هواوي تكشف عن استراتيجيتها لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتفاعلة مع الشبكة، وترسم ملامح مستقبل القطاع

دونغقوان، الصين, 20 مايو 2026 /PRNewswire/ -- عُقدت في دونغقوان يوم 15 مايو 2026 فعالية 2026 Global AIDC Industry Summit & Huawei AIDC Strategy and Product Launch تحت شعار «دفع عصر الذكاء الاصطناعي قدماً». جمعت القمة قرابة 1,000 من القادة العالميين والخبراء التقنيين وشركاء المنظومة الرئيسيين من قطاعات الطاقة والحوسبة الذكية وشركات الاتصالات. تبادل المشاركون رؤى حول تطور معمارية الجيل التالي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية المتقدمة، كما شهدوا إطلاق استراتيجية هواوي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتفاعلة مع الشبكة.

Hou Jinlong Director of Huawei, President of Huawei Digital Energy He Bo Vice President of Huawei Digital Energy

ألقى Hou Jinlong، عضو مجلس إدارة هواوي ورئيس هواوي ديجيتال باور، كلمة رئيسية استعرض فيها رؤى مهمة خلال الفعالية. أوضح Hou Jinlong أن ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، والانتشار الواسع للنماذج الكبيرة، والتزايد الكبير في عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تُولّد طلباً هائلاً على الطاقة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة السعة العالمية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. فالكهرباء عنصر أساسي للحوسبة، والطاقة هي الأساس للتنمية طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي. سيتعمق التآزر بين الحوسبة والكهرباء، بحيث يعزز كل منهما الآخر، ما يقود تدريجياً إلى بناء إطار متكامل يجمع بين أنظمة الطاقة الجديدة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يُعد إمداد طاقة موثوق عنصراً حاسماً لتحقيق تنمية عالية الجودة ومستدامة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما أن التوافق مع الشبكة ضروري لضمان عمليات طويلة الأمد وموثوقة ومستقرة. تُعد معماريات الجهد العالي والتيار المستمر وإلكترونيات القدرة عناصر حاسمة لدعم أحمال الحوسبة فائقة الكثافة. إضافة إلى ذلك، أصبح التبريد السائل خياراً إلزامياً للحوسبة فائقة الكثافة. كما تُعد حلول التبريد السائل الموثوقة، إلى جانب التشغيل والصيانة الذكيين على امتداد دورة الحياة، عاملين أساسيين. علاوة على ذلك، يتمثل جوهر مركز بيانات الذكاء الاصطناعي في كونه نظاماً لإنتاج القدرة الحاسوبية، حيث ترتبط سرعة التسليم ارتباطاً وثيقاً بالمنافع التجارية وعوائد الاستثمار.

تجمع هواوي ديجيتال باور على نحو وثيق بين تقنيات البت والواط والحرارة والبطارية (4T)، وتركز على مجالات رئيسية مثل أنظمة الطاقة الجديدة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد أرست الشركة قدرات شاملة في توليد الطاقة المتجددة، وتشكيل الشبكة، وإمداد الطاقة للحوسبة عالية الكثافة، والتبريد السائل، والتآزر بين الحوسبة والكهرباء. وفي مواجهة فرص التحول الكبرى في القطاع، تلتزم هواوي ديجيتال باور بأن تصبح رائدة في الابتكار في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشريكاً استراتيجياً موثوقاً على المدى الطويل. ومن خلال التعاون مع العملاء والشركاء حول العالم، تهدف الشركة إلى تعزيز تنمية عالية الجودة ومستدامة ومبتكرة لقطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق طاقة أكثر استدامة، وعدداً أكبر من الرموز لكل واط، وتكلفة أقل للرمز الواحد.

ألقى Bob He، نائب رئيس هواوي ديجيتال باور، كلمة رئيسية بعنوان «بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي متفاعلة مع الشبكة وتعظيم عدد الرموز لكل واط». وقال Bob He إن قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي يشهد ازدهاراً متسارعاً، وإن الطلب على الرموز يتزايد بوتيرة متسارعة. وبناءً على ذلك، يدخل قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عصر الرموز. وتفرض الحوسبة عالية الكثافة والمتنوعة تحديات كبيرة أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من حيث كثافة القدرة والحجم وتقلب الأحمال. كما أن تزايد انتشار الطاقة المتجددة يزيد من تقلبات شبكة الكهرباء، في حين أن التقلبات المتكررة للأحمال العالية الناجمة عن خدمات الذكاء الاصطناعي تزيد من تعقيد تحديات موثوقية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت هواوي استراتيجية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتفاعلة مع الشبكة، والمتمحورة حول ابتكارات 3+1. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير حل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يتسم بالموثوقية، والكفاءة في استهلاك الطاقة، وسرعة التسليم، والتوافق مع الشبكة، ويحقق أقصى عدد من الرموز لكل واط.

