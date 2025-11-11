ZOOMLION présente ses solutions d'agriculture hybride intelligente à l'AGRITECHNICA 2025

HANOVRE, Allemagne, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) a fait une entrée remarquée à l'AGRITECHNICA 2025, où la société a présenté neuf produits, dont des machines hôtes et des outils agricoles. L'expo a permis à l'entreprise de présenter ses dernières réalisations en matière de technologies hybrides et d'agriculture intelligente, reflétant son engagement continu en faveur de l'innovation et de la durabilité dans l'agriculture mondiale.

ZOOMLION Highlights Smart Hybrid Farming Solutions at AGRITECHNICA 2025

ZOOMLION a présenté quatre nouvelles machines énergétiques dans le hall 5 : les tracteurs hybrides DV3504, DQ2604 et DL1604, ainsi que la moissonneuse hybride H7-600E de 480 chevaux. Conçus pour une agriculture de masse, intelligente et durable, les tracteurs hybrides offrent une puissance élevée, un bon rendement énergétique et un confort renforcé pour l'opérateur, avec une gamme allant de 160 à 350 chevaux.

Fleuron de la gamme, le tracteur hybride DV3504 est équipé du système d'entraînement électrique intelligent distribué MIDD, propriété de Zoomlion, qui fournit une force de traction de 119 kN et un débit hydraulique de 227 L/min. Il répond aux besoins de puissance élevée des exploitations agricoles à grande échelle, tout en améliorant le confort grâce à une cabine insonorisée et à un siège à suspension pneumatique.

Une démonstration en direct du tracteur hybride Zoomlion DV3504 a été diffusée depuis la Chine, montrant qu'il effectue des opérations de hersage de manière autonome. Alimenté par le système Zpilot Pro, le showcase a mis en évidence la capacité de Zoomlion à optimiser l'ensemble du processus agricole, du travail du sol et de la plantation à la gestion des cultures et à la récolte.

La démonstration a présenté cinq points de vue simultanés : images de drones, caméras avant et arrière du tracteur, écran dans la cabine et plateforme de gestion basée sur le cloud. Les participants ont pu observer le tracteur calculer les trajectoires optimales en parfaite autonomie, exécuter diverses manœuvres de virage, y compris des virages en X, et maintenir une précision de l'ordre du centimètre grâce à la fusion de plusieurs capteurs et à un système de positionnement de haute précision.

La moissonneuse H7-600E a suscité un vif intérêt grâce à ses performances impressionnantes : un rendement supérieur de 20 %, une réduction de plus de 30 % de la charge de travail des opérateurs, une réduction de 70 % des composants de la transmission, une amélioration de plus de 50 % de la fiabilité et une réduction de 30 % de la consommation d'énergie. Première moissonneuse hybride intelligente de grande capacité au monde, elle associe un moteur de 480 chevaux à une batterie de 11,55 kWh, délivrant une puissance maximale de plus de 600 chevaux.

La filiale allemande de Zoomlion, RABE, a également présenté trois nouveaux outils haut de gamme : la charrue intelligente SUPER ALBATROS, la machine de travail du sol PHOENIX T 600 et la herse à disques PANDION M 500, qui offrent des solutions agricoles complètes adaptées à diverses conditions de sol.

Liu Yuxin, directeur général de Zoomlion Agricultural Machinery, a déclaré que l'exposition représente une étape importante dans la stratégie de l'entreprise « haut de gamme, international, énergies nouvelles ». Fu Ling, vice-président et ingénieur en chef de Zoomlion, a souligné l'importance de tirer parti de l'expertise des machines d'ingénierie pour faire évoluer les équipements agricoles vers l'hybridation et l'intelligence, contribuant ainsi à une agriculture mondiale plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819687/WechatIMG2355.jpg