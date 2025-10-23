- LEPAS realiza su primera prueba de seguridad pública, definiendo la "conducción elegante" a través de la seguridad

WUHU, China, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la nueva era de la electrificación inteligente, ¿cómo definir la elegancia? Como marca de nueva energía del Grupo Chery, LEPAS se posiciona como la "Marca Preferida para una Vida de Movilidad Elegante", pionera en una nueva categoría de "Conducción Elegante". La seguridad es la piedra angular de la Conducción Elegante. El 20 de octubre, durante la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, LEPAS realizó su primera prueba de seguridad pública en el Centro de Pruebas Chery Longshan en Wuhu, abierta a medios de comunicación y concesionarios internacionales, demostrando que la verdadera elegancia se basa en una seguridad absoluta.

El robusto sistema de seguridad del Grupo Chery se rige por los principios de "Todas las personas, todos los procesos, todos los escenarios, todas las direcciones y todos los mercados", abarcando 127 estándares de desarrollo de seguridad y alcanzando una precisión de simulación CAE superior al 95 %. Diseñado para cumplir con el estándar de cinco estrellas Euro NCAP 2026, LEPAS presenta un diseño de impacto frontal de tres vías y una disposición de piso de "8 longitudinales, 5 laterales". Con un 75 % de acero y aluminio de alta resistencia y 10 bolsas de aire, la marca garantiza una protección integral de los ocupantes, a la vez que optimiza el rendimiento de vadeo y vuelco para condiciones globales.

Como modelo insignia, el LEPAS L8 encarna esta filosofía de seguridad. Ante la opinión de medios de comunicación y expertos, el LEPAS L8 superó con éxito tres rigurosas pruebas: la prueba de rozamiento de fondo, la prueba de vadeo de obstáculos y la prueba de vuelco, demostrando una excepcional resistencia técnica. En la prueba de rozamiento de fondo, el chasis permaneció intacto y la batería no presentó fugas, incendios ni cortocircuitos, lo que confirma su excelente diseño de protección. Durante la prueba de vadeo de obstáculos, el vehículo atravesó 600 mm de agua sin intrusiones ni fallos, demostrando una gran impermeabilidad. Lo más impresionante es que, en la prueba de vuelco a 60 km/h, superando los estándares, la carrocería mantuvo su integridad estructural gracias a 28 piezas de acero estampado en caliente de 1500 MPa y un sistema de retención completo con 10 airbags para la protección total de los ocupantes.

Desarrollado sobre la nueva plataforma inteligente Elegant Technology, el LEPAS L8 integra avanzados sistemas trieléctricos y una cabina inteligente centrada en el usuario, lo que garantiza estabilidad, eficiencia y comodidad. Esta prueba de seguridad no solo validó la solidez tecnológica de LEPAS, sino que también reafirmó su posicionamiento como la "Marca Preferida para una Vida de Movilidad Elegante", donde la seguridad y la elegancia coexisten en perfecta armonía.