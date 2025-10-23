LEPAS organise son premier test de sécurité publique, définissant la « conduite élégante » par la sécurité

WUHU, Chine, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dans la nouvelle ère de l'électrification intelligente, comment définir l'élégance ? En tant que nouvelle marque d'énergie du Groupe Chery, LEPAS se positionne comme la « marque préférée pour une vie de mobilité élégante », pionnière d'une nouvelle catégorie de « conduite élégante ». La sécurité est la pierre angulaire de la conduite élégante. Le 20 octobre, lors du Chery International User Summit 2025, LEPAS a organisé son premier test de sécurité publique au Chery Longshan Test Center à Wuhu, ouvert aux médias et aux concessionnaires du monde entier, prouvant ainsi que l'élégance véritable est fondée sur une sécurité sans compromis.

LEPAS Hosts Its First Public Safety Test, Defining “Elegant Driving” Through Safety

Le système de sécurité robuste du Groupe Chery suit les principes « All People, All Processes, All Scenarios, All Directions, and All Markets » (Tout le monde, tous les processus, tous les scénarios, toutes les directions et tous les marchés), englobant 127 normes de développement de la sécurité et atteignant une précision de simulation CAE de plus de 95 %. Créé pour satisfaire à la norme Euro NCAP 2026 cinq étoiles, LEPAS adopte une structure avant à trois zones d'absorption d'impact et un plancher à 8 longerons longitudinaux et 5 traverses latérales. Avec 75 % d'acier et d'aluminium à haute résistance et 10 airbags, la marque assure une protection complète des occupants tout en optimisant les performances de passage à gué et de résistance au retournement adaptées aux conditions mondiales.

En tant que modèle phare, le LEPAS L8 incarne cette philosophie de sécurité. Sous le regard des médias et des experts, le LEPAS L8 a passé avec succès trois tests rigoureux - le test de raclage du dessous, le test de franchissement de gué et le test de retournement - démontrant une résistance technique exceptionnelle. Lors du test de raclage du dessous, le châssis est resté intact et le bloc-batterie n'a présenté aucune fuite, aucun incendie ni aucun court-circuit, ce qui confirme l'excellente conception de la protection. Lors du test de franchissement de gué, le véhicule a traversé des eaux d'une profondeur de 600 mm sans pénétration ni défaillance, ce qui prouve son excellente résistance à l'eau. Plus impressionnant encore, lors du test de retournement à 60 km/h - dépassant les normes de référence - la carrosserie a conservé son intégrité structurelle, grâce à 28 pièces en acier estampé à chaud (1500 MPa) et à un système de retenue complet avec 10 airbags pour une protection totale des occupants.

Développé sur la nouvelle plateforme intelligente Elegant Technology, le LEPAS L8 intègre des systèmes tri-électriques avancés et un habitacle intelligent centré sur l'homme, garantissant stabilité, efficacité et confort. Ce test de sécurité a non seulement validé la force technologique de LEPAS, mais aussi réaffirmé son positionnement en tant que « marque préférée pour une vie de mobilité élégante », où la sécurité et l'élégance coexistent en parfaite harmonie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802668/3.jpg