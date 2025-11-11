ZOOMLION представляет интеллектуальные гибридные сельскохозяйственные решения на выставке AGRITECHNICA 2025

ГАННОВЕР, Германия, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. («Zoomlion»; 1157.HK) дебютировала на выставке AGRITECHNICA 2025, представив девять экспонатов, включая хост-машины и сельскохозяйственные орудия. На выставке были освещены последние достижения компании в области гибридных и интеллектуальных технологий ведения сельского хозяйства, что отражает ее неизменную приверженность инновациям и устойчивому развитию в глобальном сельском хозяйстве.

ZOOMLION Highlights Smart Hybrid Farming Solutions at AGRITECHNICA 2025

Компания ZOOMLION представила четыре новые энергетические машины в павильоне 5: гибридные тракторы DV3504, DQ2604 и DL1604, а также гибридный комбайн H7-600E мощностью 480 лошадиных сил. Разработанные для крупномасштабного, интеллектуального и устойчивого сельского хозяйства, гибридные тракторы обеспечивают высокую мощность, топливную экономичность и повышенный комфорт оператора в диапазоне 160–350 лошадиных сил.

Флагманский гибридный трактор DV3504 оснащен запатентованной системой распределенного интеллектуального электропривода MIDD от Zoomlion, обеспечивающей тягу 119 кН и гидравлическую мощность 227 л/мин. Он отвечает потребностям крупномасштабного сельского хозяйства в высокой мощности, а также повышает комфорт благодаря звукоизолированной кабине и сиденью с пневматической подвеской.

Из Китая транслировалась живая демонстрация гибридного трактора Zoomlion DV3504, на которой было показано, как он выполняет автономные операции по боронованию. Презентация на базе системы Zpilot Pro продемонстрировала способность Zoomlion оптимизировать весь сельскохозяйственный процесс, от обработки почвы и посадки до управления урожаем и сбора урожая.

Демонстрация показала пять одновременных точек зрения: съемка с беспилотника, передние и задние камеры трактора, дисплей в кабине и облачная платформа управления. Участники наблюдали, как трактор автономно генерирует оптимальные траектории, выполняет различные маневры поворота, включая X-повороты, и поддерживает точность на уровне сантиметра благодаря многосенсорному слиянию и высокоточной системе позиционирования.

Комбайн H7-600E привлек значительное внимание своими впечатляющими данными о производительности: на 20% выше КПД, более чем на 30% ниже рабочая нагрузка оператора, на 70% меньше компонентов трансмиссии, более чем на 50% выше надежность и на 30% ниже энергопотребление. Будучи первым в мире гибридным крупнотоннажным интеллектуальным зерноуборочным комбайном, он объединяет 480-сильный двигатель с батареей мощностью 11,55 кВтч, обеспечивая пиковую мощность более 600 лошадиных сил.

Немецкая дочерняя компания Zoomlion RABE также представила три новых высококлассных орудия: интеллектуальный плуг SUPER ALBATROS, почвообрабатывающая машина PHOENIX T 600 и дисковая борона PANDION M 500, предлагающие комплексные сельскохозяйственные решения, адаптированные к различным почвенным условиям.

Лю Юйсинь (Liu Yuxin), генеральный директор Zoomlion Agricultural Machinery, заявил, что выставка представляет собой значительный шаг в стратегии компании «High-End, International, New Energy». Доктор Фу Линь (Fu Ling), вице-президент и главный инженер Zoomlion, подчеркнул важность использования опыта инженерной техники для продвижения сельскохозяйственного оборудования к гибридизации и интеллекту, способствуя более устойчивому глобальному сельскому хозяйству.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2819687/WechatIMG2355.jpg