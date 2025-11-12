ZOOMLION predstavuje na veľtrhu AGRITECHNICA 2025 inteligentné hybridné poľnohospodárske riešenia
News provided byZoomlion
Nov 12, 2025, 11:56 ET
HANOVER, Nemecko, 12. november 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) debutovala na veľtrhu AGRITECHNICA 2025 s deviatimi exponátmi vrátane hostiteľských strojov a poľnohospodárskeho vybavenia. Výstava podčiarkla najnovšie úspechy spoločnosti v oblasti hybridných a inteligentných poľnohospodárskych technológií, čo odráža jej trvalý záväzok k inováciám a udržateľnosti v globálnom poľnohospodárstve.
ZOOMLION predstavil štyri nové energetické stroje v Hale 5: hybridné traktory DV3504, DQ2604 a DL1604, ako aj hybridný kombajn H7-600E s výkonom 480 koní. Hybridné traktory, navrhnuté pre inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvo vo veľkej mierke, poskytujú silný výkon, palivovú efektívnosť a vylepšené pohodlie obsluhy v rozsahu výkonu 160 – 350 konských síl.
Vlajkový model, hybridný traktor DV3504, je vybavený patentovaným inteligentným distribuovaným elektrickým pohonným systémom MIDD od spoločnosti Zoomlion, ktorý poskytuje trakciu 119 kN a hydraulický výkon 227 l/min. Spĺňa potreby veľkoplošného poľnohospodárstva na vysoký výkon a zároveň zvyšuje pohodlie vďaka zvukovo izolovanej kabíne a vzduchovo odpruženému sedadlu.
Z Číny bola odvysielaná živá ukážka hybridného traktora Zoomlion DV3504, ktorá predviedla výkon autonómneho bránenia. Prezentácia systému Zpilot Pro, zdôraznila schopnosť spoločnosti Zoomlion optimalizovať celý poľnohospodársky proces, od obrábania pôdy a výsadby až po spravovanie plodín a zber úrody.
Ukážka zahŕňala päť uhlov pohľadu súčasne: letecké zábery z dronu, predné a zadné kamery traktora, displej v kabíne a cloudovú platformu pre správu. Účastníci mali možnosť vidieť, ako traktor autonómne generuje optimálne dráhy, vykonáva rôzne otáčacie manévre vrátane otáčania v tvare X a vďaka fúzii viacerých senzorov a vysoko presnému systému určovania polohy zachováva presnosť na centimetre.
Kombajn H7-600E upútal značnú pozornosť svojimi pôsobivými výkonnostnými údajmi: O 20 % vyššia účinnosť, viac ako 30 % zníženie pracovného zaťaženia obsluhy, o 70 % menej komponentov prevodovky, viac ako 50 % zvýšenie spoľahlivosti a 30 % zníženie spotreby energie. Ako prvý hybridný veľkokapacitný inteligentný kombajn na svete spája motor s výkonom 480 koní a batériu s kapacitou 11,55 kWh, čím dosahuje maximálny výkon viac ako 600 koní.
Nemecká dcérska spoločnosť Zoomlion, RABE, zároveň predstavila tri nové špičkové zariadenia: inteligentný pluh SUPER ALBATROS, stroj na obrábanie pôdy PHOENIX T 600 a diskové brány PANDION M 500, ktoré predstavujú komplexné poľnohospodárske riešenia prispôsobené rôznym pôdnym podmienkam.
Liu Yuxin, generálny riaditeľ spoločnosti Zoomlion Agricultural Machinery, uviedol, že výstava predstavuje významný krok v stratégii spoločnosti s mottom „High-End, International, New Energy". Dr. Fu Ling, viceprezident a hlavný inžinier spoločnosti Zoomlion, zdôraznil význam využitia odborných znalostí v oblasti strojárstva na rozvoj poľnohospodárskej techniky smerom k hybridizácii a inteligencii, čo prispeje k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu v globálnej mierke.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819687/WechatIMG2355.jpg
Share this article