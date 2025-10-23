LEPAS przeprowadza pierwsze publiczne testy bezpieczeństwa, definiując kategorię „eleganckiej jazdy" poprzez bezpieczeństwo

News provided by

Chery Group

Oct 23, 2025, 12:01 ET

WUHU, Chiny, 23 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Jak zdefiniować elegancję w nowej erze inteligentnej elektryfikacji? LEPAS to należąca do Chery Group marka z branży nowej energii, która pozycjonuje się jako „preferowana przez miłośników eleganckiej mobilności", wprowadzając nową kategorię „eleganckiej jazdy". U podstaw idei „eleganckiej jazdy" leży bezpieczeństwo. 20 października, podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025, firma LEPAS przeprowadziła pierwsze publiczne testy bezpieczeństwa w ośrodku Chery Longshan w Wuhu, na które zaproszono media i dealerów samochodów. Testy udowodniły, że prawdziwa elegancja opiera się na braku kompromisów w bezpieczeństwie.

Continue Reading
LEPAS Hosts Its First Public Safety Test, Defining “Elegant Driving” Through Safety
LEPAS Hosts Its First Public Safety Test, Defining “Elegant Driving” Through Safety

Rozbudowany system bezpieczeństwa Chery Group opracowano w myśl zasady „wszyscy ludzie, wszystkie procesy, wszystkie scenariusze, wszystkie kierunki i wszystkie rynki", uwzględniając 127 standardów rozwoju bezpieczeństwa przy ponad 95-procentowym wskaźniku dokładności symulacji CAE. Model LEPAS, zaprojektowany zgodnie z normą Euro NCAP 2026 określającą warunki uzyskania 5 gwiazdek w ocenie bezpieczeństwa, charakteryzuje się trójścieżkową konstrukcją przedniej części nadwozia oraz podłogą w układzie „8 podłużnych i 5 poprzecznych". Dzięki 75-procentowemu udziałowi stali o wysokiej wytrzymałości i aluminium oraz 10 poduszkom powietrznym, marka zapewnia kompleksową ochronę pasażerów, jednocześnie optymalizując osiągi w zakresie głębokości brodzenia i zapobiegania dachowaniu we wszystkich warunkach.

Flagowym modelem, który ucieleśnia tę filozofię bezpieczeństwa, jest LEPAS L8. Model LEPAS L8 pomyślnie przeszedł pod okiem dziennikarzy i ekspertów trzy rygorystyczne testy - ocierania podwozia, pokonywania przeszkód wodnych i dachowania - wykazując się wyjątkową wytrzymałością techniczną. W teście ocierania podwozie pozostało nienaruszone, a w akumulatorze nie stwierdzono wycieku, zapłonu ani zwarcia, co potwierdza doskonałą konstrukcję zabezpieczeń. Podczas testu pokonywania przeszkód wodnych pojazd przejechał przez wodę o głębokości 600 mm bez zalania i awarii, wykazując się wysoką wodoodpornością. Najbardziej imponujący okazał się wynik testu dachowania, w którym przy prędkości 60 km/h - przekraczającej wartości określane w normach - konstrukcja nadwozia zachowała stabilność i wytrzymałość dzięki 28 elementom z tłoczonej na gorąco stali o wytrzymałości 1500 MPa oraz kompletnemu systemowi bezpieczeństwa kolizyjnego z 10 poduszkami powietrznymi, zapewniającym pełną ochronę pasażerów.

Model LEPAS L8 opracowano w oparciu o nową inteligentną platformę Elegant Technology, łącząc w nim zaawansowane trzy systemy elektryczne oraz inteligentny kokpit zaprojektowany z myślą o użytkowniku, co przekłada się na stabilność, wydajność i komfort. Test bezpieczeństwa nie tylko potwierdził jakość technologii zastosowanych w LEPAS, ale również umocnił jego pozycję jako „marki preferowanej przez miłośników eleganckiej mobilności", w której bezpieczeństwo i elegancja współistnieją w idealnej harmonii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2802668/3.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

LEPAS uvádza svoj prvý verejný bezpečnostný test, ktorým definuje „elegantnú jazdu" prostredníctvom bezpečnosti

LEPAS uvádza svoj prvý verejný bezpečnostný test, ktorým definuje „elegantnú jazdu" prostredníctvom bezpečnosti

Ako zadefinovať eleganciu v novej ére inteligentnej elektrifikácie? Ako značka zameraná na novú energiu v rámci skupiny Chery Group sa LEPAS...
LEPAS pořádá svůj první test veřejné bezpečnosti a definuje „elegantní řízení" prostřednictvím bezpečnosti

LEPAS pořádá svůj první test veřejné bezpečnosti a definuje „elegantní řízení" prostřednictvím bezpečnosti

Jak by měla být definována elegance v nové éře inteligentní elektrifikace? Jako nová energetická značka pod skupinou Chery Group se LEPAS profiluje...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics