LEPAS przeprowadza pierwsze publiczne testy bezpieczeństwa, definiując kategorię „eleganckiej jazdy" poprzez bezpieczeństwo

WUHU, Chiny, 23 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Jak zdefiniować elegancję w nowej erze inteligentnej elektryfikacji? LEPAS to należąca do Chery Group marka z branży nowej energii, która pozycjonuje się jako „preferowana przez miłośników eleganckiej mobilności", wprowadzając nową kategorię „eleganckiej jazdy". U podstaw idei „eleganckiej jazdy" leży bezpieczeństwo. 20 października, podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025, firma LEPAS przeprowadziła pierwsze publiczne testy bezpieczeństwa w ośrodku Chery Longshan w Wuhu, na które zaproszono media i dealerów samochodów. Testy udowodniły, że prawdziwa elegancja opiera się na braku kompromisów w bezpieczeństwie.

Rozbudowany system bezpieczeństwa Chery Group opracowano w myśl zasady „wszyscy ludzie, wszystkie procesy, wszystkie scenariusze, wszystkie kierunki i wszystkie rynki", uwzględniając 127 standardów rozwoju bezpieczeństwa przy ponad 95-procentowym wskaźniku dokładności symulacji CAE. Model LEPAS, zaprojektowany zgodnie z normą Euro NCAP 2026 określającą warunki uzyskania 5 gwiazdek w ocenie bezpieczeństwa, charakteryzuje się trójścieżkową konstrukcją przedniej części nadwozia oraz podłogą w układzie „8 podłużnych i 5 poprzecznych". Dzięki 75-procentowemu udziałowi stali o wysokiej wytrzymałości i aluminium oraz 10 poduszkom powietrznym, marka zapewnia kompleksową ochronę pasażerów, jednocześnie optymalizując osiągi w zakresie głębokości brodzenia i zapobiegania dachowaniu we wszystkich warunkach.

Flagowym modelem, który ucieleśnia tę filozofię bezpieczeństwa, jest LEPAS L8. Model LEPAS L8 pomyślnie przeszedł pod okiem dziennikarzy i ekspertów trzy rygorystyczne testy - ocierania podwozia, pokonywania przeszkód wodnych i dachowania - wykazując się wyjątkową wytrzymałością techniczną. W teście ocierania podwozie pozostało nienaruszone, a w akumulatorze nie stwierdzono wycieku, zapłonu ani zwarcia, co potwierdza doskonałą konstrukcję zabezpieczeń. Podczas testu pokonywania przeszkód wodnych pojazd przejechał przez wodę o głębokości 600 mm bez zalania i awarii, wykazując się wysoką wodoodpornością. Najbardziej imponujący okazał się wynik testu dachowania, w którym przy prędkości 60 km/h - przekraczającej wartości określane w normach - konstrukcja nadwozia zachowała stabilność i wytrzymałość dzięki 28 elementom z tłoczonej na gorąco stali o wytrzymałości 1500 MPa oraz kompletnemu systemowi bezpieczeństwa kolizyjnego z 10 poduszkami powietrznymi, zapewniającym pełną ochronę pasażerów.

Model LEPAS L8 opracowano w oparciu o nową inteligentną platformę Elegant Technology, łącząc w nim zaawansowane trzy systemy elektryczne oraz inteligentny kokpit zaprojektowany z myślą o użytkowniku, co przekłada się na stabilność, wydajność i komfort. Test bezpieczeństwa nie tylko potwierdził jakość technologii zastosowanych w LEPAS, ale również umocnił jego pozycję jako „marki preferowanej przez miłośników eleganckiej mobilności", w której bezpieczeństwo i elegancja współistnieją w idealnej harmonii.

