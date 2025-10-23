LEPAS首次公開舉辦安全試驗，以安全定義「優雅出行」

LEPAS L8作為品牌旗下旗艦車型，完美詮釋了LEPAS的安全理念。在媒體代表、行業專家、經銷商及用戶代表等的見證下，以出色的表現完成了刮底、涉水、碰撞翻滾三大嚴苛測試，充分展現了LEPAS在安全領域的硬核實力與技術底氣。

刮底試驗模擬了車輛在複雜路況下底盤可能遇到的嚴峻挑戰。測試結果顯示，LEPAS L8的底盤固定點無脫落，電池包在劇烈刮底後無漏液、無起火、無爆炸，並成功通過氣密性與絕緣電阻檢測。這一表現充分證明了LEPAS在底盤防護與電池安全方面的精心設計，為用戶應對複雜路況提供了可靠保障。在涉水試驗環節，LEPAS L8駛入深達600mm的水池，車輛全程無進水、無漏電、無故障，三電系統運行穩定。不僅驗證了LEPAS在極端天氣下的全天候守護能力，更彰顯其在新能源時代對用戶出行安全的極致追求。

最引人關注的碰撞翻滾試驗中，LEPAS L8以60km/h的速度完成碰撞測試，高於過往測試標準。在「地板8縱5橫」與正面三條傳力路徑的結構設計下，車身採用28個1500MPa熱成型鋼部件實現高強度抗壓，結合四大安全車身技術，使碰撞安全性能大幅提升。搭載先進的安全約束系統，全車配備10個安全氣囊，實現對乘員的全方位保護。LEPAS搭載多重救援保護系統，可以快速幫助乘員逃生，避免二次傷害。

作為LEPAS品牌的旗艦車型和優雅科技全新新能源平台推出的首批車型，LEPAS L8在此次安全試驗上的卓越表現並非偶然。優雅科技通過正向研發的全新平台架構與三電技術，打造高效、穩定、節能的新能源基礎；以領先的智能座艙體驗，提供有溫度的智能陪伴；以嚴苛的安全標準，守護每一次出行。

此次安全試驗不僅是LEPAS安全實力的硬核展示，也為其「優雅生活新能源首選品牌」的定位提供了堅實的品質背書。通過公開透明的測試過程，LEPAS 向外界充分證明了其在安全領域的深厚積澱，為用戶的優雅出行築起了一道可靠的安全屏障。

SOURCE 奇瑞集團