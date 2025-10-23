LEPAS تستضيف أول اختبار للسلامة العامة لها، معرِّفةً مفهوم "القيادة الأنيقة" من خلال السلامة

ووهو، الصين، 23 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- في عصر التحول الذكي نحو الكهرباء، كيف يمكن تحديد معنى الأناقة حقًا؟ بصفتها علامة تجارية جديدة للطاقة المتجددة تابعة لـ Chery Group، تركز LEPAS على ترسيخ مكانتها باعتبارها "العلامة التجارية المفضَّلة لحياة التنقُّل الأنيقة"، لتكون رائدة في ابتكار فئة جديدة تحمل اسم "القيادة الأنيقة". السلامة هي حجر الأساس للقيادة الأنيقة. في 20 أكتوبر، وخلال قمة مستخدمي Chery الدولية لعام 2025، استضافت LEPAS أول اختبار للسلامة العامة لها في مركز Chery للاختبارات بلونغشان في ووهو، بحضور وسائل الإعلام العالمية والوكلاء — لتؤكد أن الأناقة الحقيقية تقوم على السلامة الصارمة بلا تنازلات.

LEPAS Hosts Its First Public Safety Test, Defining “Elegant Driving” Through Safety

يعتمد نظام السلامة المتكامل لـ Chery Group على مبادئ "جميع الأشخاص، وجميع العمليات، وجميع السيناريوهات، وجميع الاتجاهات، وجميع الأسواق"، ويشمل 127 معيارًا لتطوير السلامة، مع تحقيق دقة تتجاوز 95% في محاكاة CAE. تم تصميم سيارة LEPAS لتُلبي معايير الخمس نجوم في تقييم Euro NCAP لعام 2026، مع اعتماد هيكل أمامي ثلاثي المسارات وتصميم أرضية مبتكر يضم "8 أعمدة طولية و5 أعمدة عرضية". بفضل استخدام 75% من الفولاذ عالي القوة والألومنيوم، إلى جانب 10 وسائد هوائية، تضمن العلامة التجارية حماية شاملة للركاب مع تحسين أداء السيارة في عبور المياه ومقاومة الانقلاب، لتواكب مختلف الظروف العالمية.

باعتبارها الطراز الرائد، تجسد LEPAS L8 فلسفة الأمان هذه بكل وضوح. وأمام أنظار الإعلام والخبراء، نجحت LEPAS L8 في اجتياز ثلاثة اختبارات صارمة بكل كفاءة — اختبار خدش القاع، واختبار عبور العوائق المائية، واختبار مقاومة الانقلاب — لتبرهن بذلك على تفوقها التقني وقوة أدائها الاستثنائية. في اختبار خدش القاع، بقي هيكل السيارة متماسكًا بالكامل، ولم تظهر أي تسريبات أو حرائق أو دوائر قصر في حزمة البطارية، ما يثبت فعالية تصميم الحماية المتفوق للسيارة وجودته العالية. في اختبار عبور العوائق المائية، نجحت السيارة في تخطي مياه بعمق 600 مم، دون أي تسرب أو أعطال، مما يبرز بشكل واضح كفاءتها الاستثنائية في مقاومة المياه. حافظ هيكل السيارة، الأكثر لفتًا للانتباه في اختبار الانقلاب عند سرعة 60 كم/س — متجاوزًا المعايير القياسية — على سلامته بالكامل، حيث أنه مدعوم بـ 28 قطعة من الفولاذ المُشكَّل بالضغط الساخن بقوة 1500 ميجا باسكال، إضافة إلى نظام حماية متكامل يضم 10 وسائد هوائية، ليضمن حماية شاملة للركاب.

تم تطوير LEPAS L8 على منصَّة Elegant Technology الذكية الجديدة، حيث تجمع بين أنظمة كهربائية متقدمة ثلاثية وكابينة قيادة ذكية تركز على الإنسان، ما يضمن ثباتًا وأداءً عالي الكفاءة وراحة مُثلى للركاب. لم يقتصر هذا الاختبار على تأكيد القوة التقنية لسيارة LEPAS فحسب، بل أعاد أيضًا ترسيخ مكانتها باعتبارها "العلامة المفضَّلة لحياة التنقل الأنيقة"، حيث تتناغم السلامة والأناقة في انسجام تام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2802668/3.jpg