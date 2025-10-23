LEPAS uvádza svoj prvý verejný bezpečnostný test, ktorým definuje „elegantnú jazdu" prostredníctvom bezpečnosti
News provided byChery Group
Oct 23, 2025, 15:21 ET
WUHU, Čína, 23. október 2025 /PRNewswire/ -- Ako zadefinovať eleganciu v novej ére inteligentnej elektrifikácie? Ako značka zameraná na novú energiu v rámci skupiny Chery Group sa LEPAS prezentuje ako „preferovaná značka pre elegantný mobilný životný štýl" a je priekopníkom novej kategórie „elegantnej jazdy". Základným kameňom elegantnej jazdy je bezpečnosť. 20. októbra, počas Medzinárodného používateľského samitu Chery 2025, usporiadala značka LEPAS svoj prvý verejný bezpečnostný test v testovacom centre Chery Longshan vo Wuhu, otvorený pre globálne médiá a predajcov. Preukázala tak, že skutočná elegancia vychádza z nekompromisnej bezpečnosti.
Robustný bezpečnostný systém Chery Group sa riadi princípmi „všetci ľudia, všetky procesy, všetky scenáre, všetky smery a všetky trhy", ktoré zahŕňajú 127 štandardov vývoja bezpečnosti a dosahujú presnosť simulácie CAE viac ako 95 %. Značka LEPAS, navrhnutá tak, aby spĺňala päťhviezdičkový štandard Euro NCAP na rok 2026, sa vyznačuje trojcestným čelným nárazovým dizajnom a podlahovou konštrukciou „8 pozdĺžne, 5 priečne". Vďaka 75 % vysokopevnostnej oceli a hliníku a 10 airbagom značka zabezpečuje komplexnú ochranu cestujúcich a zároveň optimalizuje výkon pri brodení a prevrátení za globálnych podmienok.
LEPAS L8 stelesňuje túto bezpečnostnú filozofiu ako vlajkový model. Pod dohľadom médií a odborníkov absolvoval LEPAS L8 úspešne tri náročné testy – test odierania podvozku, test brodenia cez prekážky a test prevrátenia – v ktorých preukázal výnimočnú technickú odolnosť. V teste odierania zostal podvozok neporušený a batéria nevykazovala žiadny únik, požiar ani skrat, čo potvrdzuje jej vynikajúcu ochrannú konštrukciu. Počas testu brodenia cez prekážky vozidlo prešlo vodou do hĺbky 600 mm bez presakovania alebo poruchy, čo preukázalo vysokú vodotesnosť. Najpôsobivejšie bolo, že v teste prevrátenia pri rýchlosti 60 km/h – čo prekonáva štandardné kritériá – si karoséria zachovala štrukturálnu integritu, k čomu prispelo 28 dielov z lisovanej ocele s pevnosťou 1500 MPa a kompletný zádržný systém s 10 airbagmi pre komplexnú ochranu cestujúcich.
LEPAS L8, vyvinutý na novej inteligentnej platforme Elegant Technology, integruje pokročilé tri elektrické systémy a inteligentný kokpit zameraný na človeka, čím zabezpečuje stabilitu, efektivitu a pohodlie. Tento bezpečnostný test nielen potvrdil technologickú silu značky LEPAS, ale zároveň jej pozíciu „preferovanej značky pre elegantný mobilný životný štýl", kde bezpečnosť a elegancia koexistujú v dokonalej harmónii.
