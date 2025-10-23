LEPAS проводит свой первый тест на общественную безопасность, определяя «элегантное вождение» через безопасность

УХУ, Китай, 23 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Как следует определять элегантность в новую эру интеллектуальной электрификации? Являясь новым энергетическим брендом Chery Group, LEPAS позиционирует себя как «Предпочтительный бренд элегантного транспорта», создав новую категорию «Элегантное вождение». Безопасность — краеугольный камень элегантного вождения. 20 октября, во время Международного саммита пользователей Chery 2025 года, бренд LEPAS провел свой первый тест на общественную безопасность в испытательном центре Chery Longshan в Уху, открытом для мировых СМИ и дилеров, доказывая, что истинная элегантность основана на бескомпромиссной безопасности.

LEPAS Hosts Its First Public Safety Test, Defining “Elegant Driving” Through Safety

Надежная система безопасности Chery Group соответствует принципам «Все люди, все процессы, все сценарии, все направления и все рынки», охватывая 127 стандартов разработки безопасности и достигая более 95% точности моделирования CAE. Построенный в соответствии с пятизвездочным стандартом Euro NCAP 2026 года, LEPAS имеет трехпутный передний ударный дизайн и «8-продольную, 5-боковую» планировку. Используя 75% высокопрочной стали и алюминия и 10 подушек безопасности, бренд обеспечивает комплексную защиту пассажиров, оптимизируя проходимость и опрокидываемость для глобальных условий.

Являясь флагманской моделью, LEPAS L8 воплощает в себе эту философию безопасности. Под наблюдением средств массовой информации и экспертов LEPAS L8 успешно завершил три строгих испытания — испытание на истирание днища, испытание на переход препятствий и испытание на опрокидывание, продемонстрировав исключительную техническую прочность. В ходе испытания на истирание днища корпус остался нетронутым, а аккумуляторная батарея не показала утечки, пожара или короткого замыкания, что подтверждает ее отличную конструкцию защиты. Во время испытания на переход препятствий транспортное средство прошло через воду глубиной 600 мм без проникновения или выхода из строя, доказав высокую водонепроницаемость. Самое впечатляющее, что в тесте на опрокидывание при скорости 60 км/ч — превышение стандартных эталонов — кузов поддерживал структурную целостность, чему способствовали 28 деталей из стали с горячей штамповкой 1500 МПа и полная удерживающая система с 10 подушками безопасности для полной защиты пассажиров.

Разработанный на новой интеллектуальной платформе Elegant Technology, LEPAS L8 объединяет передовые трехэлектрические системы и интеллектуальную кабину, ориентированную на человека, обеспечивая стабильность, эффективность и комфорт. Это испытание на безопасность не только подтвердило технологическую прочность LEPAS, но и подтвердило его позиционирование как «предпочтительного бренда элегантного транспорта», где безопасность и элегантность сосуществуют в совершенной гармонии.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802668/3.jpg