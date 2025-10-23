LEPASが初の公共安全テストを実施、安全性を通して「エレガントな運転」を定義

蕪湖（中国）、2025年10月23日 /PRNewswire/ -- インテリジェント電動化の新時代において、エレガンスはどのように定義されるべきでしょうか？LEPASは、Chery Groupの新しいエネルギー・ブランドとして、「エレガントなモビリティ・ライフのための推奨ブランド」としての地位を確立し、「エレガントなドライビング」という新しいカテゴリーを開拓しています。安全性はエレガントなドライビングの基盤です。10月20日、2025 Chery International User Summitの期間中、LEPASは蕪湖市のChery Longshan Test Centerで初の公開安全テストを主催し、世界中のメディアやディーラーに公開しました。これは、真のエレガンスは妥協のない安全性に基づいていることを証明する行動です。

LEPAS Hosts Its First Public Safety Test, Defining “Elegant Driving” Through Safety

Chery Groupの堅牢な安全システムは、「すべての人、すべてのプロセス、すべてのシナリオ、すべての方向、すべての市場」の原則に従っており、127の安全開発基準を網羅し、95%を超えるCAEシミュレーション精度を実現しています。2026 Euro NCAP 5つ星基準を満たすように設計されたLEPASは、3経路の前面衝突設計と「縦8方向、横5方向」のフロア・レイアウトを特徴としています。このブランドは、75%の高強度鋼とアルミニウム、および10個のエアバッグにより、世界中の状況で渡河および横転性能を最適化しながら、乗員の包括的な保護を保証します。

フラッグシップ・モデルであるLEPAS L8は、この安全哲学を体現しています。LEPAS L8は、メディアや専門家が見守る中、底部擦過テスト、フォーディング（渡河）障害物テスト、横転テストという3つの厳しいテストに合格し、優れた技術力を実証しました。底部擦過テストでは、シャーシは無傷のままであり、バッテリ・パックには液漏れ、発火、または短絡は見られず、優れた保護設計が実証されました。フォーディング（渡河）障害物テストでは、車両は600mmの深さの水を浸水や故障なく通過し、強力な防水能力を証明しました。最も印象的なのは、標準ベンチマークを超える時速60キロでの横転テストで、車体が構造的な完全性を維持したことです。これは、1500 MPaのホットスタンプ鋼の28個の部品と、乗員を完全に保護する10個のエアバッグを備えたフル拘束システムによるものです。

新しいエレガント・テクノロジー・インテリジェント・プラットフォームに基づいて開発されたLEPAS L8は、高度な3つの電気システムと人間中心のインテリジェント・コックピットを備え、安定性、効率性、快適性を保証します。この安全テストは、LEPASの技術力を検証しただけでなく、安全性と優雅さが完璧に調和して共存する「優雅なモビリティ・ライフのための選ばれるブランド」としての同社の位置付けを再確認するものとなりました。

