權威認證：思格問鼎多國分散式儲能系統銷量冠軍

值得一提的是，SunWiz 資料顯示，思格在澳大利亞、愛爾蘭及南非市場中廣受認可，是當地最受安裝商青睞的儲能品牌。

對思格新能源而言，這一成績並非偶然，而是長期圍繞模組化儲能架構、軟硬體一體化能力以及智慧化系統設計持續投入的結果。

在全球不同市場，儲能需求呈現出高度差異化的特徵。戶用市場關注安全、體驗與長期穩定運行，工商業場景則更強調系統可靠性、回應速度與用電連續性。

思格新能源選擇以全模組化儲能架構作為核心，不僅降低了系統部署與後期擴展的複雜度，也顯著提升了安裝效率與運維友好性，使儲能系統能夠隨著使用者需求與業務規模的變化持續演進，為安裝商和終端使用者提供更加可持續、具備長期適應能力的解決方案。

在電網穩定性不足、停電頻繁的環境下，使用者對儲能系統的首要訴求是供電連續性。思格零碳家與思格零碳園解決方案，支持極速並離網切換，可在電網異常發生時實現無感知切換，保障生產和運營的連續性，契合「不斷電」的核心場景需求。

在軟硬體協同演進的基礎上，思格新能源進一步構建了以思格 AI為核心的智慧能源系統能力，使儲能系統不再只是被動運行的設備，而是能夠持續學習、主動決策、不斷進化的智慧系統。目前，全球已有 17000+ 電站啟用思格 AI 模式，覆蓋 47 個國家的動態電價接入場景，形成了面向真實用能環境的規模化應用基礎。

圍繞使用者體驗、安全與系統運行效率，思格 AI 已形成多層次、可落地的應用體系。在用戶側，思格 AI 深度融入 App 服務，通過接入 GPT（海外）與通義千問（國內）大語言模型，不僅解答系統與用能問題，也提供更具溫度的人機交互體驗；在運行層面，思格 AI 對接全球數千家電力運營商，實現秒級調度回應，適配海外 15 分鐘電價機制，持續優化儲能系統的運行策略與經濟性；在安全與系統層面，思格 AI 結合電芯級感測器與 3D 建模能力，對每一顆電芯進行即時監測與風險預判，並融合氣象、負荷與電價等資料構建能源規劃模型，在真實電站應用中，已幫助用戶將綜合用電成本降低近 50%。

成立於 2022 年，思格憑藉對技術創新、產品可靠性以及以安裝商為中心的產品設計理念，迅速成長為全球儲能行業中發展最快的企業之一，並持續拓展其在全球新能源市場中的影響力。

SOURCE 思格新能源（上海）股份有限公司