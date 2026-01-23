SunWiz調査：Sigenergy、複数の世界市場でエネルギー貯蔵ブランド第1位に

シドニー、ダブリン、ヨハネスブルグ、2026年1月23日 /PRNewswire/ -- 独立系の太陽光・エネルギー分野のコンサルティング会社であるSunWizの最新レポートによると、世界的なエネルギー貯蔵イノベーターであるSigenergyが、オーストラリア、アイルランド、南アフリカを含む複数の国際市場において、エネルギー貯蔵ブランド第1位にランクインしました。

これらの市場全体において、SunWizのデータは、総設置容量ベースで0〜1,000kWhの容量帯におけるエネルギー貯蔵システムの市場シェアで、Sigenergyが市場をリードしていることを示しており、設置業者による幅広い採用と顧客からの強い支持を反映しています。オーストラリア、アイルランド、南アフリカにおいて、Sigenergyは設置業者の間で最も多く選ばれているエネルギー貯蔵ブランドであり、成熟市場および急成長市場の双方において主要サプライヤーとしての地位を強化しています。

Sigenergy Ranked No. 1 Energy Storage Brand in Australia, Ireland, and South Africa

さらに、Sigenergyは2025年3月以降、ブレンド容量［1］でオーストラリア第1位の電池メーカーとしての地位を維持しています。SunWizのデータによると、Sigenergyは10ヶ月連続でこのランキング首位を維持しており、短期的な急上昇ではなく、持続的な市場リーダーシップを示しています。

Sigenergyの好調な地域別業績は、世界的に一貫した成長軌道を描いていることを示しています。世界的に、Frost&Sullivanは、Sigenergyをスタッカブル・オールインワン分散型エネルギー貯蔵システム（Distributed Energy Storage System）部門で第1位にランク付けしました。2024年、Sigenergyはこの分野で475MWhを出荷しており、世界市場の28.6％のシェアを獲得しています。

2022年に設立されたSigenergyは、技術革新、製品の信頼性、設置業者中心の設計に注力することで、世界のエネルギー貯蔵業界で最も急成長している企業の1つとして急速に台頭しています。

［1］ブレンド容量とは、提案、販売、設置された家庭用電池システムの総エネルギー容量（キロワット時、kWh）を指す。

