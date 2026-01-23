Sigenergy Jadi Merek Solusi Penyimpanan Energi No.1 di Berbagai Pasar Global versi SunWiz

Di pasar-pasar tersebut, data SunWiz menunjukkan, Sigenergy memimpin pangsa pasar sistem penyimpanan energi berdasarkan total kapasitas terpasang pada rentang 0–1.000 kWh. Capaian ini mencerminkan tingkat adopsi yang luas di kalangan instalatur serta preferensi pelanggan yang kuat. Di Australia, Irlandia, dan Afrika Selatan, Sigenergy menjadi merek penyimpanan energi yang paling banyak dipilih instalatur. Pengakuan ini memperkuat posisi Sigenergy sebagai pemasok terdepan di pasar energi yang telah maju maupun pasar yang berkembang pesat.

Sigenergy juga mempertahankan posisinya sebagai produsen baterai No. 1 di Australia berdasarkan kapasitas gabungan[1] sejak Maret 2025. Menurut data SunWiz, Sigenergy menempati peringkat teratas selama 10 bulan berturut-turut sehingga menegaskan dominasi pasar yang berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian sesaat.

Kinerja regional tersebut mencerminkan tren pertumbuhan global Sigenergy yang konsisten. Secara global, Frost & Sullivan menempatkan Sigenergy pada peringkat No. 1 dalam kategori produk Sistem Penyimpanan Energi Terdistribusi dengan fitur all-in-one dan dapat ditumpuk (stackable). Pada 2024, Sigenergy berhasil mencatat pengiriman produk dengan volume 475 MWh di segmen ini dan meraih pangsa pasar global sebesar 28,6%.

Berdiri pada 2022, Sigenergy dengan cepat muncul sebagai salah satu produsen dengan pertumbuhan tercepat di industri penyimpanan energi global, didorong oleh fokus pada inovasi, keandalan produk, serta desain yang berorientasi pada kebutuhan instalatur.

[1] Kapasitas gabungan (blended capacity) adalah total kapasitas energi (dalam kilowatt-jam/kWh) dari sistem baterai untuk hunian yang diusulkan, dijual, dan dipasang.

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.