LEPAS Gelar Uji Keselamatan Berkendara yang Pertama untuk Publik, Buktikan Konsep "Elegant Driving" Lewat Fitur Keselamatan Berkendara

Sistem keselamatan berkendara dari Chery Group berpedoman pada prinsip "All People, All Processes, All Scenarios, All Directions, and All Markets", mencakup 127 standar pengembangan fitur keselamatan berkendara dengan tingkat akurasi dalam simulasi CAE yang mencapai lebih dari 95%. LEPAS memenuhi standar bintang-lima Euro NCAP 2026 berkat struktur benturan depan tiga-jalur, serta tata letak lantai kabin mobil "8 longitudinal dan 5 lateral." Menggunakan 75% material baja dan aluminium yang sangat kuat, dilengkapi 10 airbag, LEPAS menawarkan sistem perlindungan menyeluruh bagi penumpang, serta meningkatkan daya tahan mobil terhadap genangan air dan risiko terguling di berbagai kondisi jalan di seluruh dunia.

Sebagai model unggulan, LEPAS L8 sangat mencerminkan filosofi yang mengutamakan keselamatan berkendara. Di hadapan media dan pakar, LEPAS L8 berhasil melewati tiga skenario tes ketat — Bottom Scraping Test, Fording Obstacle Test, dan Rollover Test—membuktikan keunggulan teknologinya. Dalam Bottom Scraping Test, bagian bawah LEPAS L8 tetap utuh, bahkan baterai tidak mengalami kebocoran, kebakaran, maupun korsleting — menunjukkan desain sistem proteksi yang optimal. Dalam Fording Obstacle Test, LEPAS L8 melintasi air sedalam 600 mm tanpa kebocoran atau gangguan sistem, membuktikan daya tahan air yang luar biasa. Puncaknya, dalam Rollover Test dengan kecepatan 60 km/jam — melebihi standar umum — bodi mobil tetap kokoh berkat penggunaan 28 komponen baja hot-stamped 1.500 MPa dan sistem perlindungan penuh dengan 10 airbag untuk keselamatan total penumpang.

Dirancang dengan platform cerdas Elegant Technology, LEPAS L8 memadukan sistem tiga-elektrik (motor, baterai, dan kontrol listrik) yang canggih serta kabin pintar yang berorientasi pada manusia sehingga memberikan stabilitas, efisiensi, dan kenyamanan tinggi. Uji keselamatan berkendara ini tidak hanya membuktikan keunggulan teknologi LEPAS, melainkan juga menegaskan posisinya sebagai "Merek Pilihan untuk Gaya Hidup Berkendara Elegan" yang memadukan sistem keselamatan berkendara dan mobilitas elegan.

SOURCE Chery Group