموثوقة، وضمان الأداء لضمان النجاح على المدى الطويل.

قدم فريق خبراء حل (Huawei FusionSolar) حلولاً مصممة خصيصًا للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة النطاق ، واستكشفوا التطبيق المبتكر للحل المتكامل لنظام (الشاحن + الطاقة الكهروضوئية + نظام تخزين الطاقة). استنادًا إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي ، قدموا رؤى، واستراتيجيات، ودراسات حالة، ومنهجيات تسويقية لتمكين الرؤى العالمية.

شارك 14 من المبتكرين العالميين رؤى وممارسات لسيناريوهات تطبيق الاستخدامات التجارية والصناعية الرئيسية ، بما في ذلك محلات السوبر ماركت ، والفنادق ، وسلاسل الإمداد المبردة، والخدمات اللوجستية ، والتصنيع ، ومجمعات الأعمال ، وعمليات تصميم الحلول الشاملة، وتنفيذ المشاريع ، والعمليات ذات القيمة المضافة ، لتعزيز الكفاءة ، وبناء الاستدامة ، وتعزيز قيمة العملاء.

في هولندا ، حصلت إدارة الإطفاء على طاقة أكثر أمانًا ومستدامة.

في ميانمار ، قام مصنع للمشروبات بتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.

في ألمانيا، تجاوز مجمع أعمال تحديات التحول، وضمن التميز التشغيلي، وحصلت صناعة الخدمات اللوجستية المحلية على فوائد ملموسة.

في ماليزيا ، حقق مصنع بطاريات على طاقة خضراء موثوقة في البيئات القاسية.

في جبال باكستان ، حصل مستشفى على إمدادات طاقة مستقرة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع ، ما يساهم في حماية وإنقاذ الأرواح.

في تشيلي ، ضمن مصنع استمرار عمليات الإنتاج دون انقطاع مع انخفاض تكاليف الكهرباء.

في البرازيل ، ضمن سوبر ماركت طاقة موثوقة ، ما ساهم في ريادته لتطبيقات الطاقة بالتجزئة.

في المكسيك ، خفّض مصنع للأغذية تكاليف الكهرباء ، وحقّق كفاءة طاقة أعلى.

في كينيا ، تبنّت المدارس استخدام الطاقة الخضراء ، ما أضاء الطريق نحو تعليم منخفض الكربون.

يقود مبتكرو القطاعات التجارية والصناعية مسار الوصول إلى الطاقة الشاملة، والتحول الأخضر، والنمو عالي الجودة. نجحت القمة في توحيد قادة العالم لمواءمة احتياجات العالم الحقيقي مع الابتكار ، وتسريع وتيرة تبنّي نظام (الشاحن + الطاقة الكهروضوئية + نظام تخزين الطاقة). ستقوم "هواوي ديجيتال باور"، مسترشدةً بالانفتاح والنجاح المشترك ، بتعميق الشراكات وتعزيز التنمية المستدامة للصناعة لتشكيل مستقبل أكثر خضرة.

