En la nueva era de la electrificación inteligente, ¿cómo se debe definir la elegancia? Como una nueva marca energética del Chery Group, LEPAS se posiciona como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante", pionera en una nueva categoría de "Conducción elegante". La seguridad es la piedra angular de la conducción elegante. El 20 de octubre, durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, LEPAS organizó su primera prueba de seguridad pública en el Centro de Pruebas Chery Longshan en Wuhu, abierto a los medios de comunicación y distribuidores mundiales, para demostrar que la verdadera elegancia se basa en la seguridad inquebrantable.

LEPAS organiza su primera prueba de seguridad pública, que define la "conducción elegante" mediante la seguridad

El sólido sistema de seguridad de Chery Group sigue los principios de "Todas las personas, todos los procesos, todos los escenarios, todas las direcciones y todos los mercados", que abarca 127 estándares de desarrollo de seguridad y logra una precisión de simulación CAE (ingeniería asistida por computadora) superior al 95 %. Construido para cumplir con el estándar de cinco estrellas 2026 Euro NCAP, LEPAS cuenta con un diseño de impacto frontal de tres vías y un diseño de piso "8 longitudinal, 5 lateral". Con un 75 % de acero y aluminio de alta resistencia y 10 bolsas de aire, la marca garantiza la protección integral de los ocupantes al tiempo que optimiza el rendimiento en vadeo y vuelco para condiciones generales.

Como modelo emblemático, LEPAS L8 representa esta filosofía de seguridad. Bajo el testimonio de los medios de comunicación y expertos, el LEPAS L8 completó con éxito tres pruebas rigurosas: la prueba de raspado inferior, la prueba de vadeo de obstáculos y la prueba de vuelco, lo que demuestra una solidez técnica excepcional. En la prueba de raspado inferior, el chasis permaneció intacto y el paquete de baterías no mostró fugas, incendios o cortocircuitos, lo que valida su excelente diseño de protección. Durante la prueba de vadeo de obstáculos, el vehículo pasó a través de agua a 600 mm de profundidad sin intrusión o falla, por lo que demostró una fuerte capacidad de impermeabilidad. Lo más impresionante es que, en la prueba de vuelco a 60 km/h, en la que superó los puntos de referencia estándar, el cuerpo mantuvo la integridad estructural, ayudado por 28 partes de acero estampado en caliente de 1500 MPa y un sistema de retención completo con 10 bolsas de aire para protección completa de los ocupantes.

Desarrollado sobre la nueva plataforma inteligente Elegant Technology, LEPAS L8 integra tres sistemas eléctricos avanzados y una cabina inteligente centrada en el ser humano, lo que garantiza estabilidad, eficiencia y comodidad. Esta prueba de seguridad no solo validó la fortaleza tecnológica de LEPAS, sino que también reafirmó su posicionamiento como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante", en la que la seguridad y la elegancia conviven en perfecta armonía.

