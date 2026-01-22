Spoločnosť Sigenergy sa podľa SunWiz umiestnila na viacerých globálnych trhoch na prvom mieste medzi značkami v oblasti skladovania energie.

SYDNEY, DUBLIN a JOHANNESBURG, 23. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sigenergy, globálny inovátor v oblasti skladovania energie, sa podľa najnovších správ spoločnosti SunWiz, nezávislej konzultačnej spoločnosti v oblasti solárnej energie a energie, umiestnila na viacerých medzinárodných trhoch na prvom mieste medzi značky v oblasti skladovania energie vrátane Austrálie, Írska a Južnej Afriky.

Na týchto trhoch údaje spoločnosti SunWiz potvrdzujú vedúce postavenie spoločnosti Sigenergy v oblasti systémov skladovania energie podľa celkovej inštalovanej kapacity v rozsahu 0 – 1 000 kWh, čo odráža široké prijatie zo strany inštalačných technikov a silné preferencie zákazníkov. V Austrálii, Írsku a Južnej Afrike je Sigenergy najobľúbenejšou značkou v oblasti skladovania energie medzi inštalačnými technikmi, čím si upevňuje pozíciu popredného dodávateľa na vyspelých aj rýchlo rastúcich trhoch s energiou.

Okrem toho si spoločnosť Sigenergy od marca 2025 udržiava podľa kombinovanej kapacity pozíciu číslo 1 medzi výrobcami batérií v Austrálii. Na základe údajov spoločnosti SunWiz si spoločnosť udržala toto najvyššie umiestnenie už desať po sebe nasledujúcich mesiacov, čo zdôrazňuje skôr trvalé vedúce postavenie na trhu než krátkodobý nárast.

Silná regionálna výkonnosť spoločnosti Sigenergy odráža konzistentnú globálnu rastovú trajektóriu. Spoločnosť Frost & Sullivan zaradila celosvetovo spoločnosť Sigenergy na 1. miesto v kategórii stohovateľných distribuovaných systémov skladovania energie typu „všetko v jednom". V roku 2024 spoločnosť Sigenergy dodala v tomto segmente 475 MWh, čím získala 28,6-percentný podiel na svetovom trhu.

Spoločnosť Sigenergy, založená v roku 2022, sa rýchlo stala jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností v globálnom odvetví skladovania energie, a to vďaka zameraniu na inovácie, spoľahlivosť produktov a dizajn s ohľadom na inštalačných technikov.

[1] Zmiešaná kapacita sa vzťahuje na celkovú energetickú kapacitu (v kilowatthodinách, kWh) navrhovaných, predaných a nainštalovaných batériových systémov pre domácnosti.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2867285/3_countries.jpg

