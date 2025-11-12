ZOOMLION Tampilkan Solusi Pertanian Tipe "Hybrid" dengan Teknologi Cerdas di Ajang AGRITECHNICA 2025

Zoomlion menampilkan empat alat berat untuk sektor pertanian dengan sistem energi baru di Aula 5: tiga traktor hybrid DV3504, DQ2604, dan DL1604, serta mesin panen (harvester) tipe hybrid berdaya 480 tenaga kuda, H7-600E. Seluruh produk ini mendukung pertanian berskala besar dengan teknologi cerdas dan kinerja berkelanjutan, serta memiliki tenaga besar, efisiensi bahan bakar sekaligus lebih mudah digunakan kenyamanan operator dengan rentang daya 160–350 tenaga kuda.

Traktor hybrid unggulan Zoomlion, DV3504, dilengkapi sistem penggerak listrik cerdas yang terdistribusi, MIDD. Sistem penggerak ini menghasilkan gaya tarik 119 kN dan output hidraulik 227 L/menit. Traktor DV3504 mampu menyediakan tenaga besar untuk kegiatan operasional di lahan pertanian berskala luas, serta semakin nyaman digunakan berkat kabin kedap suara dan kursi berteknologi suspensi udara.

Demo traktor hybrid Zoomlion DV3504 ditayangkan langsung dari Tiongkok, menampilkan kemampuan traktor ini ketika menggemburkan tanah secara otonom. Dengan sistem Zpilot Pro, demo produk ini membuktikan kemampuan Zoomlion dalam mengoptimalkan seluruh proses pertanian — mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga panen.

Selama demo produk berlangsung, pengunjung dapat menyaksikan tayangan dari lima sudut pandang: rekaman udara dari drone, kamera depan dan belakang traktor, tampilan di dalam kabin, serta platform manajemen berbasiskan komputasi awan. Traktor ini mampu menghasilkan jalur kerja otomatis yang optimal, melakukan berbagai jenis putaran (termasuk X-turn), serta menjaga akurasi hingga level sentimeter berkat sistem multi-sensor fusion dan high-precision positioning.

Mesin panen H7-600E juga menarik banyak perhatian berkat performa yang mengesankan: efisiensi meningkat 20%, beban kerja operator berkurang lebih dari 30%, jumlah komponen transmisi berkurang 70%, keandalan meningkat lebih dari 50%, dan konsumsi energi turun 30%. Sebagai mesin panen berteknologi cerdas dan berkapasitas besar dengan sistem penggerak hybrid yang pertama di dunia, H7-600E memadukan mesin 480 tenaga kuda dengan baterai 11,55 kWh sehingga menghasilkan daya puncak lebih dari 600 tenaga kuda.

Anak usaha Zoomlion di Jerman, RABE, juga meluncurkan tiga alat pertanian premium: alat bajak cerdas SUPER ALBATROS, mesin pengolah tanah PHOENIX T 600, dan garu cakram (disc harrow) PANDION M 500 sebagai solusi-solusi pertanian dengan fitur lengkap untuk berbagai kondisi lahan pertanian.

Menurut Liu Yuxin, General Manager, Zoomlion Agricultural Machinery, partisipasi Zoomlion di ajang AGRITECHNICA 2025 mencerminkan strategi perusahaan yang berfokus pada "Produk Premium yang Berskala Global dengan Sistem Energi Baru". Sementara, Dr. Fu Ling, Vice President and Chief Engineer, Zoomlion, menekankan pentingnya keahlian rekayasa mesin untuk mendorong perkembangan alat-alat pertanian menuju era sistem hybrid dan teknologi cerdas guna mendukung pertanian global yang lebih berkelanjutan.

SOURCE Zoomlion