ابتكار الواط: إعادة تشكيل إمداد الطاقة من الشبكة إلى الشرائح. إن تنوع الأحمال هو ما يحدد تنوع معماريات إمداد الطاقة. وسيستمر التعايش بين التيار المتردد والتيار المستمر لفترة طويلة. وستبني هواوي معمارية إمداد طاقة متعددة المدخلات متعددة المخرجات، ترتكز على وحدة إمداد طاقة غير منقطعة متوافقة مع الشبكة، ونظام تخزين طاقة قائم على تشكيل الشبكة، على أن تتطور هذه المعمارية نحو موجّه طاقة متكامل قائم على تشكيل الشبكة، يستند إلى تقنية محول الحالة الصلبة. وستستفيد هذه المعمارية من خبرات هواوي التقنية في إلكترونيات القدرة، وتشكيل الشبكة، والجهد العالي والمنخفض، وتقنيات الطاقة بالتيارين المتردد والمستمر، بما يلبي بمرونة متطلبات إمداد الطاقة للحوسبة عالية الكثافة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ابتكار الحرارة: إعادة تشكيل موثوقية الإدارة الحرارية على امتداد دورة الحياة، من الشرائح إلى البيئات الخارجية. ولا تكمن القيمة الحقيقية للتبريد السائل في تبريد المعدات فحسب، بل في بناء نظام متكامل للإدارة الحرارية على امتداد دورة الحياة. وقد طورت هواوي نظام تبريد سائل مبتكراً على مستوى الميغاواط ومدعوماً بالذكاء الاصطناعي، لتحقيق تبديد كفؤ وموثوق للحرارة، بما ينقل نشر التبريد السائل على نطاق واسع من مجرد الإتاحة إلى الموثوقية طويلة الأمد.

ابتكار البت: إعادة تشكيل عمليات التشغيل على امتداد دورة الحياة عبر تمكين مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي. ويمكن تطبيق التقنيات الرقمية والذكية عبر دورة الحياة بأكملها، من التصميم والتسليم إلى التشغيل، بما يحقق رؤية شاملة على امتداد جميع المراحل، وموثوقية شاملة، وكفاءة في التشغيل والصيانة على امتداد دورة الحياة.

ابتكار التشييد: إعادة تشكيل نموذج التشييد من خلال تحويل المخرجات الهندسية إلى منتجات، والتصنيع المسبق، والتصميم المعياري. ويمكن إنجاز العملية الكاملة للتصميم والإنتاج والاختبار والتحقق داخل المصنع، ولا يتطلب الأمر في الموقع سوى التركيب، ما يقلص الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق بشكل كبير، ويحسّن جودة التسليم، ويتيح التكرار السريع للمنتجات.

وأشار Bob He إلى أن الحد الأعلى للقدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي يتحدد في نهاية المطاف بالحد الأعلى لإمدادات الطاقة، وفق مفهوم «الطاقة بوصفها أساساً لإنتاج الرموز». وفي عصر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، لم يعد نظام تقييم كفاءة الطاقة التقليدي المرتكز على مؤشر كفاءة استخدام الطاقة قادراً على قياس قيمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بصورة كاملة. ويحتاج القطاع إلى الانتقال من «مقاييس كفاءة الطاقة» إلى «مقاييس القيمة». وتقترح هواوي مؤشر الطاقة إلى الرموز، أي نسبة الطاقة إلى الرموز، لقياس كفاءة التحويل الشاملة من الطاقة إلى القدرة الحاسوبية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لم تعد مراكز البيانات مجرد غرف خوادم. بل أصبحت مصانع فائقة تنتج الرموز. وفي هذا المنعطف الحاسم من تطور القطاع، ستواصل هواوي ديجيتال باور الاستثمار في التقنيات الأساسية، وتطوير حل رائد في القطاع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتفاعلة مع الشبكة، بما يعزز تنمية عالية الجودة للقطاع، ويعظم عدد الرموز لكل واط، ويدفع بعصر الذكاء الاصطناعي قدماً.

